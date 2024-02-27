安永：中国企业在欧洲收购持续下降

（德国之声中文网）据咨询公司安永（Ernst & Young）的最新分析显示，去年，来自中国的投资者在欧洲总共收购了119家公司，跌至2012年以来的最低水平。安永在周二表示，收购案数量较2022年减少了20宗，从长期趋势来看，与创纪录的2016年相比减少了近200宗。

据安永估计，投资额也大幅下降：2023年，投资额估计仍有20亿美元，比2022年少了一半以上。但安永也明确指出，大多数中国企业在欧洲收购和持股交易的价格是未知的。

2016年曾出现短暂的中国投资热潮并达到顶峰，当年，安永估计中国投资者对欧洲的公司并购支出接近860亿美元。

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2017年起局势出现逆转，自那时起公司收购数量和金额开始持续下降。

专家认为其中存在以下几个原因：中国政府数年前开始限制资本外流；中国与西方国家之间政治紧张关系；与以往创纪录的经济增长相比，中国经济近来增长相对疲软。

在整体投资幅度下降的大框架下，中国在德国、瑞士以及奥地利的收购和投资数量则略有增加：在德国，安永统计到28宗中国企业收购案，较之上一年增加了2宗。据安永称，投资金额达2.02亿美元，为2010年以来的最低水平。但这一数字不包括中国企业对德国初创企业的风险投资。

据报道，中国企业去年在瑞士收购了6家公司，是2022年的两倍。在奥地利，中国企业收购了两家公司，而2022年仅有一家。

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中国在德国的外商投资活动中已不再扮演主要角色

中国以28笔收购或投资位列国际投资者榜单第九位。相比之下，甚至瑞士、奥地利和卢森堡的公司在德国的企业收购量也超过了这个世界第二大经济体。美国在德国收购了225家公司，位居榜首。

安永专家孙轶认为，中国企业在欧洲面临的政治不信任是原因之一：“潜在的中国投资者会非常谨慎地审查，潜在的收购目标是否会招致政府的反对或引发公众对敏感议题的讨论。”

对于未来几年，孙轶预计中国企业将更倾向于在欧洲建立自己的工厂，而不是进行大规模的公司收购。对于中国汽车和电池制造商来说，匈牙利、西班牙、法国和北欧国家因其能源成本低、补贴高、审批过程快，是特别具有吸引力的投资地点。“德国在这方面并非首选。”

（德新社）

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