安检人员罢工 大量航班旅客遭殃

（德国之声中文网）德国8机场警告性罢工将使数十万人的旅游计划泡汤。不论是在最大的美因河畔法兰克福机场，还是在另外7个机场（慕尼黑、汉堡、汉诺威、不来梅、德累斯顿、莱比锡/哈勒、爱尔富特），安全人员均罢工数小时--时间段各有不同。

组织罢工的各工会的目标是，经由劳资谈判进程中的此次迄今最大规模劳工斗争，增加对雇主方面的压力。据机场协会（ADV）的计算结果，至少有22万航班旅客将受到影响。

据经营方航空货运公司（Fraport）提供的数字，周二，各航空公司仅在法兰克福机场就取消了原定1200个抵港、离港航班中的近一半。一名工会领袖称，总共约5000名旅客安检人员中将有1000多人参加罢工。在慕尼黑，罢工行动不涉及旅客安检，而仅涉及工作人员及货物安检，约150名雇员参与罢工，约占人员及货物安检职工数量的大半。慕尼黑机场一名发言人指出，受罢工影响，约100个航班被取消。

"损失巨大"

德国雇主联合会首席执行官卡姆佩特（Steffen Kampeter）批评说，这已经不是警告性罢工，而是对德国最大的航空枢纽及其它机场的打击。他指责工会有意限制成千上万国内外乘客及货物运输，并使国民经济遭致重大损失，是"完全过分"的做法。

德国旅游经济联邦协会（BTW）秘书长拉贝（Michael Rabe）也表示不满。他指出，又有一单个职业群体的劳资纠纷以数十万乘客、航空企业以及旅游经济的其它更多企业的利益为代价进行。他称，在短短10天内就进行3次罢工，实在过分。

上周便已发生机场安检人员的警告性罢工，最初是在柏林，其后分别在杜塞尔多夫、科隆/博恩和斯图加特。

"荒唐"要求？

工会要求机场安检人员获得全国统一的20欧元时薪。迄今，根据所在州、所从事工作的不同，时薪均明显低于这一数字，最高为17.16欧元。据联邦航空安全企业联合会（BDLS）提供的数据，正在进行的劳资谈判牵涉到约1.9万雇员。

该组织首席谈判人表示，要求支付统一时薪- 不论雇员本身资质如何- 是荒唐的。他指出，雇主方面新近已表示过，可考虑再加2%，总共增薪6.4%。

凝炼/达扬（德新社、路透社）