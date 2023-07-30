安置难：难民在德国——来了但是住哪里？

（德国之声中文网）问题一直没有得到解决。各地方政府不断呼吁提供帮助，因为他们已经没有或几乎没有足够的空间来容纳更多的寻求庇护者以及来自乌克兰的战争难民。黑森州富尔达地方议会于七月中旬以多数票通过了一封致州政府和联邦政府的信函，称其城镇和社区在“至少半人道”的条件下提供庇护的能力“已经完全达到极限”。

“我们需要限制移民”，县长沃伊德（Bernd Woide 基民盟）表示。“我们不仅缺乏住房设施，在儿童看护、学校、医疗服务和许多其他领域，现有的容量也是有限的。”

缺钱又缺地：德国难民安置面临难题

预计2023年寻求庇护者将达到30万

尽管现在很少有乌克兰人前往德国，但寻求庇护者的数量在增加。德国移民和难民局在2023年1月至6月间收到超过16,2万份寻求庇护申请。其中大部分来自叙利亚（约4,4万人），其次是阿富汗（约2,8万人）以及土耳其（约1,9万人）。此外还有约2万名非洲国家的难民在德国申请庇护。

根据希尔德斯海姆大学（Universität Hildesheim）移民政策研究小组研究员库恩（Boris Kühn）的预测，2023年寻求庇护者将达到30万。他们将按照一定的分配规则被分去德国各地，并被要求留在当地，住宿由当地进行分配。问题在于，各地大部分住所一直以来供不应求，很多时候根本没有空位。

“迁出危机”

移民研究员库恩和图宾根“难民援助”协调员施利希特（Julian Schlicht）在一项关于难民居住状况的调查中解释了这种现象为什么存在。他们称之为“迁出危机”。目前，2015/2016年来到德国的人中有四分之一仍住在难民营。

乌克兰难民被安置在在体育馆里，作为他们的临时住所。从上方俯瞰，可以看到用帆布和支架隔开的房间，里面放着双层床。



在住房市场紧张的地区，对于难民来说，找到一套自己的住所尤其困难。对于新来的寻求庇护者来说，这意味着他们不得不在最初的收容中心里待上几个星期，而不是几天。而且即使是这些收容中心也有容量上限。

有准备的地方有优势

但地区之间确实存在差异。库恩和施利希特发现，2015/2016年移民涌入之后，特别是在那些难民融合工作人员及配备设施被削减的地方，城市和社区面临巨大压力。而在那些资源得到进一步开发的地方，当2022年再次面临挑战时，情况要好不少。

这在很大程度上是关于政治意愿或政治优先事项的问题。调查中写道：“给难民提供住所虽然是一项强制性任务，但在地方自治的框架内，其实施执行是有一定灵活性和回旋余地的。”

有压力，但没有超负荷

调查继续写道：“实际情况发人深思：仅仅在几年之内便第二次发生这样的手忙脚乱：慌忙搭建临时住所、政府紧急呼吁求助，最后又是一场关于不堪重负的讨论。”

也有一些城市运转相对良好，比如杜塞尔多夫。2022年，这座德国北莱茵-威斯特法伦州首府在短时间内接收了1万名来自乌克兰的战争难民。“这相当于 2015/2016 年难民人数的总和，”负责文化与融合事务的米里亚姆·科赫（Miriam Koch）说：“有压力，但没有超负荷。"

虽然并非一切都进展顺利，但“我们成功地启动了自2015年以来所积累的经验与结构。”这包括不同机构间应如何协作，以及了解城市如何获取住房的经验。

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安置工作需要灵活性

杜塞尔多夫正在开展搬迁管理，也就是说，该市正在积极为有身份许可的难民寻找出租房屋。这也包括说服私人房东接受难民作为租户。这通常难度很大。科赫说有些房东只愿意收留乌克兰女性和儿童，有很多说服工作需要做，以“减轻房东的恐惧和担忧”，科赫说，还必须提供“试住”等方案。

巴登-符腾堡州的几个城市联合起来形成网络以帮助难民寻找住房。一些地方政府甚至会支付装修补贴，以使空置房屋得以使用，另一些地方政府则向房东提供租金损失担保，或在最初几年内直接与其签订租赁合同。目的是几年后能让租客自己签订租赁合同。

然而，对于住房资源严重短缺的城市，实行搬迁管理也只能在有限的程度上起作用。因此，科赫希望所有难民，——不仅仅是乌克兰难民，都能自己找到住所。在德国有许多移民愿意收留逃难的亲属、朋友和熟人。

一半的庇护申请被拒绝

越来越多的市政当局要求只被分配到有可能在德国获得长久居留权的难民，富尔达地区便是其中之一。在议会通过的决议中写道：“新抵达的寻求庇护者和来自第三国的难民应当在第一轮审查结束前一直留在州内的中央接待处。”县长沃伊德补充说：“否则，根据经验，之后的驱逐出境令将很难得以执行。”

根据联邦移民和难民办公室的庇护申请统计数据，2023年上半年共受理了约13,3万份庇护申请，其中48%的申请因内容或格式问题被拒绝，只有一半的申请人有机会留在德国。

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