安理会吁缅甸停止政变 中国承诺助缓解紧张情势

(德国之声中文网) 联合国安理会10日一致呼缅甸停止军事政变，强烈谴责军方对和平抗议者用的暴力行为，并呼吁军方「保持最大的克制」。在一个简短的线上会议中，包括中国在内的15个安理会成员国正式通过安理会主席的声明。主席声明虽比决议低了一等，但会成为联合国最强大机构正式记录的一部分。

英国起草的声明要求立即释放包括国务委员昂山素季和总统温敏在内的政府领导人，并重申支持该国的民主过渡，「强调必须维护民主体制和进程，避免暴力，充分尊重人权和基本自由，维护法治」。

然而，10日所有安理会成员签署的主席声明立场比英国发起的草稿还弱。该初稿谴责缅甸的军事政变，并威胁「如果局势进一步恶化」，将「根据《联合国宪章》采取可行的措施」。

美联社报导称，外交官说联合国安理会成员中国丶俄罗斯丶印度和越南与缅甸一同反对前一版草稿中立场较强硬的条款。尽管如此，这将是2017年以来，联合国安理会通过的第一份关于缅甸的主席声明，并反映了安理会在试图扭转政变方面采取团结的立场。

联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 周三表示，希望这份声明能让缅甸军方意识到「释放所有囚犯是绝对必要的，尊重选举结果是绝对必要的，且军方必须允许缅甸重新走向民主过渡的局面」。

古特雷斯对记者说，尽管缅甸的民主制度在军方的严密控制下存在种种「不完美」，但他认为，重要的是回到政变前的状态。

同日，中国驻联合国大使张军也对缅甸情势发表声明，呼吁缅甸缓和政变後该国内部的紧张情势。张军说：「现在是缓和情势了，是时候动用外交手段了，现在是对话的时候了。」

外交官告诉法新社，安理会同意的声明「强烈谴责对和平抗议者使用暴力」，这是包括中国在内的15个安理会成员国在短短一个多月内第二次就缅甸问题表示团结。

张军说：「中国以建设性的方式参与了声明的谈判过程。安理会成员采用一致的口径相当重要，我们希望安理会的信息有利於缓解缅甸的局势。国际社会应在缅甸宪法和法律框架下，为缅甸有关各方解决分歧创造有利环境。中国对缅甸的政策是以服务缅甸全体人民为前提。中方愿与有关方面进行接触和沟通，为缓和当前局势发挥建设性作用。」

此外，路透社10日报导，一份提交给美国政府的文件显示，缅甸军政府以200万美元的报酬聘请了一名以色列裔的加拿大游说者「协助缅甸向美国和其他国家解释军方政变的真实情况」。

阿里-本-梅纳什 (Ari Ben-Menashe) 和他的加拿大公司迪肯斯和马德森 (Dickens & Madson Canada) 将在华府代表缅甸军政府，并游说沙特阿拉伯丶阿联酋丶以色列和俄罗斯，以及联合国等国际机构。

该文件中写道，这家总部位于蒙特利尔的公司将「协助制定和执行有利于缅甸联邦共和国发展的政策，同时也协助解释缅甸的真实情况，」。路透社报导指出，该文件于8日提交给美国司法部，作为遵守《美国外国代理人登记法》的一部分。

阿里-本-梅纳什之前的客户包含已故津巴布韦领导人罗伯特-穆加贝。法律专家说，通过与缅甸军方合作，他有可能违反美国对高级将领的制裁。阿里-本-梅纳什6日接受路透社访问时表示，他的任务是说服华盛顿，因为缅甸的将军们希望向西方靠拢，远离中国。

他说，缅甸军方想重新安置2017年因大规模袭击事件而逃离缅甸的罗兴亚人。当时，联合国指责军方监督了一场种族灭绝。人权观察亚洲宣传主任西夫顿 (John Sifton) 告诉路透社：「他能说服美国接受他提出的说法是非常不可信的。」

杨威廉/邹宗翰 (法新社、美联社)

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