安德鲁王子昂贵的庭外和解

（德国之声中文网）围绕性侵民事诉讼案，英国安德鲁王子与美国原告弗吉尼亚·尤弗里（Virginia Giuffre）达成庭外和解。 被告律师博伊斯（David Boies） 致函纽约联邦法院，通知双方达成了"基本协议"，并明确表示，安德鲁王子将向尤弗里的援助性暴力受害者慈善机构提供"大笔捐款"，但未说明金额数量。

根据所达成的协议，安德鲁王子未受刑事指控，他本人亦否认指控内容。

据《每日电讯报》报道说，王子将向尤弗里支付1000万英镑，向帮助性交易受害人的慈善机构支付200万英镑。

现年 38 岁的原告指控英国女王伊丽莎白二世的次子于20多年前曾多次性侵当时尚未成年的她，称自己被美国商人杰弗里·爱泼斯坦及其合作伙伴吉斯莱·麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）强迫同他有性接触。在现在达成的庭外和解中，安德鲁王子始终否认犯有性侵，但表示"后悔"同后来被捕的爱泼斯坦相识。2019 年，爱泼斯坦被发现死于囚室。

前不久有消息称，安德鲁王子将对簿公堂，于 3 月 10 日在伦敦的一个"中立地点"对尤弗里律师宣誓作证，尤弗里也要宣誓作证。皇室非常担心该丑闻会影响95 岁的伊丽莎白二世女王登基白金（70 周年）喜庆。

该性侵案案原有可能今秋在纽约开庭，将引起媒体的广泛关注。此前，王室已取消了安德鲁王子的所有荣誉军衔。

（德新社，法新社）

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