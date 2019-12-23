“宗教中国化”：编订社会主义《古兰经》?

(德国之声中文网) 《每日邮报》引述了一名中共匿名高官的消息，称对"宗教经典"进行重新编订的指示已经在11月底的全国政协民族宗教委员会座谈会上下达。根据这名高官的说法，北京当局要求"全面评估宗教经典"，并且将着重处理"未能与时俱进的内容"。

法国《费加罗报》则报道称，中国的宗教管理部门将根据习近平的指示，对不同宗教的意识形态在"社会主义核心价值观"框架下做出新的解读。该报还披露，负责此事的官员被要求构建一套"中国特色的宗教体系"。中国当局认为，通过"重新解读宗教经典"，能够防止"极端思想"或者"异端邪说"颠覆国家。

据称，在中国当局下达的指示中，并没有明确"宗教经典"究竟指哪几部著作。《每日邮报》以及《费加罗报》都认为，此次重新编订的典籍至少包括《圣经》以及《古兰经》。

"该修正的修正、该重译的重译"

根据中国官方媒体新华社早先的报道，全国政协民族和宗教委员会在今年11月26日于北京召开了宗教界主题协商座谈会，16位宗教界委员、专家学者和基层宗教人士"围绕教义教规阐释谈了经验和体会，也提出了工作建议"。与会人士认为，"结合社会发展和时代进步要求，对宗教教义教规作出新的阐释，是宗教中国化、时代化的历史选择"，"近年来我国宗教界积极践行社会主义核心价值观，在教义教规阐释方面做了大量有益探索"。会议要求"组织教界学界力量，系统研究各宗教思想，对经典教义作出与时俱进、权威准确的阐释，有效抵御极端思想、异端邪说的侵蚀。要对现有宗教经典译本进行全面评估，针对不符合时代进步的内容，该注释的注释、该修正的修正、该重译的重译。"与会人士也强调，"坚持从实际出发，制定既符合我国宗教共性又兼顾各宗教特性的阐释工作计划，不搞'一刀切'"。

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋也出席了11月底的宗教会议，并且在会上要求大家"深入学习领会习近平总书记关于宗教工作的重要论述，坚持继承与创新相统一，坚持研究与运用相贯通，坚持发挥宗教界主体作用与各方面大力支持相结合，做好教义教规阐释这篇大文章，逐步形成具有中国特色、符合时代发展要求的宗教思想体系，夯实宗教与社会主义社会相适应的思想基础。"

自2016年以来，习近平多次在公开演讲中提到要"坚持宗教中国化方向"，从而"积极引导宗教与社会主义社会相适应"、"用社会主义核心价值观来引领和教育宗教界人士和信教群众"。他认为应当"深入挖掘教义教规中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，对教规教义作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释"。

目前，中国当局在新疆地区对穆斯林群体的打压正面对相当大的国际压力。联合国方面估计，约有100万穆斯林被拘禁于当地的"再教育营"中。中国方面则一直坚称，所谓"再教育营"是基于自愿原则的"职业技能教育培训中心"，是中国为国际反恐事业、去极端化做出的积极探索。不久前，中国当局宣布，"职业技能教育培训中心"内的所有"学员"均已"结业"；但是国际人权组织则称，许多被拘禁者的家人依然联系不上这些"学员"。

而针对基督教，中国当局从2018年起禁止网上零售《圣经》。此外，许多城镇的教堂十字架被要求拆除，家庭教会也不断受到打压。

文山/王凡/(每日邮报、费加罗报、新华社)