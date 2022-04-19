官方就核酸筛查乱象致歉 网民是否买账?

(德国之声中文网) 在4月19日的新闻发布会上，上海市副市长吴清通报了当前的新冠病毒核酸筛查组织工作。他承认，在此轮疫情前期，"由于疫情形势的复杂性，核酸筛查安排的调整给大家造成了不便，在此表示歉意，我们将不断改进工作，提前做好筛查计划的通报，进一步提高筛查的质量和效率；另一方面，为制定下一轮的疫情防控策略提供数据支撑。"

目前，上海的单日新增感染病例数已经连续半个月突破一万。许多被封控居家的民众都对新增感染数居高不下感到疑惑，居民小区内部的微信交流群都对"我们小区大家足不出户那么多天，怎么还是会出现多起阳性案例"之类的问题困惑不已。除了怀疑"快递物品传播病毒"、"有些感染者在之前几次核酸检测中呈现了假阴性"外，最普遍的怀疑还是指向了居民集中筛查核酸环节。

不少民众认为，在居民小区已经出现阳性病例、存在多名密切接触者的情况下，让成百上千的居民同时排队进行核酸检测，就是"人为地、不必要地增加聚集感染风险"。还有一些居民指出，短时间内一栋居民楼的几十户居民频繁使用电梯，也会显著提升电梯内气溶胶传播的风险。

此外，在过去几个星期，还不断有消息传出核酸筛查现场组织混乱，频繁出现居民被呼唤下楼后却依然排队数小时、外地援沪医务人员辗转抵达检测点后却发现核酸筛查物资迟迟不能到位、现场医务人员因为组织工作混乱而疲惫不堪的情况，甚至还因此多次发生医务人员与居委会工作人员发生冲突的事件，引发了社交网络乃至线下的广泛关注。

上海市官方一直拖延到了4月17日才宣布采取措施转变核酸筛查策略，在封控区内，"下楼采样"将只适用于"过去5天没有出现阳性感染者的楼栋居民"，其余居民则接受"上门采样"。而在封控区外的检测筛查，上海市政府现在也强调"错峰下楼采样"。

医院担心阳性病例频频拒诊

近期上海民众围绕核酸筛查的另一大不满则是医院急诊经常要求患者出示核酸阴性证明而拖延、甚至拒绝治疗。从3月疫情爆发至今，上海全市已经被披露了至少数十起急诊延误治疗事件，其中还有多人不幸丧生。

4月15日，上海市卫健委表示，将要求"各级公立医院原则上不停诊，急诊、发热门诊等重点科室必须要全力保障开放，严格落实首诊负责制和急危重症抢救制度"；"如果急诊患者需要立即进行紧急处置的，医疗机构应启动应急预案，将患者转移至专门的隔离缓冲区域，区域内配备有抢救治疗的设备设施药品，需要急诊手术的就在专用手术室立即开展手术救治。整个过程中，不得以等待核酸检测结果为由推诿拒绝、延误治疗。"

但是，不少上海居民结合自身经历在社交媒体上指出，官方最新出台的这一举措很难发挥作用。"一边要医院接纳病人、一边又下死命令称出现阳性就要追责……这是喊口号、踢皮球，只要给下边医院的政策不改变，医院还是会因为害怕阳性而拒接。""基层工作人员辛苦了！虽然我(肾透析患者)被医院赶出来了，但我依然理解他们。……上边只管喊，但是从来不调整现在的制度和流程，不解决任何问题；制造居民和居委会的矛盾，制造居民和医院的矛盾，自己躲得远远地撇清责任。上海的灾难就是这些人搞出来的……冤有头债有主，总是有人渎职的吧。"

上海市政府目前已经调整核酸筛查方案

"道歉有用吗"?

还有网民搬出了中国交通运输部在4月12日同一天内的两则声明，内容分别是"坚决防止疫情通过公路交通环节传播扩散"、"严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路"，认为上海市官方围绕医院急诊的一系列政策本质上也和其类似。

而在4月19日上海副市长就核酸筛查混乱致歉的新闻贴评论区内，微博网民的最普遍反应也是"除了道歉还会干什么？""光道歉有用吗？""让他扔掉稿子，进封控区一起排队做核酸！""日本人道歉还知道辞职呢！""已经不能相信这届政府了。"值得一提的是，截至发稿时为止，评论区超过九成的言论都是在抨击当局，暂时没有删帖控评的迹象。

根据上海市官方的最新疫情通报，4月18日全天，全市共新增19442起感染病例，新增7起死亡病例，现存21起重症病例。

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