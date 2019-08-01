 宋楚瑜宣布参选總統 「郭宋配」传闻正式幻灭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2019

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时政风云

宋楚瑜宣布参选總統 「郭宋配」传闻正式幻灭

台湾2020总统大选距今已经只剩下两个月，各党组合也成为选民关注重点。 13日，亲民党主席宋楚瑜宣布参选，正式成为2020年的第三组候选人。

Wahlen Taiwan (Reuters)

宋楚瑜宣布参选2020总统大选时说: 「2020是我的终局之战」。这让人想起2006年他参选台北市长落败后，也一度宣布退出政坛。

(德国之声中文网) 之前，台湾坊间谣传前鸿海董事长郭台铭在退出国民党之后，有可能跟多次参与总统大选的亲民党主席宋楚瑜聯手，以「郭宋配」拉走国民党总统候选人韩国瑜的支持者。 13日，宋楚瑜宣布参选2020总统，并在致词后正式介绍他的副手由前联广董事长余湘担任，其竞选总部发言人则由媒体人于美人担任。 余湘在台湾人称「广告教母」，于美人则是资深媒体人。 两人过去都没有从政经验。

现年77岁的宋楚瑜曾经在1994年担任台湾第一届民选省长，但是随着1998年台湾省冻省，他也成为唯一、也是最后一届民选省长。 之后，他以无党籍身份在2000年参加总统大选，以第二高票败给民进党的候选人陈水扁与吕秀莲。 他在2000年创办亲民党之后，又分别在2012、2016以亲民党党主席的身分登记参选总统。 因此，2020年总统大选将是他第四次参选总统。

Taiwan Wahlkampf TV-Debatte (Reuters/C. Chen)

宋楚瑜在2015年，为了2016年的总统大选参加电视辩论会的光景。当年由民进党蔡英文赢得总统大选。

其他政党蓄势待发

国民党总统候选人韩国瑜在11月11日时便已经宣布前行政院长张善政担任副手。 然而现任总统，也是民进党的总统候选人蔡英文，却仍然没有公布副手人选。 媒体传闻民进党中的独派将会「顾全大局」，让前行政院长赖清德出任副手，但是这项猜测始终没有得到证实。赖清德本人在媒体问及此事时，只是说决定副手人选是总统权力，没有透露更多细节。

台湾的中央选举委员会将在11月18日至22日之间受理总统、副总统与立法委员选举候选人登记之申请。也就是说，民进党的正副总统候选人最晚到22日才会揭晓。

罗法/李鱼(综合报导)

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