宗教打压扩散云南 三间清真寺遭查封

(德国之声中文网) 巍山彝族回族自治县永健镇的三间清真寺此前已遭政府查封，但上週六 (2018年12月29日) 上午八点半，县政府派出100多名穿制服的镇暴警察到回辉登清真小寺、马米厂清真小寺与三家村清真小寺，打算着手拆除。此举遭当地穆斯林强力抵抗。

非政府组织「纪录对穆斯林压迫」(Documenting Oppression Against Muslims) 在推特上分享的影片显示，大批镇暴警察手持盾牌站在清真寺外，蓄势待发的准备冲入清真寺。另一段影片看到当地穆斯林与警察在清真寺外爆发激烈肢体冲突，多人遭警察暴力的拖走。甚至有一名年迈女性在过程中失去知觉昏倒在地。一名当地居民告诉《德国之声》，至少40到50人遭警方逮捕，另外有数人因伤势严重而住院。

根据巍山县人民政府在网路上发布的公告，这三间清真寺因「未经宗教主管部门批准，分别设立非法宗教活动点，由未经认定备案的人员主持非法宗教活动，展开宗教教育培训，违反了《宗教事务条例》相关规定。」公告也强调，巍山县民族宗教事务局与永健镇人民政府多次派人到三间清真寺与信徒家中广泛宣传共产党的宗教政策，但之后仍有信众在非法宗教活动点「展开非法宗教活动」。该公告下令政府将于上週六进行取缔。

未经政府认可的清真寺

旅居美国的穆斯林倡议者古懿接受德国之声採访时表示，虽然政府说这三间清真寺因建立10年来都没登记，所以它们才进行取缔。但事实上清真寺当初建立时，便依照规定把相关文件交给当地政府。然而，政府却用不同理由拒绝让他们登记。过去10年来，这些清真寺就也相安无事的持续运作。

古懿表示﹕「政府不让他们登记，是因为这三间清真寺被要求加入云南省的伊斯兰协会，但一些信徒认为大众信仰方式不符合伊斯兰教，所以他们才决定从官方清真寺独立出来。他们与中国的家庭教会面临一样的困境。」

古懿分享，其中一间清真寺的所在地回辉登，是一个大约有5000至6000人的回族村落。其中大约有100多人在当地的非官方清真寺礼拜。事发当天，在寺中的信徒都被送往县城内，而照片显示寺门也已被上锁，准备被拆除。虽然推特上的图片显示清真寺中有中国五星旗与爱国标语，这些措施还是无法让清真寺倖免于政府的扫荡，古懿认为这证明他们一再错爱中国政府的野蛮和残暴。

宗教中国化的极端发展

一名来自云南的匿名回族居民向德国之声表示，当地回族社群相信，此次扫荡是政府打算用莫须有罪名打压回族人。另外，他们认为云南省其他区域的回族社群及清真寺，接下来都有可能面临同样遭遇。他表示﹕「他们面临相同遭遇只是时间的问题，因为中国毫无宗教信仰自由与人权。当地回族社群对这起事件感到非常愤怒。我们现在的心境就是，面对强权时只能任人摆佈。」

根据自由亚洲电台报导，过去一个月新疆、甘肃、宁夏与云南等地都有清真寺或穆斯林学校遭到强拆。不少人认为这代表地方政府正在彷效新疆作法，扫荡宗教场所与相关学校。

长期研究回族文化与历史的美国奥克拉荷马大学政治系讲师史特普 (David Stroup) 接受德国之声採访时表示，中国政府的「宗教中国化」运动似乎已成为一个全国性的现象。虽然政府用来对付回族的策略，不像在新疆用的策略那麽极端，政府拆除清真寺与监控宗教社群的举动，似乎证明任何政府没授权的宗教活动，都会被视为一种威胁。

「这次云南的清真寺扫荡，代表中国政府准备开始全面控制宗教社群。习近平自2016年以来，便不断提到宗教中国化，而这对中国伊斯兰教社群的影响可能更大，因为他们跟世界上其他伊斯兰社群有比较深的连结。」他说﹕「虽然北京打压其他宗教社群的情况不像新疆那麽严重，但最终目的是一样的。它们希望能完全掌控任何跟宗教与民族相关的活动，并让所有宗教社群与民族都遵循中国共产党的理念。换句话说，北京希望能透过宗教中国化来创造一个制式化的系统。」

德国之声记者週四 (1月3日) 与云南当地居民联系，并得知被拘留的回族居民过去几天已被陆续释放，但巍山县人民政府仍拒绝针对上週六的事件做任何回应。至于当初受伤的民众，虽然大部分人都选择自行治疗，但有5到6人仍在住院休养。

杨威廉/李芊