安理会对俄妥协 有限延长叙利亚人道援助

（德国之声中文网）经过数周的争执后，安理会终于就对叙利亚的跨境援助物资运输达成一致。安理会表决通过一份德国和比利时递交的提案，俄罗斯、中国和多米尼加共和国投了弃权票。

根据心决议，在未来一年，将保留仅一条从土耳其通往叙利亚北部的人道援助物资运输通道。这符合此前俄罗斯提出的要求。俄罗斯过去数日在安理会否决了多项计划保留两条过境通道的提案。在周五对上一份提案的表决中，俄罗斯和中国都投了否决票。

在俄罗斯的要求下，联合国今年年初就已将授权通往叙利亚的运输通道减少到两条，造成仍处于内战中的该国部分地区物资供给出现不足。新决议实施后，情况有可能进一步恶化。据联合国称，叙利亚西北部共有280万居民依赖外部的人道救援物资。

现在将被关闭的过境通道，曾为难民最集中的一个地区提供救援物资。叙利亚一再强调，部分人道救援物资落入当地的恐怖分子手中。

俄罗斯甚至有意阻挠所有延长救援供给的计划。而现任安理会轮值主席国德国则竭尽一切努力防止出现这一情况。周六的决议通过后，德国外长马斯表示这是一个"好消息"，但同时强调当地实际需要更多的通道。

叙利亚政府军和支持阿萨德总统的武装已重新控制了该国三分之二的地区，安理会新的决议将使阿萨德政府的地位进一步得到加强。

叶宣/王凡（德新社、路透社等）