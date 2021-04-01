安理会谴责缅甸军方暴力镇压 中俄软化部分言词

(德国之声中文网) 联合国安理会4月1日经过两天的艰难谈判后，发布了一份声明，对缅甸数百名平民的死亡表示「强烈谴责」。各国在这份由英国发起的声明中写道：「联合国安理会成员对迅速恶化的局势深表关切，强烈谴责缅甸军方对和平示威者使用暴力，造成包括妇女和儿童在内数百名平民死亡。」

法新社报导，在他们获得的较早版本的文本中，西方国家希望将「准备考虑采取进一步措施」的字句加入，意指对缅甸军方发动国际制裁的可能性。然而，有外交官告诉法新社，被视为缅甸最重要盟友的中国阻止了这一措辞。

报导称，北京坚持软化声明中对数百名平民遭「杀害」的说法，提议将该措辞改为平民「死亡」。该外交官说，俄罗斯也数次阻挠该文本，因为莫斯科希望声明中能加入谴责示威当中让缅甸军队死亡的字句。

一名外交官向法新社透露，尽管谈判时间漫长，但让联合国安理会针对缅甸局势发布声明仍然向国际社会发出了一个「非常重要的信号」。缅甸政变爆发两个月来，联合国安理会已经就缅甸问题发表了三次公开声明。但从未承认政变存在的中国政府，每次都要求安理会缩减声明内容触及的范围。

虽然安理会发布了声明，但其立场到目前为止对缅甸军方影响不大。本周三，联合国缅甸问题特使呼吁联合国安理会对军政府采取强有力的行动，并警告该国有可能会发生「流血事件」和内战。

同日，遭缅甸军方关押的民选政府领袖昂山素季的律师表示，她被指控违反了殖民时代的官方机密法。她的律师说，昂山素季的身体状况良好。此前，她已面临一连串的控诉，并可能因此被禁止出任政治职务。

另外，英国政府先前宣布对由缅甸军方控制的缅甸经济公司（MEC）进行制裁。这也是继美国将这间公司列入黑名单後，另一个国家对军方企业施行制裁。

除制裁外，英国政府还将拿出70万美元，用于联合国安理会记录缅甸严重侵犯人权行为的工作。英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 在一份声明中说：「从政变开始两个月以来，缅甸军方肆意杀害包括儿童在内的无辜民众，他们的行为已经沉沦到新低点了。」

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杨威廉/李玟仪 (法新社、路透社)