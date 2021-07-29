官媒批网游「精神鸦片」 腾讯股价大跌

（德国之声中文网）中国官媒新华社旗下的《经济参考报》3日上午发文将网络游戏比作「精神鸦片」，并点名中国网络龙头腾讯《王者荣耀》，称网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，应警惕网游危害。

该文章称，2020年中国超一半儿童青少年近视，因沉迷网络游戏而影响学业丶引发性格异化的现象呈增长趋势，「网络游戏危害越来越得到社会的共识，常常用『精神鸦片』『电子毒品』指代」。

此文发布後，触发游戏类股大跌之后，多家中国游戏公司3日在股巿开盘後重挫，连带拖累欧美手机游戏股价，开盘下跌，像是腾讯控股丶网易丶哔喱哔喱领跌恒生科技指数，跌幅均达10%。

《路透社》指出，腾讯当日上午急挫11%后跌幅收窄，收盘跌6.11%报446港元；网易港股早盘一度狂泻15%，日终收跌7.77%，网易美股则跌逾10%。

中国官媒称， 2021年上半年，中国游戏用户规模达到6.67亿，游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，腾讯和网易占据该行业第一和第二。市场担忧，游戏行业可能成为中国监管机构整顿的下一个目标。

《经济参考报》的文章不久後一度删除，后来又恢复，但内容删除了「鸦片」和「电子毒品」等较为严重的字眼，在文章被删除後，腾讯股价重挫後回升，与此同时，腾讯回应表示，将控制未成年人游戏总时长，以及呼吁业界讨论全面禁止未满12岁小学生进入游戏的可行性。

网络龙头腾讯已经宣布，将推出游戏「双减双打」新措施，意旨执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制，非节假日从1.5小时降低至1小时，节假日从3小时减到2小时。未满12周岁未成年人 (小学生)禁止在游戏内消费。针对未成年人冒充成年人游戏的情况，将原来的「零点巡查」升级为「全天巡查」，可疑账户全部重新认证。

北京加强监管力度

有市场分析称，对於「精神鸦片」一文引发的市场动荡是过度反应。《路透社》引述花旗评论称，市场对经济参考报呼吁加强监管以解决未成年人网络游戏成瘾问题的「醒目标题」文章反应过度；鉴于近期对互联网行业的监管审查收紧，任何真实或不真实的消息都可能给市场带来恐慌的「抛售」压力。

《中央社》指出，中国官媒过去也曾抨击网游「祸害」青少年，但官方其後并未对网游公司采取严厉打击措施。《美国之音》则报导，中国官媒早在在2017年就集体批评过网路游戏，认为「王者荣耀」带坏小学生， 2018年官方更一度暂停游戏版号审核，导致相关行业陷入低谷，直到同年年底才又恢复版号核发。

中国政府最近针对房地产丶教育和科技行业进行监管后，投资者对中国国家加大监管力度的担忧越来越大。

（综合报导）

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