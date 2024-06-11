安理会通过旨在结束加沙战争的决议

本周一（6月10日），联合国安理会以14票赞成、1票弃权的结果通过了由美国提出的旨在结束加沙战争的决议草案。巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯周二对此表示欢迎。

（德国之声中文网）本周一，联合国安理会第11次就关于以色列和哈马斯之间战争的决议草案进行表决，并最终以14票赞成、1票弃权，通过了美国提交的呼吁在加沙地带实现"立即全面彻底"停火的决议草案。俄罗斯投了弃权票。安理会一项决议草案要获得通过，至少需要9票赞成，并且拥有否决权的五个常任理事国中不能有任何一个国家投反对票。

周一通过的安理会决议包括美国总统拜登5月31日宣布的三阶段计划，即他所谓的以色列倡议。文本中称以色列已接受了该计划，并呼吁以色列和哈马斯"立即和无条件"地落实相关条件。

决议有何具体内容？

根据决议，第一阶段主要包括"立即全面彻底"停火，释放包括妇女、老人和伤员在内的被扣押人员，归还一些遇害人质的遗体，交换巴勒斯坦囚犯，以色列军队撤出加沙居民区，巴勒斯坦平民返回其在加沙所有地区，包括北部地区的家园和居民区，以及在整个加沙地带安全有效地向所有有需要的巴勒斯坦平民大规模分发人道主义援助，包括国际社会提供的住房单元。若第一阶段的谈判超过6周，停火将持续，直至谈判结束。第二阶段旨在释放所有人质，确保以军"全面撤出"加沙地带，实现永久敌对行动。第三阶段要求在加沙地带进行重建计划。

联合国6月10日在官网发表声明称，"安理会今天通过的决议欢迎5月31日宣布的以色列已接受的新停火提议，促请哈马斯也接受该提议，并敦促双方毫不拖延且无条件地全面执行其条款。"声明还指出，决议明确反对改变加沙地带人口或领土状况的任何企图，包括任何缩小加沙领土的行动。决议同时重申坚定致力于两国解决方案的构想，即以色列和巴勒斯坦两个民主国家按照国际法和联合国相关决议，在安全、公认边界内毗邻和平共存，在这方面强调指出，必须将加沙地带与西岸统一在巴勒斯坦权力机构之下。"

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各方反应

阿尔及利亚驻联合国大使阿马尔·本贾马表示，"我们投票支持美国提交的决议草案，因为我们相信它可以代表朝着立即和持久停火迈出的一步。"他说，"这对巴勒斯坦人来说是一线希望。（……）是时候停止杀戮了。" 阿尔及利亚是联合国安理会唯一的阿拉伯成员国。

巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯周二早些时候对联合国安理会投票通过美国起草的支持加沙停火计划的决议"欢迎"。阿巴斯办公室在一份声明中说："巴勒斯坦民族权力机构主席认为，通过这项决议是朝着结束对加沙地带人民的种族灭绝战争的正确方向迈出的一步。"

被美国和欧盟定性为恐怖组织的哈马斯也对该决议表示欢迎。据路透社报道，该组织的高级官员萨米·阿布·祖赫里（Sami Abu Zuhri）周二告诉路透社，哈马斯已同意联合国安理会10日通过的关于停火、撤出以色列军队和交换人质与以色列拘留者的决议。他补充说，华盛顿有责任确保以色列遵守该决议。

布林肯：我们在等待哈马斯的答复

在安理会通过要求加沙全面停火的决议草案之时，正在中东地区进行穿梭式访问的美国国务卿布林肯刚刚结束对以色列的访问。布林肯周二表示，他于周一晚和以色列总理内塔尼亚胡在耶路撒冷举行会晤，内坦尼雅胡"重申了对加沙停火提案的承诺"。

布林肯还补充说，哈马斯欢迎联合国对美国起草的停火决议进行投票是一个"充满希望"的迹象，"但这不是决定性的"，"决定性的是来自加沙和加沙哈马斯领导层的消息。"他说，"我们等待哈马斯的答复。"

美国国务卿布林肯6月10日晚和以色列总理内塔尼亚胡在耶路撒冷举行会晤 图像来源: Amos Ben-Gershom/GPO/dpa/picture alliance

几个月来，美国、埃及和卡塔尔的谈判代表一直在努力促成以色列和哈马斯停火。统治加沙地带的哈马斯呼吁永久结束在加沙的战争，并呼吁以色列从居住着230万居民的这块飞地撤军。哈马斯武装分子去年10月7日袭击以色列后。据以色列消息，该袭击造成1200多人死亡、250多人被哈马斯扣为人质。袭击发生后，以色列进入加沙地带清剿哈马斯。据哈马斯控制的巴勒斯坦卫生当局称，自以色列发起进攻以来，已有超过37000 名巴勒斯坦人在加沙地带被杀。

（联合国官网、路透社、美联社等）

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