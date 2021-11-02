 安理会敦促苏丹军方恢复文职政府 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2021

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时政风云

安理会敦促苏丹军方恢复文职政府

联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。

苏丹军事政变领导人阿卜杜勒-法塔赫·布尔汗（Abdel-Fattah Burhan）将军

苏丹军事政变领导人阿卜杜勒-法塔赫·布尔汗（Abdel-Fattah Burhan）将军

（德国之声中文网）联合国安理会周四表示，希望苏丹军队放弃权力并恢复由文职人员领导的过渡政府。

在一份经协商产生的声明中，这个联合国最高权力机构呼吁有关各方保持最大程度克制。声明还敦促，立即释放所有被军方拘押者，并呼吁"所有利益攸关方在不设先决条件的情况下对话"。

在声明中，联合国这一国际和平与安全机构对苏丹军方本周一以政变方式攫取政权表达"严重关切"。自 1956 年获得独立以来，这个国家刚经历罕有的民主时期。

中国代表要求提及哈姆多克总理返家

相关声明由英国起草，周二起，安理会成员国之间对文本做艰苦谈判。经俄罗斯施压，最后公布的声明措辞明显淡化：对"一些过渡机构暂停、宣布紧急状态"和总理哈姆多克（Abdalla Hamdok）被拘留表示关切。

周一（10月25日），哈姆多克曾被军方带走，关押在政变领导人布尔汗将军官邸。现在，他被软禁在家。其他部长仍被军方拘押。

据法新社报道，一名外交官透露，中国代表要求在措辞谨慎的文本中提及哈姆多克总理已返家；联合国则强调，他的自由仍被剥夺。

安理会成员之间的争议正值西方和俄罗斯之间重新开始争夺在苏丹影响力之时。草案中曾表示"以最强烈措辞"谴责政变，但此最终放弃这一表述。

在最终通过的文本中，安理会"呼吁各方保持最大克制，避免使用暴力，并强调充分尊重人权的重要性，包括和平集会和言论自由的权利。"

政变引发冲突，大量民众走上街头抗议

政变引发冲突，大量民众走上街头抗议

美国严厉表态

华盛顿时间周四晚间，美国总统拜登表态，要求苏丹军事当局下台，立即让这个东非国家恢复文职政府。拜登在一份声明中说："我们向苏丹军事当局传达的信息是压倒性的和明确的：必须允许苏丹人民和平抗议，必须恢复平民领导的过渡政府。"　

拜登总统在声明表示，苏丹近些天所发生的事件是该国的"严重挫折"， "我敦促苏丹军事领导人立即释放所有被拘留者，并恢复与过渡政府有关的机构。"

周一政变发生之后，大量平民走上街头抗议，并和军队发生激烈冲突。据苏丹卫生部称，已有数人丧生，100 多人受伤。

（德新社，路透社，路透社，美联社）

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