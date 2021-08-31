完成接种者可入境美国 默认中国疫苗？

（德国之声中文网）自11月起，已施打两剂疫苗且持有登机前三天内新冠阴性检测证明的旅客将可入境美国。白宫新冠疫情应对协调员齐恩斯 (Jeffrey Zients) 20日向媒体表示，新规定适用于所有抵美国际航班。这些已完全接种疫苗的国际旅客入境美国后不需再接受隔离。新政策仅适用于航空旅行赴美，不适用于陆路过境。

至于这项新规定是否只适用于美国批准的疫苗，或者其他品牌，如中国或俄罗斯生产的疫苗是否也符合条件。齐恩斯说，这将由美国疾病控制中心决定。

WHO认证即可

而据《纽约时报》20日援引美国疾病控制和预防中心（CDC）发言人斯基纳（Thomas Skinner）的话称，只要完全接种了被世界卫生组织列为推荐紧急使用的新冠疫苗，例如阿斯利康疫苗，就将被视为完成了接种。

路透社报道引述的CDC另一位发言人诺伦德（Kristen Nordlund）证实了上述说法，但她补充说名单可能根据其它机构的补充而做出变更。

中国媒体财新网指出，这意味着，完全接种过两剂科兴或国药疫苗的旅客，也将被美方认定为“完全接种”，有望在11月之后可恢复免隔离赴美旅行。另有媒体认为美国政府此举，是“变相认可”了中国疫苗。

迄今为止，共有7款新冠疫苗获得了世卫组织的紧急使用授权，包括BioNTech/辉瑞、莫德纳（Moderna）、强生和阿斯利康（AZ）研发的两款疫苗，以及中国的科兴和国药疫苗。

其中BioNTech/辉瑞、莫德纳和强生公司生产的疫苗已获美国食品和药物管理局（FDA）授权使用。根据CDC此前规定，对美国而言，只有接种了这三种疫苗的人，才会将视为“完全接种”。

欧盟欢迎开放入境

目前，只有美国公民丶居民和持有特殊签证的外国人被允许从大多数欧洲国家进入美国。这一限制让欧盟和英国当局非常不满。拜登政府在政策施行18个月后开始有条件放宽这些国家的旅客入境，也正值美国与欧洲盟国的外交关系处于紧张气氛中。

欧盟对美国周一宣布的消息表示欢迎。欧盟委员会在推特上写道：“对于被迫分散的家庭和朋友来说，这是期待已久的一步，对于商业来说也是一个好消息。”欧盟目前仍允许大多数完全接种疫苗的非欧盟游客入境，但根据离境的国家不同，可能需要进行测试和隔离。

此前人们普遍预计拜登将重新对欧盟和英国的旅客开放边境，但周一的公告涵盖了全球各国。齐恩斯重申：“这个规定适用于所有国际旅行。”

（综合报道）

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