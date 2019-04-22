宗教战争究竟有多远？

（德国之声中文网）2016年12月，欧盟议会就"世界人权与民主年度报告和欧盟在该领域的政策"发表看法，认为"基督徒目前是世界上最受欺凌和恐吓的宗教团体。在世界某些地区，整个宗教社区都受到被消失或被迫逃亡的威胁。"这是无法掩饰的现实。 欧盟议会的这些看法至今仍不失其现实性和重要性。

宗教成为导火索

国家和社会迫害的不良混合加剧了全球范围内基督徒受迫害的程度，特别是在亚洲地区。根据每年都对全球宗教状况进行调查的美国民意调查研究中心的一份报告，在全球144个国家中，基督徒的宗教自由均受到破坏。

据基督教信仰自由监察组织"敞开的门"提供的信息，尤其是伊斯兰的压迫，官方的政治敌意以及出于宗教动机的民族主义是基督徒受迫害的主要原因。在中国，越南和朝鲜，基督徒有可能被其政府视为国家的敌人，在印度和斯里兰卡，对基督徒的迫害主要是出于民族主义动机。

在2019年对全世界基督徒受迫害的追踪指数中，"敞开的门"列出了50个迫害基督徒最严重的国家。其中25个是亚洲国家。斯里兰卡迄今排名第46位，远远位于朝鲜，印度，巴基斯坦，尼日利亚和阿富汗之后。

斯里兰卡遭袭后的教堂

"亚洲的问题不是新现象"

宗教问题专家塞贝尔（Johannes Seibel）认为，斯里兰卡最近发生的袭击基督徒事件，可能是当地伊斯兰主义者与外来伊斯兰恐怖分子的联合行动"。天主教援助组织"Missio"的宗教自由运动负责人向德国之声表示："近来我们在亚洲经常注意到这种模式。""2016年在孟加拉达卡一家咖啡馆发生的人质绑架事件，导致28人丧生。2018年5月，印度尼西亚教堂发生爆炸袭击事件。"

Johannes Seibel

印度基督教联盟秘书长拉尔（Vijayesh Lal）也认为，复活节期间对基督徒有针对性的袭击"并不是一个新现象。"他提到2016复活节期间发生在巴基斯坦城市拉合尔一个教堂附近的爆炸袭击案。大约75人在此次爆炸事件中丧生。恐怖组织Jamaat-UL-Ahrar宣称对此次袭击事件负责。

西方只有基督徒？

宗教问题专家塞贝尔说："在'伊斯兰国'成员的意识中，基督教常常与西方，特别是与美国联系在一起。其思想家宣称，美国正在攻击伊斯兰世界，他们是基督徒，我们必须进行反抗。"

塞贝尔说："当然，看到基督徒被人如此憎恨，并受到暴力袭击是非常可怕的。 但是现在即便我们在德国也只是讨论基督徒受到多么严重的迫害，哪些人受迫害最多，这对受迫害的基督徒毫无帮助。基督徒遭受迫害，但关键是寻求解决这场迫害的原因，彻底铲除迫害的原因。"这也是Mission援助组织的目标之一。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 大规模袭击 在炸弹爆炸后，豪华的科伦坡香格里拉酒店的前门被毁（图）。恐怖分子于复活节星期日（4月21）在这里发动袭击。到目前为止，连环袭击已经造成超过290人丧生，这是2009年斯里兰卡内战结束以来最严重的一次袭击。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 瞄准旅游业 过去数年，斯里兰卡的旅游业迅速发展，然而在这次袭击后恐怕会面临低潮。科伦坡香格里拉酒店有500个房间、套房和41个公寓。目前这里已经无法正常经营。除了这家五星级酒店外，科伦坡的金斯伯里酒店、肉桂大酒店以及市郊的一家小酒店也遭遇袭击。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 事发现场的调查 警方在酒店废墟中寻找作案者的蛛丝马迹。斯里兰卡曾经历数十年内战，其间泰米尔族分裂分子（"猛虎组织"）在科伦坡制造了很多起爆炸事件。不过在2009年内战结束后，该国安全状况明显好转。不过在周日袭击后，德国外交部收紧了对这个南亚国家的旅行建议。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 圣安东尼教堂 在周日，三处庆祝复活节的教堂遭遇袭击，其中就包括位于科伦坡市区的圣安东尼教堂。通过图片可以看到，爆炸后教堂内一片狼藉。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 礼拜时的爆炸 圣安东尼教堂的爆炸有多严重，可以通过这个断成两块的圣玛利亚的雕像看出来。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 谁发动了袭击？ 迄今为止，没有组织宣布对这起连环袭击负责。调查人员表示，联合袭击中有6起是由自杀式袭击者发动的。有报道称，这次连环袭击是典型的伊斯兰极端组织的手法。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 安保措施 在袭击后，斯里兰卡增强了该国的安保措施，政府宣布戒严，同时暂时关闭Facebook、WhatsApp等社交媒体、即时通信APP，以避免谣言与流言的扩散。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 “惨烈场景” 超过500人在连环袭击中受伤，目前在医院接受治疗。斯里兰卡外交部副部长表示，案发现场的场景“惨烈”，遇袭的教堂里人被炸飞、血肉模糊。该国总理维克勒马辛哈说，袭击“明显是要破坏该国的稳定”。

斯里兰卡：复活节的血腥袭击 来自世界各地的慰问 三位神父在前往圣安东尼教堂的路上。世界很多国家都对这次袭击进行了谴责，中国国家主席习近平也就斯里兰卡发生系列爆炸事件向该国致慰问电。教宗方济各在复活节传统庆典上提到斯里兰卡，他谴责了“这种残忍的暴力行为”，表示自己与遭遇创伤的基督徒们在一起。 作者: Ashok Kumar, Arnd Riekmann



宗教之间开展对话

塞贝尔认为解决这一问题的途径包括开展各宗教间开展对话，共同致力于宗教自由以及谴责对宗教的政治利用。他说："我们必须密切关注何人以及何处在滥用宗教的名义，然后可以通过开展宗教对话来解决。尼日利亚天主教和伊斯兰教的代表进行良好合作的事实表明，宗教间开展对话以及共同致力于宗教自由非常重要。"

印度基督教联盟秘书长拉尔也提醒人们不要煽动仇恨和暴力。他说，斯里兰卡的袭击事件表明，出于宗教动机的暴力和恐怖主义在增加。他表示："仇恨的结果是狠毒、死亡和破坏，对此我们必须坚决抵制。在全球发生的所有恐怖袭击事件，无论是发生在印度、巴基斯坦还是前不久发生在新西兰基督城的袭击事件，都清楚地体现了这一点。"