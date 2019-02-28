 安抚朝鲜又省钱 ″鹞鹰″将退出历史舞台？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2019

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时政风云

安抚朝鲜又省钱 "鹞鹰"将退出历史舞台？

每年春季美韩举行大规模联合军演，这通常会惹怒朝鲜。不过有报道称，华盛顿和首尔计划今年将军演规模降级，仅举行小规模的演习。而这背后有几个方面的考量。

Südkorea Militärübung Foal Eagle in Pohang (Reuters/K. Hong-Ji)

2017年的"鹞鹰"演习

（德国之声中文网）在过去一年多里，朝鲜半岛局势明显回暖。美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩也刚刚在河内举行了第二次峰会。在这样的背景下，多家媒体报道，美韩将在近期宣布，今年春季不再举行大规模的"鹞鹰"（Foal Eagle）和"关键决断"（Key Resolve）军事演习，取而代之的将是"较小规模的专项训练"。

"鹞鹰"是美韩最大规模的军演。在以往，参加该演习的是海陆空三军和特种部队，通常包含3万美军士兵和20万韩军。"关键决断"演习则以电脑模拟为主。

以往，美韩军演都会引起朝鲜方面的高声抗议。多年来，平壤一直指责美韩，是在为侵略朝鲜进行演练。不过，在去年春季美韩联合军演、朝韩关系开始解冻时，平壤方面一改往日的态度，对军演表现出了罕见的"理解"。

Südkorea, Pohang: Marines aus Südkorea (rechts) und die USA richten ihre Waffen in der Nähe von Amphibien-Angriffsfahrzeugen aus (picture-alliance/AP/L. Jin-man)

以往，美韩军演都会引起朝鲜方面的高声抗议

特朗普：军演"非常非常贵"

尽管本周的美朝河内峰会上，特朗普与金正恩未能达成去核协议，不过双方均暗示还会继续对话。 

自从历史性的美朝新加坡峰会后，美国已经缩减甚至停止了数次与韩方的军事演习。

除了关系转暖外，这其中可能也有费用上的考量。特朗普经常抱怨军演花费太高，他在本周还对记者说，每年的联合演习"非常非常贵"。

"我对这些将领们说，你看，军演确实很有意思、很不错，可以进行战争游戏。我也没说军演是不必要的，因为在某些方面，这是必要的，在另一些方面则不是"，这位美国总统在河内峰会接近尾声时说。

根据五角大楼估算，美韩以朝鲜为假想敌的"乙支自由卫士"演习（Ulchi Freedom Guardian）花费为1400万美元，该演习在去年"无限期中止"。目前，美军的年度预算为7000亿美元。

不过，特朗普暂时没有计划从韩国撤军。目前，仍有2.85万美军士兵驻扎在韩国。如果削减驻军规模，很可能会招致美国国会和日本方面的强烈抗议与批评。对于拥有核武器的朝鲜，东京政府仍然保持警觉。

王凡/任琛（路透社，法新社等）

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