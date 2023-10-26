安理会再陷分裂 美俄巴以冲突决议草案均未通过

（德国之声中文网）联合国安理会周三（10月25日）再次未能就巴以冲突达成决议，美国和俄罗斯提交的两份草案均未获通过。

安理会是联合国最有权力的机构，负责维护国际和平与安全，但安理会的分裂使其无能为力，只能努力寻找各方都可以接受措辞的决议。

由以色列最亲密的盟友美国起草的决议重申了以色列的自卫权，敦促尊重国际法——尤其是保护平民——并呼吁“人道主义暂停”，以便向加沙提供急需的援助。

在周三由15个成员国组成的安理会投票中，10个国家投了赞成票，俄罗斯、中国和阿拉伯联合酋长国投了反对票，巴西和莫桑比克投了弃权票。由于安理会常任理事国俄罗斯和中国投了否决票，决议未获通过。

随后安理会对俄罗斯提出的决议草案进行表决。该决议呼吁立即实行“人道主义停火”，并明确谴责哈马斯10月7日对以色列的袭击以及“明确谴责针对加沙地带平民和民用设施的无差别袭击”。

在这次表决中，俄罗斯、中国、阿拉伯联合酋长国和加蓬四个国家投了赞成票。美国和英国投了反对票，9个国家弃权。该决议未获通过，因为它未能获得至少9张赞成票。

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在这两项决议草案未获通过之前，安理会上周否决了俄罗斯提交的一项决议草案。该草案未提及哈马斯，也未能获得9票“赞成”。安理会还否决了得到广泛支持的巴西提出的一项决议草案，该草案谴责哈马斯的袭击和所有针对平民的暴力，并呼吁“人道主义暂停”，但被美国否决。

投票结束后，马耳他驻联合国大使弗雷泽（Vanessa Frazier）代表任期两年的10名安理会当选成员发言，宣布将在未来几天内制定一项新的提案。

她对安理会说：“作为安理会的当选成员，我们也代表着国际社会的其他成员，我们有责任和义务采取行动。没有时间可以浪费了。”

表决前，美国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）告诉安理会，她上周曾表示，在批准一项决议之前需要先进行外交努力。她指出，联合国秘书长古特雷斯、总统拜登和地区领导人已采取行动，开放了从埃及到加沙的拉法过境点，运送了一些急需的人道主义援助——尽管“还需要很多很多的帮助”——以及释放了从以色列劫持的200多名人质中的4名。

格林菲尔德称此刻是对国际社会和安理会的考验。她指责俄罗斯在未进行磋商的情况下在最后一刻“恶意”提出一项决议草案，并敦促安理会成员投票支持“有力且平衡”的美国草案。

俄罗斯驻联合国大使涅边贾（Vasily Nebenzya）反驳说，需要立即实现人道主义停火，以缓和冲突，减少流血和“令人震惊的”巴勒斯坦人伤亡。他称美国的草案是“政治化”，并声称美国不希望安理会对以色列可能发动的地面进攻有任何影响，这“有可能在该地区甚至更广泛地区挑起更大规模的冲突”。

中国的态度

投票结束后，中国驻联合国大使张军表示，美国的草案包含了许多超出人道主义需求的内容，“分歧严重”。他称“美国的草案严重失衡、混淆基本是非，没有反映全世界关于停火止战等最强烈呼声，无助于解决问题”。

阿拉伯联合酋长国大使努赛贝（Lana Nusseibeh）是阿拉伯国家在安理会的代表，她对美国的草案投了反对票，对俄罗斯的草案投了赞成票。

努赛贝说，在周二举行的安理会战争问题会议上，有近90人发言，其中“有数十人声明恳求安理会对巴勒斯坦人的生命给予与以色列人生命同等的重视“，“在这一点上我们不允许有任何含糊之处。“

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以色列驻联合国大使埃尔丹（Gilad Erdan）感谢美国和其他支持其决议草案的国家谴责“野蛮的种族灭绝恐怖分子，同时捍卫自由和安全的价值观”。哈马斯被欧盟以及美国、德国和其他国家认定为恐怖组织。

埃尔丹认为，那些对决议草案投反对票的国家向世界表明，安理会没有能力谴责“恐怖分子，也无法确认这些令人发指的罪行的受害者的自卫权“。

巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔（Riyad Mansour）在表决后告诉美联社记者，“安理会没有承担起‘停止战争’的责任，这令人作呕。”

“你不能先杀了人，然后说我想解决这个问题。”他说，“我们需要拯救生命。……这是最紧迫的任务。”

由于安理会仍处于瘫痪状态，巴勒斯坦人转而求助于拥有193个成员国、没有“否决权”的联合国大会——就像乌克兰在2022年2月俄罗斯入侵后所做的那样。大会紧急特别会议于周四召开，名单上有106位发言人。阿拉伯国家已经分发了一份决议草案，曼苏尔说，他预计该草案将于周五下午付诸表决。

该决议草案要求立即停火，要求以色列撤销其从北向南迁移加沙民众的命令，呼吁最大限度的克制，并要求在加沙地带提供包括食品、水和药品在内的必需品。

（美联社）

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