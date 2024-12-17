安德鲁王子被指控为中国间谍的密友身份曝光

围绕安德鲁王子“密友”被指为中国间谍者的身份进一步曝光：此人为50岁的商人杨腾波，2005年创办咨询公司，2013年获准无限期居留英国。保守党议员敦促英国政府将中国列为需要更严格审查的“加强”级别国家。

（德国之声中文网）在安德鲁王子的一名被指控为中国间谍的密友被点名之后，英国政府再度面临将中国列为国家安全威胁的压力。

最近被点名的这名疑似中国特工名叫杨腾波，现年50岁，曾在2013年获得英国永久居留许可。当局指控他与英国国王查尔斯三世的弟弟安德鲁王子过从甚密，法院在上周做出的裁决中指出，被代号为“H6”的这名中国商人“故意掩盖”自己与中国共产党和统战部的联系，并能够在英国知名人士和中国高级官员之间建立关系，而“这些关系可能被中国共产党(包括统战部)或中国政府用作政治干预目的”。

北京回应间谍指控：“荒谬至极”

中国外交部发言人林剑周二回应有关消息时表示相关间谍指控荒谬至极。他强调“发展中英关系符合两国共同利益”，敦促“英国与中国一道，积累更多积极因素，展现两国合作、互利共赢的本质”。

杨腾波否则对自己的间谍指控，并强调未做任何违法之事。2023年2月，杨在北京飞往伦敦的航班上被带下飞机，后被告知英国决定禁止他入境。禁止入境令于同年3月生效。他就此向特别移民上诉委员会(SIAC)提出上诉。该委员会本周四维持了英国内政部早前禁止其入境的决定，以书面裁决驳回他的上诉。

安德鲁王子发表声明称，相关担忧被提出后，他就“终止了与此人的所有联系” 图像来源: Ian Forsyth/Getty Images

这名被指控为间谍的中国商人与安德鲁王子的关系曝光之后，英国议员敦促实施上一届政府提出的“外国影响力登记计划”（Firs），并将中国列为需要接受更严格审查的“加强”级别。

对华鹰派议员：中国统战部4万人渗透到英国经济各行各业

前保守党议员、对华强硬派代表人物之一史密斯（Iain Duncan Smith）周一在议会表示，杨腾波不是“独狼”。他提到了议会情报和安全委员会的一份报告，称中国统战部有4万名成员“渗透到了英国经济的各个领域”。

英国内政部主管安全事务的国务大臣贾维斯（Dan Jarvis）坚持表示，政府可以“动用现有的一切手段”来保护英国安全，但是“外国影响力登记计划”在工党上台的时候尚无法辅助实施，尽管在野党反驳了他的说法。

贾维斯无法确定在2025年夏天外国影响力登记计划正式出台之时，中国是否会被列入需要严格审查的“加强”级别。相关举动可能会引发北京的报复。

不过外交大臣（David Lammy）在周一也承认，中国是 “对我们构成威胁的” 诸多国家之一，且杨腾波的案例“并非孤立存在”。

围绕杨腾波的间谍指控曝光之前，伦敦和北京之间的关系刚刚因为工党政府上台而显现出好转的迹象。首相斯塔默在上个月巴西举办的20国集团峰会上与中国国家主席习近平举行了会晤。而外相拉米则在10月份对中国进行了为期两天的访问。

不过斯塔默也在周一的新闻发布会上承认，他“对中国所带来的挑战感到担忧”。他这样阐述英国政府的对华战略：“我们的做法是进行接触，在需要合作的领域展开合作，尤其是像气候保护这样的问题上，在必须和应该挑战对方的领域进行挑战，尤其是在人权问题上，而在贸易领域展开竞争。”



（德新社等）

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