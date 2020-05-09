安理会停火协议折衷方案 中国态度成通过关键

(德国之声中文网) 德国和爱沙尼亚周二(5月12日)向联合国安全理事会提交新的停火决议版本，要求疫情期间世界各地应该停止战火。但目前还不清楚中国是否会接受这个版本。

德国驻联合国大使赫斯根（Christoph Heusgen）批评了安理会对疫情保持「死寂一般的沉默」。

他也重申了解决这个问题的重要性。他说:「让我们想想为什么会被我们的政府派到这里来。为什么全世界都在看着我们?」

爱沙尼亚驻联合国大使尤尔根森 (Sven Jurgenson)告诉法新社:「我们必须从这个僵局中找到出路......安理会未能在这个问题上履行我们的责任真的是耻辱。」

一位不愿透露姓名的外交官说，在安理会沉默了两个月之后，损害已经造成。他指出，不幸的是，这场大流行病造成的人类悲剧并没有迅速凝聚起共识支持联合国秘书长的停火呼吁。

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根据法新社，德爱两个非常任理事国提出的决议有五大点，要求不管在哪一种情况下

都应该全面停止敌对行动。

此举是为了帮助大约20个处于危机或战争中的国家对抗新冠病毒，但目前尚不清楚这些冲突现场是否已经采取了具体措施。

这个决议借鉴前一个提案，使用15个安理会成员在3月以来一直在谈判中商定的措辞，或在以前的决议中使用过的文字，如除非是为了打击圣战组织之外一律停火。

决议中提案要求 「至少连续90天的人道主义停火」，以便向受影响最严重的社区提供援助。

目前尚未决定这个决议的表决日期，但如果安理会5个常任理事国中没有一个威胁要使用否决权，就可以很快进行

中美角力

目前由德国和爱沙尼亚提出的决议文中没有提及世卫，但中国在最后一刻坚持要提及，就算是隐含都没关系。因此现在决议通过与否的不确定性仍在于中国，

新的决议是在周二由安理会轮值主席国爱沙尼亚闭门举行的电话会议上提出。该决议在当天下午提交的。其中一位不愿透露姓名的外交官说，中国在会上宣布支持安理会迅速采取行动。

这份决议取代由法国和突尼斯起草的版本。该版本因为提到世卫而被美国否决。

决议旨在呼吁战乱地区冲突各方暂停交战，以集中资源用于抗击疫情。该决议草案遭到美国否决。据悉，草案中关于世界卫生组织的描述是美国阻止表决的动因。

邹宗翰/杨威廉/雨涵 (德新社、法新社等)