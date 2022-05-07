 安理會激辯制裁朝鮮 平壤再試彈道導彈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

安理會激辯制裁朝鮮 平壤再試彈道導彈

聯合國安理會週三（5月11日）召開緊急會議，美國主張對朝鮮實施更多制裁，但中國及俄羅斯卻持反對意見、呼籲放寬制裁。周四，朝鮮向東部海域試射3枚彈道導彈。

Nordkorea | Raketentests

今年1月，朝鮮成功試射超音速飛彈。

DW.COM

據韓日方面報告，朝鮮本週三在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚彈道導彈，飛行距離約470公里。今年年3月以來，平壤方面已發射彈道導彈10多次。本月擔任安理會主席的美國想要推動新制裁。平壤最重要的盟友和經濟資助者北京會如何反應？

美韩军队启动定期演习之际，美国政府朝鲜事务特使抵达首尔并称，华盛顿愿在任何时候与朝鲜无条件会谈。

朝鲜4月25日在平壤市中心的金日成广场举行了大型阅兵式，庆祝建军90周年。金正恩在阅兵式上讲话，称要加快该国核武库建设。

（德國之聲中文網）聯合國安理會週三（5月11日）召開緊急會議，討論如何應對朝鮮可能在未來幾週內恢復進行第七次核試驗。對此，美國認為安理會「不應再保持沈默」。

美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾（Linda Thomas-Greenfield）表示，「現在是停止默許並開始採取行動的時候了。我們需要迅速轉向加強......制裁制度，而不是考慮減輕制裁。」

托馬斯－格林菲爾表示，另一份更新制裁的美國文本，談判已經接近尾聲。她說：「我們不能等到（朝鮮）進行更多的挑釁、非法、危險的行為，例如核試驗。我們現在就需要發聲。」

自2006年以來，朝鮮因核子和彈道導彈計劃而受到聯合國制裁。美國希望由15個成員組成的安理會，在5月就美國起草的進一步制裁決議進行表決。然而，與美國一樣擁有否決權的中國、俄羅斯反對聯合國對朝鮮實施進一步制裁，並且長期敦促安理會基於人道主義理由，放寬對朝鮮措施。

對此，中國和俄羅斯提出了一項決議草案，提議放寬2017年安理會通過對朝鮮實施的制裁，但托馬斯－格林菲爾拒絕了該草案提議。

中俄反對加強制裁北韓

針對朝鮮問題，中國駐聯合國大使張軍在週三的緊急會議上表示，美國起草的決議「不是解決當前局勢的適當方式」。

「令人遺憾的是，美國對中國和其他相關安理會成員的合理建議視而不見，仍然迷信制裁的神奇力量。」張軍向安理會表示。張軍稱，制裁升級的可能性「令人擔憂」，並呼籲 「克制」。他補充道，在不信任的氛圍中加強制裁 「沒有建設性」。

Ukraine-Krise der chinesische Botschafter in den USA Zhang Jun bei einer Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats

中國長期反對聯合國向北韓加強制裁。圖為張軍資料照片。

在會議之後，張軍告訴法新社，「中國希望避免的是一次新的核試驗，這就是為什麽我們不希望有額外的制裁，因為這可能會迫使其中一方採取更積極的行動。」

「談話比脅迫性的措施更好。我們在世界範圍內看到了這麽多脅迫性措施，在敘利亞、在伊拉克和阿富汗，你看到過任何好的結果嗎？我們看到的只是人道主義的痛苦。」張軍表示。

俄羅斯方面也呼應中國立場。俄羅斯的聯合國副大使葉夫斯蒂涅娃（Anna Evstigneeva）呼籲恢復對話並表示，由俄羅斯和中國起草、提議放寬朝鮮制裁的決議「仍在檯面上」，「可以鼓勵各方加強談判努力。」

朝鮮试射弹道导弹

根據多家通訊社報導，衛星圖像顯示，朝鮮可能正準備重啟核試驗。美國國務院上週警告，「最早在本月 」就可能開始進行試驗。

自今年1月以來，平壤進行了十多次的武器試驗，包括自2017年以來、相隔約5年再次發射洲際彈道導彈。就在安理会讨论扩大制裁朝鲜的第二天，5月12日，该国向其东海岸海域发射了3枚弹道导弹。韩国军方以及日本海岸警卫队均证实了这次发射。韩国参谋长联席会议发声明称，朝鲜上述导弹飞行了大约360公里，其高度达到90公里。

周三的聯合國安理會緊急會議，是在韓國新總統宣誓就職的隔一天舉行。被視為鷹派的尹錫悅，曾經誓言要對平壤採取更強硬的措施。他在5月10日的就職演說中談到，要打開對話大門，促使朝鮮放棄核武。

观看视频 01:08

什么事情 让金正恩如此兴奋？

（路透社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。 

相关内容

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Members of the United Nations (U.N.), Security Council attend a meeting about the ongoing situation in Ukraine on May 05, 2022 in New York City. António Guterres, the Secretary-General of the U.N., has emphasized the need to end the war in Ukraine and to restore Ukrainian agricultural production and Russian food and fertilizer output before nations face a severe food crisis. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

联合国安理会首次通过涉俄乌战争声明 07.05.2022

今年2月俄乌战争爆发以来，联合国安理会首次就一项相关联合声明达成一致。有分析认为，这可能是安理会的最弱声明，但它也被视为一线希望。

Chinese and Russian national flags flutter on a lamppost in front of Tiananmen Rostrum to welcome the visit of Russian President Dmitry Medvedev in Beijing, China, 27 September 2010. China and Russia agreed to further their strategic cooperation in international and regional affairs, after the two nations Presidents held talks in Beijing Monday (27 September 2010). China and Russia will maintain international peace and stability and promote the overall recovery, health and stable development of the world economy, Chinese President Hu Jintao said at a press conference with his Russian counterpart, Dmitry Medvedev. It is Chinas unswerving policy to constantly consolidate and enhance its strategic partnership of cooperation with Russia, Hu said. Medvedev agreed with Hus remarks on bilateral ties, saying Russia regards its relations with China a priority. Hailing the smooth completion of the China-Russia oil pipeline, the two Presidents called for more cooperation in trade, investment, energy and finance. |

调查：75%中国网民认为支持俄罗斯符合中国利益 11.05.2022

一份由卡特中心和RIWI协作的调查发现，75%的受访者认为「在俄乌冲突中支持俄罗斯」符合中国的国家利益，显现了中国的亲俄信息环境对网民的影响。卡特中心中国项目主任刘亚伟表示，美国为首的西方国家近年来的对华态度引起中国人不满，西方社会应客观公正看待中国。

STYLELOCATIONU.S President Joe Biden takes part in the virtual US - ASEAN Summit from the South Court Auditorium in the Eisenhower Executive Office Building at the White House, October 26, 2021 in Washington, D.C. Washington United States of America - ZUMAp138 20211026_zaa_p138_001 Copyright: xAdamxSchultz/WhitexHousex

美国东盟峰会召开 东南亚国家选边站很难 12.05.2022

美国-东盟特别峰会于5月12日至13日在华盛顿举办。美联社指出，拜登政府想以此证明，在处理俄罗斯入侵乌克兰难题的同时，美国也没有忽略亚太地区。不过东盟国家可能更担心会陷入被迫选边的困局。

广告

评论分析

Taiwans Militär

客座評論：烏克蘭戰爭改變台灣戰略思考

號稱世界第二軍事强國的俄羅斯在烏克蘭踢到鐵板，而這場發生在歐洲的戰爭也令地球另一端的台灣，加速改變應對中國武力威脅的戰略思考。  