 安联：全球中产壮大 中国有功 | 经济纵横 | DW | 30.09.2018

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经济纵横

安联：全球中产壮大 中国有功

德国安联保险公布的一项调查研究显示，全球居民每7个人中有一个属于中产阶层。这份2018年度全球财富报告指出，为中产阶级壮大做出最大贡献的是中国。

China Apple Store in Beijing (picture-alliance/dpa/H. H. Young)

（德国之声中文网）在安联的最新一期全球财富报告（Global Wealth Report）中，研究者指出，在个人资产的绝对增长方面，美国再次超过中国，排名世界第一。2017年，全球居民家庭金融资产总值（gross financial assets of households）的增长中，美国占到44%，中国为25%。

在列举绝对数字之外，报告还揭示了各国消除贫困的进展情况。报告指出，与人们普遍感受不同的是，全球范围在帮助居民摆脱极端贫困方面取得了长足的进步。每7个地球居民中就有一人属于中产阶层，总数达到11亿人。

安联的报告称，中国在全球财富阶梯上的攀升"令人印象深刻"。作为全球第二大经济体，中国进入中产阶级的居民数量已经占到全球总数的一半。

在2000年，全球被定义为中产阶层的人数还是5亿人，其中一半居住在日本、北美和西欧。但到了2017年底，上述工业国家的中产人数所占比例就降至全球的四分之一，而中国的中产居民则占到全球的一半。

金融危机的阴影

与此同时，在一些向来以社会分配政策公正著称的国家，财富分配差距继续扩大，其中包括德国、丹麦和瑞典。在一些受到金融危机冲击的地区，劳工市场的复苏缓慢而不充分。

安联首席经济师海泽（Michael Heise）解释说，在斯堪的纳维亚地区，财富分配不均的问题可能与居民的高负债水平有关。而在德国，许多居民没有能力建立起以资本为基础的补充性保障，不得不依赖法定退休金。他对这一堪忧状况提出批评。

报告还对全球各国居民储蓄意愿的变化进行了比较。在全球金融危机的后续影响下，很长一段时间人们不愿去碰股票和投资基金。不过2017年以来，人们似乎又重拾信心，又有大量的资金流入这两种投资领域。报告显示，2017年底，证券投资已占到所有储蓄的42%。

 

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