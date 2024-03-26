安理會通過加薩停火決議 各方反應如何？

（德國之聲中文網）以色列與哈馬斯的戰事將近6個月之際，聯合國安理會週一（3月26日）通過一項決議，要求應「立即停火」直到4月9日穆斯林齋戒月結束。

安理會15個現任理事國之中，有14國投下贊成票，美國選擇棄權。此前，安理會曾有4項類似的決議草案未能過關，其中3項是由於美國行使否決權，另一項則在上週遭中俄否決。

中國與俄羅斯上週共同否決了美國提出的加薩決議草案。中國駐聯合國大使張軍批評，美國的草案「拐彎抹角、含糊其辭……為停火設定前提」。張軍認為，這次的草案要求立即、無條件停火，「反映了國際社會普遍期待」。

「對於已經逝去的生命，安理會今天的決議來得太遲了。」張軍指出，安理會決議具有約束力，要求當事方履行聯合國憲章義務，採取應有行動。「在齋月實現停火只是第一步，必須以此為基礎邁向持久停戰。」

以色列不滿、哈馬斯樂見

這項決議的提案國，包含安理會目前唯一的阿拉伯國家阿爾及利亞，還有斯洛維尼亞、瑞士、厄瓜多爾、圭亞那、日本、馬爾他、莫桑比克、韓國、塞拉利昂等非常任理事國。

決議內除了要求休戰以實現「長久、可持續的停火」，亦要求確保所有人質即刻無條件獲釋，並且有必要把人道援助擴大到整個加薩走廊，消除一切阻礙人道救援的障礙。

“从天而降”的援助 加沙城上空的飞机 美国与约旦军方合作，向加沙地带——包括北部的加沙城和南部的拉法，空投了3.8万份食品。白宫表示，空投人道救援物资是一项长期措施，并得到以色列方面的支持。

“从天而降”的援助 杯水车薪 空投到加沙地带的食品和药品只能解决一小部分的燃眉之急。联合国机构指出，通过空投提供的物资数量很少，只是杯水车薪。

“从天而降”的援助 精准投放 空降的救援小包裹必须非常精确地投放。它们必须落在海边，但不能落入太远的水中，也不能落到居民密集的城区或难民营里，以免伤人。

“从天而降”的援助 落到谁家 但是物资落地之后，没有人组织和规范如何分配，因此批评者指责，认为尤其像老弱病幼这样的弱势群体可能无法从这一援助中受益。

“从天而降”的援助 分配之争 上周在陆路运送至加沙地带的救援物资到达时发生了哄抢，以色列军队对巴勒斯坦人开了枪。据伊斯兰主义极端组织哈马斯控制的加沙地带卫生部门发布的数字，有一百多人在混乱中丧生，700多人受伤。包括美国和德国在内的许多国家都要求以色列对此事进行调查澄清。

“从天而降”的援助 边境依然被封锁 联合国安理会要求以色列持续向人道救援物资的运输开放加沙地带边境，并增加过境关口的数量。在加沙战争爆发前，仅经过凯里姆沙洛姆（Kerem Schalom，图）关口向加沙地带运送人道救援物资的货运卡车每天就有500辆。现在只有不到10辆。

“从天而降”的援助 战争何时休 加沙战争的导火索是去年10月7日，加沙地带的哈马斯及其他巴勒斯坦极端组织对以色列南部发起的史无前例的袭击和屠杀。共有1200名以色列人在袭击中丧生。作为反应，以色列军队对加沙地带开展了地面攻势和空袭。



阿爾及利亞駐聯合國代表本賈馬（Amar Bendjama）說：「巴勒斯坦人民已承受5個月的嚴重苦難……這樣的血洗持續太久，我們有義務讓它結束。安理會總算負起責任了。」巴勒斯坦代表曼蘇爾（Riyad Mansour）則說，這項決議必須成為終結戰事的「轉捩點」。

不過，在決議文內，「釋放人質」並非停火的前提條件，這一點遭到以色列的批評。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）認為，安理會決議並未譴責哈馬斯，這十分「丟臉」；儘管決議文有批評挾持人質的行為違反國際法，但除了象徵性的文字，並沒有採取實際措施促進人質獲釋。他表示，經過外交斡旋之後，只要哈馬斯還是拒絕放人，以色列要帶回人質除了透過軍事手段，別無他法。

針對安理會決議，哈馬斯表示歡迎，稱這「確認了雙方都準備好立即展開交換戰俘」。

哈馬斯是伊斯蘭極端主義軍事團體，被歐盟、美國和英國視為恐怖組織，去年10月7日對以色列發動攻擊。據哈馬斯控制的加薩衛生部數據，至今約有32000名巴勒斯坦人喪命；以色列政府則指出，有超過1100名以色列人死亡，200多人被綁架。

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美國棄權之舉象徵立場轉變？

美國此前多次否決聯合國通過類似的停火決議。有分析認為，美國不再行使否決權，代表華府立場出現重大轉變。

雖然投下棄權票，但美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美方「完全支持」決議文內的關鍵目標，例如推動立即且可持續的停火、確保人質獲釋、減輕人道災難等，而且美國持續透過外交管道，盼能促成這些目標。

格林菲爾德指控哈馬斯阻礙了和平進程；若哈馬斯早前就準備好釋放人質，這樣的決議早在幾個月前就能出爐。她呼籲安理會各國，「明確要求哈馬斯接受談判桌上現有的提議」。

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以色列代表團取消訪美

美國雖持續透過軍援協助其盟友以色列，但隨著戰事延燒、加薩死傷人數持續上升，美方也逐漸對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）有所不滿。

納坦雅胡稱，美國棄權之舉是對先前立場「明顯退縮」，損害解救人質的努力，「給了哈馬斯希望、覺得國際壓力將讓他們得以接受停火，但同時又不釋放被綁架者」。

納坦雅胡辦公室稱，「鑒於美國立場的變化」，決定取消原定訪美的以色列代表團行程。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列此舉「有點令人驚訝和遺憾」，而華府對於納坦雅胡的反應也「有點困惑」。

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國際關注拉法局勢

白宮國安會發言人柯比（John Kirby）則否認美國棄權代表「政策轉變」。他解釋道，美國支持停火，但因決議文未包含對哈馬斯的譴責，而選擇棄權。

「我們非常失望他們不來華府，讓我們跟他們進行充分對話，並商討替代方案，而非對拉法（Rafah）發動地面攻勢。」柯比說，美國想法不變，仍認為以色列對拉法發動大規模地面進攻，會是「重大的錯誤」。

此前納坦雅胡已表示批准對拉法發起地面戰，但國際組織指出，這可能導致極其巨大的人員傷亡。拉法位於加薩南部，被稱為「最後的避難所」，目前有1百多萬人在當地避難。

死亡和绝望 加沙人别无选择

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）25日在出訪埃及期間也表示，「絕不能對拉法發動大規模攻勢」。對於安理會停火決議通過，她說感到「鬆了一口氣」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表示樂見此決議。「實行這項決議，對保護所有平民來說，至關重要。」

（綜合報導）

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