（德国之声中文网）指控英国王子安德鲁性侵的美国女性朱弗雷（Virginia Giuffre）周一（12月2日）晚上在英国电视台播出的一次采访中说："他（安德鲁王子）知道发生了什么，我知道发生了什么，但是我们当中只有一个人说的是实话。"这位可能的受害者补充说，说实话的"是我"。

朱弗里在接受英国广播公司（BBC）的采访时说，在爱普斯坦（Jeffrey Epstein）和他的女友马克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）的迫使下，她总共与安德鲁王子发生3次性关系。两次是在她17岁的时候，大概是在2001年和2002年，一次是在马克斯韦尔伦敦的家中。

这位现年59岁的王子被认为是伊丽莎白二世女王最宠爱的儿子。不过他否认对他的性侵指控。安德鲁王子称他不记得他曾与朱弗雷会过面，与她"绝对"没有性关系。白金汉宫采纳了他的说法，称朱弗雷与王子之间的任何性接触指控都是"不实和毫无根据的"。

"荒谬可笑"

对于一张广为流传的他和朱弗雷拥抱的照片，安德鲁王子称无法确认照片的真假。朱弗雷称安德鲁的这一说法"荒谬可笑"。她呼吁英国公众站在她一边。她说，这不是一个"可悲的性侵事件"，而是"虐待"。

安德鲁王子与爱泼斯坦是多年的朋友，并且多次在他的几处住所过夜。今年8月，被判刑监禁的爱泼斯坦在狱中自杀。他被指控性侵和强迫数十名未成年人卖淫。即使在爱泼斯坦第一次被捕入狱后，安德鲁仍没有放弃与他的联系，现在他对此公开表示感到后悔。

安德鲁本想通过电视采访恢复自己的声誉，但是却越抹越黑。不久前他不得不辞去王室的所有公职。他还承诺将配合调查机关的调查。

来自挪威的"声援"

46岁的挪威王储妃梅特-玛丽特（Mette-Marit）也对与爱泼斯坦的接触感到后悔。她表示："如果我事先知道爱泼斯坦的罪行的严重性，我不会与他有任何接触。" "我应该先去了解爱泼斯坦的过去，遗憾的是我没有这样做。"这位王储妃向爱泼斯坦的受害者表示了"声援"。

李京慧/叶宣 (英国广播公司，法新社，德新社)