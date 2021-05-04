安理会讨论全球合作 中美俄外长同时“与会”

（德国之声中文网）本月担任安理会轮值主席国的中国向其他成员国提交的一份“议程方案”称，召集本次会议是希望安理会15个成员国能够为建立多极世界付出更多努力，以共同应对当今世界所面临的一系列重大挑战，包括新冠疫情、疫情后的经济复苏以及全球气候变化等等。



中国外交部长王毅将以安理会轮值主席身份主持会议，美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫均已证实将出席会议，这将是中美俄三国外长首次共同出席会议，尽管会议是以视频方式进行。





中国驻联合国大使张军周一在一次新闻发布会上表示：“多边主义是解决当今世界全球性危机的唯一的正确出路，这一点已经变得越来越清晰。”张军再度重申了去年九月联合国成立75周年之际各国首脑发表的联合声明。声明中称，新冠疫情过后，“多边主义不是一种选项，而是一种必要。联合国必须处于我们各项工作的中心。”

美国国务院周四发表声明称，国务卿布林肯将在安理会会议上“讨论多边合作的重要性，并强调对维持基于规则的国际秩序必不可少的核心原则。”

拜登就任美国总统之后不久，在今年二月的慕尼黑安全会议发表演说时表示：“美国回来了，跨大西洋盟友关系回来了。” 在其前任特朗普执政的四年时间里，“美国优先”成为美国外交路线的主轴。



这也是拜登就任总统后，首次在国际场合发表演说。他做出了一系列令人鼓舞的承诺，比如挽救伊朗核协议，积极应对中国和俄罗斯在经济和安全领域构成的挑战，并尽快推动疫情后的重建。拜登表示，他将促进美国同西方盟友之间的合作。



上周拜登总统对美国国会发表讲话时，再度强调了美国应对中国挑战的重要性。拜登认为中国是美国的战略挑战者，美国应向世界证实美式民主仍能正常运作，并将保持美国的领先地位。

周五的安理会会议之前，美国国务卿布林肯曾于今年3月18日同中共负责外交事务的最高级官员杨洁篪在阿拉斯加举行过会谈，这也是拜登出任总统后，中美双方举行的最高级别会谈。但会谈显示双方分歧严重。

阿拉斯加会谈期间，布林肯表示，美国政府将同盟友一道，共同反对中国在香港、台湾、新疆以及南中国海的专制和扩张行为。杨洁篪则做出愤怒回应，宣称美国不应在国内矛盾日益激化的情况下向外输出美式民主，更不应在人权及其他问题上采用双重标准，对中国说三道四。



在中方制定的周五安理会会议的“议程”中称，周五的讨论将聚焦“如何稳固多边主义体制，并阻止单边主义死灰复燃。”“世界需要什么样的多边主义，如何维护多边主义，”并探讨“国际社会应根据《联合国宪章》作出哪些努力，以更好地维护以联合国为中心的国际体系和国际关系的基本准则。”



(美联社）