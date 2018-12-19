官员年末发贺卡 闭口不提圣诞节

（德国之声中文网）"不论您有何种信仰……我们祝愿您有静思的日子，平安跨入新年"-基民盟政治家、默克尔总理（基民盟籍）的国务部长维德曼-毛茨（Annette Widmann-Mauz）的贺年卡上这么写着。

左翼党联邦议院党团副主席、移民事务专家达格德伦（Sevim Dagdelen）在《图片报》上批评说，"很遗憾，对宽容的误解显然导致了圣诞节这一爱之节日不见踪影"。

"自信不是这样的！"

《图片报》报道说，心理学家、作者和伊斯兰问题专家曼佐尔（Ahmad Mansour）有如下说法："自信不是这样的！人们当然应能祝福基督徒，尤其是作为政治家和融入事务专员！"

维德曼-毛茨所在的基民盟内也发出尖锐批评。联邦议院家庭委员会成员潘特尔（Sylvia Pantel）表示，"谁要是作为政府成员，在圣诞节期间发出写着'不论您有何种信仰'的贺卡，就得接受这样的发问：此人到底持有何种价值观、贺卡究竟该有何种意义？"基民盟内政专家亨里希曼（Marc Henrichmann）指出，只有在不回避自己的价值观、且有说服力地坚守这一价值观的情况下，才有可能实现促进融入。

维德曼-毛茨自己在推特和脸书上发了与自己的团队在一起的贺卡照片，同时还写了一句话--现在则想到了本国传统："祝德国的所有人圣诞节快乐！"上周日（12月16日），她还在脸书上发文："祝您度过美好的第三个基督降临节星期日！"

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 自制圣诞饼干 许多家庭习惯在圣诞节前一起烘烤饼干。简单快速的办法就是使用饼干模具。用这些模具可以简单地做出心、月亮和星星，杉树或各种动物形象的饼干。烘烤前表层抹上一层蛋黄，烤出的饼干既好吃又美观。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 诱人的香草味道 羊角小饼干！德国人的最爱。这一美味的新月型小饼干源于奥地利波希米亚地区。原料中加入了香草、杏仁或者榛仁碎，刚出炉的时候香草味扑鼻，令人无法抗拒。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 圣诞果脯蛋糕 中世纪的圣诞果脯蛋糕在制作时是不加黄油和葡萄干的。那时候在圣诞节前斋戒期间食用的这种甜点不放黄油，因此味道可是差多了。多亏了教宗英诺森八世解除了“禁令”，允许在制作蛋糕时使用黄油，再加上足够的葡萄干，才使得这种源于德累斯顿的糕点成为广受欢迎的传统圣诞甜点。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 月桂圣诞饼干 这种名为Spekulatius的传统圣诞饼干源于下莱茵地区、荷兰和比利时。饼干上用模具印制的图案通常是农村的景象。制作这种饼干的古老模具现在已经成为极其珍贵的收藏品。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 纽伦堡传统姜饼礼盒 历史悠久的纽伦堡姜饼礼盒享誉全球。这一圣诞甜点礼盒内装有各种著名的纽伦堡圣诞姜饼，其历史可以追溯到14世纪。至今这种使用古老传统秘方制作的姜饼仍然是圣诞节的象征。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 典型的圣诞甜点香料 八角茴香，小豆蔻，肉豆蔻，香草或肉桂等异国香料使圣诞饼干变得如此别具风味。如果你喜欢肉桂味浓厚的星星饼干，一定要使用锡兰肉桂。虽然价格有点儿贵，但有害的香豆素含量不多。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 亚琛姜饼Printen 亚琛姜饼Printen是19世纪才创造的一个独立的知名品牌。这种圣诞饼干不油腻，而且用糖替代蜂蜜，因此非常适合大批量的生产和运输。这种小姜饼的外层被白色或者褐色巧克力包裹，如今已经成为著名的亚琛特色食品。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 牛眼果酱饼干 牛眼果酱饼干也是圣诞节期间食用最多的甜点之一。不同地区，饼干的叫法和做法也有不同。有的饼干加果仁，有的添加杏仁霜。饼干的中间可以放各种果酱。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 雪花饼干 暄松的雪花饼干主要使用椰蓉和起泡蛋白作为原料。这种小饼干源于中古时期的修道院厨房。后来逐渐成为圣诞节期间德国人餐桌茶几上的必备甜食。

十大“甜蜜理由” 让你爱上圣诞节 没有巫婆的糖果屋 用姜饼制作的圣诞糖果屋与格林童话故事中的糖果屋完全相反，既没有巫婆也不令人恐怖，而是只给孩子们带来惊喜。如果是自己动手制作姜饼屋，可以选用一种半成品混合调料粉。



凝炼/叶宣（德新社、天主教通讯社）