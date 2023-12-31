安永：两家德企跻身全球上市公司百强

（德国之声中文网）据咨询公司安永本周五（12月29日）发布的信息，德国有两家企业跻身2023年全球市值最高的100家上市公司之列。软件制造商思爱普（SAP）以高达1810亿美元的市值排名第61位（2022年排名第106）。西门子以近1480亿美元的市值从一年前的第115名攀升至第88名。2022年底，德国没有哪一家公司跻身全球100强上市公司之列。

根据该榜单，科技公司苹果公司和一年前一样位居全球100强上市公司之首，目前市值超过3万亿美元。 排名第二和第三的分别是微软（约 2.8 万亿美元）和沙特阿拉伯石油公司沙特阿美（约 2.1 万亿美元）。

人工智能推动股市

总体而言，全球市值最高的 100 家上市公司的市值全年增长了 29%，达到约36.5 万亿美元，创下新高。安永业务经理亨里克·阿勒斯表（Henrik Ahlers）表示："今年，人工智能的话题尤其激发了投资者的想象力，从而刺激了股市价格......在这个领域运营的公司已成为投资者的宠儿。"

比如，制图芯片巨头英伟达今年的市值增加了两倍多，以1.22 万亿美元从去年排名第17位跃升至第6位。 脸书（Facebook）母公司Meta的市值几乎增加了两倍，以9200 亿美元的市值从第 24 位上升至第 7 位。 苹果公司市值上涨 45%，微软市值上涨 55%。

人工智能的发展刺激了今年的股市价格

美国的主导地位更加巩固

安永的分析称，科技行业的繁荣使得美国的主导地位进一步巩固：今年全球市值最高的100家公司中有62家（2022年为61家）位于美国。全球市值前十强公司中有九个位于美国。

欧洲重要性下降

安永称，欧洲今年在世界证券交易所的重要性略有上升：有19家欧洲公司进入全球上市公司百强榜，比一年前增加了3家。不过，安永业务经理亨里克·阿勒斯指出，"在过去的二十年里，我们看到欧洲的重要性急剧下降，美国已经超越了欧洲。"在全球金融危机爆发前的2007年，全球市值100强公司中有46家总部位于欧洲，只有32家总部位于美国。"

阿勒斯说， 欧洲资本市场目前"过于分散"，尤其是对于新的、有抱负的公司而言，通过上市筹集资金的障碍太高。

目前市值最高的欧洲公司是排在第16位的丹麦制药公司诺和诺德（Novo Nordisk，4600亿美元）。 该公司开发的减肥药司美格鲁肽注射液（Wegovy）带来巨大的效益。

德国电信和慕尼黑保险巨头安联的市值也超过1000亿美元，分别为1200亿美元和1050亿，排名第116位和第131位。 汽车制造商保时捷（第181位）、宝马（第233位）和大众（第261位）的市值排名较低，行业标杆是美国竞争对手特斯拉，其市值为8310亿美元，是保时捷的十倍以上。

(德新社、路透社）

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