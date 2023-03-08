宏都拉斯總統欲與中國建交 台灣：勿落入北京圈套

（德國之聲中文網）台灣中美洲邦交國宏都拉斯的總統卡斯楚（Xiaomara Castro）在當地時間週二（3月14日）透過推特發文表示，已指示宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國正式建立邦交關係的事宜。她在推文中指出，該決定代表她「落實政府計畫與拓展邊界的決心」。

消息傳出後，台灣外交部在週三（3月15日）上午發布聲明，表示已多次清楚向宏都拉斯說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，而台灣也一直在能力範圍內，協助宏都拉斯推動國家建設發展，但中國想與宏都拉斯發展關係的唯一目的，是要壓縮台灣的國際空間，卻無意推展有益宏都拉斯人民的合作。台灣外交部呼籲宏都拉斯謹慎審酌，不要落入中國的圈套，做出損害台灣與宏都拉斯多年友誼的錯誤決定。

與此同時，台灣外交部也召見宏都拉斯駐台灣大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro）做進一步說明。在宏都拉斯總統宣布此消息前，台灣總統蔡英文已訂在3月底出訪瓜地馬拉、貝里斯等中美洲邦交國，但行程中並未包含宏都拉斯，這也讓外界憂心，台灣與宏都拉斯關係可能不穩。

事實上，這並非卡斯楚首次公開表示將與台灣斷交、並與中國建交。在2021年底競選總統期間，便曾說若當選，要與中國建交。2022年1月宏都拉斯總統就職典禮，台灣派副總統賴清德代表出席，期間他兩度與卡斯楚會面，談雙邊合作。當時賴清德向媒體表示：「只能盡我們最大努力，也感謝過去幾十年來，不同政黨政府跟宏國建立的深厚情誼，基礎非常重要。」

心意已決還是政治訊號？

部分專家認為，宏都拉斯總統卡斯楚透過推特宣布相關消息的作法，與過往其他邦交國宣布與台灣斷交、轉與中國建交的作法有所不同。台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中接受DW訪問時表示，卡斯楚在推特宣布消息的作法，究竟是政治訊號或是心意已決，仍有待觀察，而台灣外交部聲明中的用字遣詞，似乎也透露台灣與宏都拉斯的邦交關係仍有轉圜的餘地。

雖然部分跡象顯示台灣與宏都拉斯的邦交關係似乎仍有挽救的空間，但李大中說過去這段時間，仍有一些事件隱約透露台灣與宏都拉斯的關係已亮紅燈。他指出，去年的聯合國大會上，宏都拉斯是唯一一個在發言中未提到台灣的邦交國，所以這些事件都隱約透露出警訊。

除了政治信號外，李大中說台灣與宏都拉斯能否維持邦交關係的另一個關鍵是美國。他指出，2021年底宏都拉斯總統大選前，美國曾派特使團至宏都拉斯，表達希望宏都拉斯繼續與台灣維持邦交關係。而在宏都拉斯總統卡斯楚的先生賽拉亞（Manuel Zelaya）表示，宏都拉斯應與中國建交，且宏都拉斯外長去年底為了帕圖卡（Patuca）水力發電站工程金援，與中國外交部副部長謝鋒會面後，美國國際開發總署（USAID）今年1月邀請台灣參與跟宏都拉斯政府推動的「宏都拉斯重建校舍計劃」。

李大中說：「事實上，美國對宏都拉斯仍有其影響力，且它們與宏都拉斯的關係一向緊密。台灣在宏都拉斯的邦交佈局，除了台灣自己投入的心力與資源外，很大程度仍取決於美國在旁邊的支持，所以美國的因素仍很關鍵。」

台灣應對鞏固邦交國所需資源達成共識

事實上，過去幾年每當台灣失去邦交國時，台灣內部總會出現政府是否該繼續花資源鞏固剩餘邦交國的相關討論。李大中對DW表示，因台灣外交資源有限，不可能與中國在全世界做外交較量。由於中國常透過一帶一路基礎建設計畫、直接金援或貸款援助等方式來接觸台灣的邦交國，而台灣只能「挑重點做」，所以這也讓台灣在金援外交上受到一定程度的限制。

李大中指出，由於目前台灣海峽兩岸關係緊張，所以台灣也很難與中國達成任何「外交休兵」。他說：「台灣應在對邦交國進行經濟援助的議題上，做出一個朝野覺得合理的限度。而雖然台灣近年來一直強調與非邦交國的實質關係，但邦交國對台灣的國際處境仍然重要，因為他們會在聯合國直接提到台灣。」

不過李大中也說，由於台灣的邦交國國力不強，且在外交考量上也常受國內政局影響，所以只要邦交國一出現政黨輪替，台灣便面臨一次失去邦交國的險。他也認為，宏都拉斯與台灣是否能維持邦交關係，對於美國政府來說也是一個重要的指標，因為相關發展會考驗美國在中美洲的影響力。他說：「若台灣能維持著宏都拉斯的邦交關係一段時間，這代表美國的影響力仍在，但這要看美國願意投入多少幫助。」

李大中補充道：「美國從特朗普到拜登執政時期，都重申要確保台灣能實質參與國際組織，但目前在這個方面，似乎沒有很大的進展。但在固守邦交國部份，若美國能發揮更大力量，這代表美國不只是說要幫台灣，也是真的透過在背後支撐、投入資源或發揮影響力來幫助台灣。但若美國投入資源，宏都拉斯仍決定與台灣斷交，那對美國來說，也會是其在中美洲影響力的一大警訊。」

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