官司缠身是否会影响特朗普再次问鼎白宫？

（德国之声中文网）新冠感染病例呈上升趋势，斯威夫特（Taylor Swift）发行了本年度最畅销的专辑，拜登和特朗普正在为争夺总统宝座打得难分难解--听起来像是2020年？没错。但这也是我们现在的处境。

虽然共和党还没有正式决定谁是2024年总统大选的候选人，但现在看来，前总统特朗普再次上阵的可能性越来越大。没有任何地方规定每位总统的两届任期必须是连续的。

2023年12月19日，星期一，特朗普的竞选之路遭遇坎坷：科罗拉多州最高法院裁定他没有资格在该州竞选总统，理由是他参与了2021年1月6日的国会大厦骚乱，犯下了叛乱罪。法官们援引了宪法第14条修正案，该修正案禁止宣誓保护美国宪法后又参与叛乱的人再次担任联邦公职。

但该修正案是南北战争时期的规定，并没有明确提及总统职位。特朗普的竞选团队已经宣布他们将提起上诉，把官司打到美国最高法院。保守派大法官（其中三位由特朗普本人任命）在最高法院占据6-3的多数。除非此案迅速得到解决，最高法院在1月初的最后期限前支持科罗拉多州法官的意见，否则特朗普的名字仍将出现在该州共和党初选的选票上。

在全国范围的民调中，特朗普一直领先于佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）和前南卡罗来纳州州长、联合国大使黑利（Nikki Haley）等共和党候选人，而且通常领先幅度较大。

两次弹劾无碍于特朗普再次竞选

特朗普是唯一一位被弹劾两次的美国总统。在这两次弹劾中，众议院分别于2019年指控特朗普滥用职权和妨碍国会，2021年指控他是煽动叛乱，但参议院两次都宣布他无罪。

只有当参议院判定总统有罪时，他/她才会被免职。按照宪法规定，这将令其"失去担任和享有美国任何荣誉、信任或利益职务的资格"。

因此，两次弹劾并没有给特朗普带来再次问鼎白宫的法律障碍。但特朗普在法律方面的其他麻烦又将如何呢？

从性侵到试图推翻2020年大选结果

2024年即将开始的针对特朗普的审判，包括与特朗普父子如何经营家族企业有关的民事欺诈指控，以及性侵和诽谤指控。在后一个案件中，陪审团已经认定特朗普对诽谤一名前专栏作家负有责任，法官认定特朗普强奸了这位女士，但随后又予以否认。即将进行的审判将决定特朗普需要为诽谤该作家支付多少赔偿金。

还有几起针对这位前总统的案件与他在2020年大选失败后的行为有关：在迈阿密进行的联邦刑事审判中，特朗普被控在不再担任总统期间在其海湖庄园别墅保存政府机密文件；在佐治亚州进行的审判中，特朗普和其他18名被告被控干扰2020年大选结果；在美国司法部提起诉讼的一起案件中，特朗普被控犯有重罪，与他在2020年大选落败后试图继续掌权有关。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得2022年11月8日的中期选举。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

2021年1月6日，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



不过，无论这些审判的结果如何，特朗普都不会失去竞选总统的资格。美国宪法对总统候选人的刑事犯罪没有限制规定。

"关于被起诉或卷入正在审理的法律案件的总统候选人是否还应该竞选，存在若干争论。" 印第安纳波利斯大学政治学副教授梅里菲尔德-威尔逊（Laura Merrifield Wilson）告诉德国之声，"但这些都是基于道德、判断和偏好，而不是公开的法律或程序上的障碍"。

如果在湖海庄园一案中被判重罪，特朗普将不能参加投票（在佛罗里达州，重罪犯没有投票权），但他仍可以竞选总统。即使他被投进监狱，也不会影响他的总统候选资格。不过，如果特朗普在狱中赢得总统大选，情况将会如何目前还不清楚。

加州大学伯克利分校的宪法专家切梅林斯基（Erwin Chemerinsky）对《纽约时报》说："这些情况都没有先例，都还只是猜测。"





美国司法部公布了特朗普湖海庄园别墅一间浴室里存放国家机密文件的图片

指控和审判帮了特朗普的忙

从法律上讲，审判无损于特朗普的总统抱负，但是这会影响支持他的选民吗？

明尼苏达大学政治学和政治心理学教授费德里科（Christopher Federico）告诉德国之声，独立选民"可能会对特朗普的确定罪行感到反感"。但他说，"我认为任何判决都不会影响他在共和党内的基础选民"。

费德里科的同事、政治心理学家拉文（Howard Lavine）也表示，这些刑事指控对特朗普获得的支持毫发无损。恰恰相反，"每项起诉似乎都能提高特朗普的潜在得票率。"拉文告诉德国之声，"面对他的选民，他将此归结为'他们试图对我实施报复，以此来代表对你们实施报复'。"

在两极分化的美国社会利用恐惧

费德里科和拉文都说，特朗普凭着直觉非常成功地与他的选民群体--没有上过大学的白人以及保守的黑人和拉丁裔男性--建立了联系。他让这些人觉得自己和他们一样是局外人，从而理解他们对被华盛顿精英阶层抛弃的愤怒和恐惧。

拉文说，有关性别平等的社会改革以及为实现更多平等和包容而做出的更多努力都助长了这种恐惧。

"异性恋者并不比非异性恋者更好，男人并不能像以前那样拥有特权，白人在美国人口中所占的比例正在下降，我们很快就会成为一个基督徒占少数的国家。"拉文说，"这些变化正在威胁着白人基督徒的主导地位。很多人觉得他们的社会声望正在下降，而特朗普似乎能够用激光聚焦这些恐惧。"

专家们说，他的核心支持者群体希望感到自己被代表、被看见，并相信特朗普会努力让他们重现昔日的辉煌--也就是"让美国再次伟大"。对于这些，特朗普可能面临的刑事定罪并不重要。

"我不认为特朗普的支持者会背弃他。"梅里菲尔德-威尔逊说，"他们即便不忠于他这个人，也会坚定不移地忠于他所代表的神话"。

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