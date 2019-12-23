 “宗教中国化”：编订社会主义《古兰经》? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2019

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时政风云

“宗教中国化”：编订社会主义《古兰经》?

英国《每日邮报》称，中国当局将按照“社会主义核心价值观”重新编订《圣经》、《古兰经》等宗教经典，原著中不符合中共意识形态的部分将被删改。

China Hui-Mädchen vor der Niujie-Moschee (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

北京的两名穆斯林正在阅读《古兰经》(2011年资料图)

(德国之声中文网) 《每日邮报》引述了一名中共匿名高官的消息，称对"宗教经典"进行重新编订的指示已经在11月底的全国政协民族宗教委员会座谈会上下达。根据这名高官的说法，北京当局要求"全面评估宗教经典"，并且将着重处理"未能与时俱进的内容"。

法国《费加罗报》则报道称，中国的宗教管理部门将根据习近平的指示，对不同宗教的意识形态在"社会主义核心价值观"框架下做出新的解读。该报还披露，负责此事的官员被要求构建一套"中国特色的宗教体系"。中国当局认为，通过"重新解读宗教经典"，能够防止"极端思想"或者"异端邪说"颠覆国家。

据称，在中国当局下达的指示中，并没有明确"宗教经典"究竟指哪几部著作。《每日邮报》以及《费加罗报》都认为，此次重新编订的典籍至少包括《圣经》以及《古兰经》。

China druckt 100-millionste Bibel (picture-alliance/dpa)

中国当局已经在2018年喊停了网上零售《圣经》

"该修正的修正、该重译的重译"

根据中国官方媒体新华社早先的报道，全国政协民族和宗教委员会在今年11月26日于北京召开了宗教界主题协商座谈会，16位宗教界委员、专家学者和基层宗教人士"围绕教义教规阐释谈了经验和体会，也提出了工作建议"。与会人士认为，"结合社会发展和时代进步要求，对宗教教义教规作出新的阐释，是宗教中国化、时代化的历史选择"，"近年来我国宗教界积极践行社会主义核心价值观，在教义教规阐释方面做了大量有益探索"。会议要求"组织教界学界力量，系统研究各宗教思想，对经典教义作出与时俱进、权威准确的阐释，有效抵御极端思想、异端邪说的侵蚀。要对现有宗教经典译本进行全面评估，针对不符合时代进步的内容，该注释的注释、该修正的修正、该重译的重译。"与会人士也强调，"坚持从实际出发，制定既符合我国宗教共性又兼顾各宗教特性的阐释工作计划，不搞'一刀切'"。

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中国政府指2019年是落实「伊斯兰教中国化」五年计画非常重要的一年。要令它更符合中国社会主义理念，關鍵是促使穆斯林社群遵循政府领导。在新彊模式曝光後，對伊斯蘭教的整頓會如何擴展至全國？《德國之聲》與多位關注人士進行訪談，分析未來情勢發展。 (09.01.2019)

时隔十余年，中国新修订了《宗教事务条例》，以适应国内外"新形势"以及中央的"新要求"。基督教援助组织专家认为，这与各宗教团体近些年来人数大幅增加直接相关。 (12.09.2017)

在一场得到梵蒂冈密切关注的会议上，中国政协主席俞正声要求中国天主教代表：不受外界影响，坚持“独立自主自办和爱国爱教原则”，通过天主教促进社会主义和爱国主义的核心价值观。 (30.12.2016)

中国国家主席习近平本周三（5月20日）在中央统战工作会议强调宗教工作必须“坚持独立自主自办原则”，必须“坚持中国化方向”，意指宗教必须摆脱外国影响。 (20.05.2015)

本周在中国社交媒体上有消息传出，淘宝、京东等电商网站上无法再购买到中文圣经，中文圣经已下架。 (04.04.2018)

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋也出席了11月底的宗教会议，并且在会上要求大家"深入学习领会习近平总书记关于宗教工作的重要论述，坚持继承与创新相统一，坚持研究与运用相贯通，坚持发挥宗教界主体作用与各方面大力支持相结合，做好教义教规阐释这篇大文章，逐步形成具有中国特色、符合时代发展要求的宗教思想体系，夯实宗教与社会主义社会相适应的思想基础。"

自2016年以来，习近平多次在公开演讲中提到要"坚持宗教中国化方向"，从而"积极引导宗教与社会主义社会相适应"、"用社会主义核心价值观来引领和教育宗教界人士和信教群众"。他认为应当"深入挖掘教义教规中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，对教规教义作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释"。

目前，中国当局在新疆地区对穆斯林群体的打压正面对相当大的国际压力。联合国方面估计，约有100万穆斯林被拘禁于当地的"再教育营"中。中国方面则一直坚称，所谓"再教育营"是基于自愿原则的"职业技能教育培训中心"，是中国为国际反恐事业、去极端化做出的积极探索。不久前，中国当局宣布，"职业技能教育培训中心"内的所有"学员"均已"结业"；但是国际人权组织则称，许多被拘禁者的家人依然联系不上这些"学员"。

而针对基督教，中国当局从2018年起禁止网上零售《圣经》。此外，许多城镇的教堂十字架被要求拆除，家庭教会也不断受到打压。

文山/王凡/(每日邮报、费加罗报、新华社)

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