安德鲁王子昂贵的庭外和解

这位英国女王的次子向在美国起诉他的那名女性支付巨资以了结丑闻官司。不然等待他的是与原告对簿公堂，从而影响母王登基70周年大庆。
（德国之声中文网）围绕性侵民事诉讼案，英国安德鲁王子与美国原告弗吉尼亚·尤弗里（Virginia Giuffre）达成庭外和解。 被告律师博伊斯（David Boies） 致函纽约联邦法院，通知双方达成了"基本协议"，并明确表示，安德鲁王子将向尤弗里的援助性暴力受害者慈善机构提供"大笔捐款"，但未说明金额数量。
根据所达成的协议，安德鲁王子未受刑事指控，他本人亦否认指控内容。
据《每日电讯报》报道说，王子将向尤弗里支付1000万英镑，向帮助性交易受害人的慈善机构支付200万英镑。
现年 38 岁的原告指控英国女王伊丽莎白二世的次子于20多年前曾多次性侵当时尚未成年的她，称自己被美国商人杰弗里·爱泼斯坦及其合作伙伴吉斯莱·麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）强迫同他有性接触。在现在达成的庭外和解中，安德鲁王子始终否认犯有性侵，但表示"后悔"同后来被捕的爱泼斯坦相识。2019 年，爱泼斯坦被发现死于囚室。
前不久有消息称，安德鲁王子将对簿公堂，于 3 月 10 日在伦敦的一个"中立地点"对尤弗里律师宣誓作证，尤弗里也要宣誓作证。皇室非常担心该丑闻会影响95 岁的伊丽莎白二世女王登基白金（70 周年）喜庆。
该性侵案案原有可能今秋在纽约开庭，将引起媒体的广泛关注。此前，王室已取消了安德鲁王子的所有荣誉军衔。
（德新社，法新社）
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