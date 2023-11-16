安理会决议：加沙地带立即实施“人道暂停”

（德国之声中文网）这也是过去一个月来，安理会十五个成员国几经周折，终于首次就加沙局势通过决议。常任理事国美国、英国和俄罗斯投了弃权票，其他12个成员国则投了赞成票。

俄罗斯此前曾要求修改决议草案，加入通过停火彻底结束以巴敌对状态的内容，但未获成功。在敦促暂停，还是呼吁停火的问题上，安理会内部一直争议很大。暂停是交战双方达成一种非正式的、持续时间较短的停火状态。美国要求实施暂停，而俄罗斯则敦促双边停火。

决议案未对哈马斯屠戮以色列平民的行为进行谴责。此前，以色列盟友英国和美国曾提出相应要求。已获通过的决议案文本中写道："紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停及走廊，以便依照国际人道法，给予联合国人道主义机构及其执行伙伴、红十字国际委员会和其他公正人道主义组织全面、迅速、安全和不受阻碍的人道准入。"决议案还呼吁交战双方依据国际法对平民提供保护。

以色列驻联合国大使埃尔丹（Menashe Erdan）形容这项决议案"脱离现实，毫无意义"。他在社媒平台X上写道：无论安理会通过怎样的决议，以色列都会继续依照国际法行事，而哈马斯恐怖分子既不会去阅读安理会的决议，更不会按照决议精神去办事。"埃尔丹写道："以色列将会继续采取行动，直到哈马斯被彻底摧毁，人质全部获救。"

以色列外交部也在周三晚间发表声明称，只要239名人质仍被伊斯兰极端组织哈马斯所控制，以色列就会拒绝在加沙地带实行长时间暂停。声明中称："以色列期待联合国安理会对哈马斯予以明确谴责，并应强调在加沙地带建立安全局面的必要性。"

直到安理会就决议案进行表决前的最后一刻， 以色列最重要盟友美国是否会行使否决权都一直没有定论。今年十月，有关加沙局势的一份决议案草案遭美国否决，理由之一是决议案中没有强调以色列的自卫权利。不过，本次通过的决议案中也没有提及以色列的自卫权，以及没有对哈马斯十月七日的恐怖袭击进行谴责。

今年10月27日，联合国大会第十届紧急特别会议通过一项决议，谴责所有针对巴勒斯坦和以色列平民的暴力行为，呼吁立即实行持久和持续的人道主义休战，从而促成停止敌对行动。表决中，有120票赞成、14票反对和45票弃权。其中美国、以色列均投了反对票，德国、英国、日本、韩国、印度等国投了弃权。中国和俄罗斯都投了赞成票。法国、西班牙、比利时等欧盟国家也投了赞成票。联大决议不具国际法认可的约束力。

（综合报道）

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