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安卡拉

土耳其共和国的首都，位于小亚细亚安那托利亚高原的中北部，人口约500万，也是全国仅次于伊斯坦布尔的第二大的城市。

安卡拉在1923年成为土耳其共和国的首都。

06.04.2021 - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben sich in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Foto: EU Delegation Turkey

埃尔多安会见欧盟领导人 女士只能靠边坐？ 07.04.2021

欧盟领导人本周访问土耳其，双方最高层会晤的座位安排不同寻常引起争议。是安卡拉有意给脸色看？布鲁塞尔随即做出回应。
ARCHIV 2015 **** epa05055752 A damaged boat, left by migrants, after they made land near Mythimna, Lesbos island, Greece, 05 December 2015. EU member states backed measures on 04 December 2015 to extend border controls within Europe's passport-free Schengen zone for up to two years if necessitated by the migration crisis and Greece's difficulties in controlling its external frontiers. EPA/ZOLTAN BALOGH HUNGARY OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Z. Balogh

"还会有更多难民涌来" 02.03.2020

安卡拉允许难民前往欧盟。希腊莱斯沃斯岛（Lesbos）住民群起抵制新难民。德国之声记者Florian Schmitz从当地人满为患的难民营莫里亚（Moria）发来报道。
04.11.2016 Reisepass der Bundesrepublik Deutschland vor der Flagge des so genannten Islamischen Staates (IS). Foto: Wuest/Eibner Pressefoto | Verwendung weltweit

土耳其促德国接收"伊斯兰国"囚犯 04.11.2019

土耳其当局表示，有20名德国"伊斯兰国"（IS）成员被关押在土耳其。安卡拉希望德国和其他欧洲国家接收这些囚犯，这些国家对此一直持保留态度。
Turkish President Recep Tayyip Erdogan poses inside the new Ak Saray presidential palace (White Palace) on the outskirts of Ankara on October 29, 2014 before hosting a reception marking Turkey's annual republic day which celebrates the foundation of modern Turkey in 1923. Erdogan unveiled his new presidential palace on the outskirts of Ankara, denounced by ecologists as an environmental blight and by the opposition as new evidence of his autocratic tendencies. An immense project built at a reported cost of $350 million, it has an area of 200,000 square metres, 1,000 rooms and architecture that is supposed to marry modernism and the traditions of the mediaeval Seljuk dynasty. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

客座评论：土耳其 - 外交孤立，内部团结 17.10.2019

在北叙利亚的军事行动使安卡拉在外交上进一步孤立。政府的代表们辨称，这一孤立弥足珍贵。记者Bülent Mumay认为，这并不奇怪，因为，只有土耳其当局才从中获益。
FILE - In this Oct. 10, 2019 file photo, President Donald Trump speaks at a campaign rally at the Target Center in Minneapolis. Republicans and Democrats donâ€™t agree on health care, immigration or taxing the rich. But one subject draws critics from both parties: Big Tech. Trump has been uneven in his criticisms. Amazon has been a frequent target, though that is due in part to CEO Jeff Bezosâ€™s ownership of The Washington Post. Heâ€™s met with Zuckerberg privately, but heâ€™s also tweeted that â€œFacebook was always anti-Trumpâ€ and accused it of colluding with the news media against him. (AP Photo/Evan Vucci, File)

美吁土耳其停止空袭 特朗普誓言制裁安卡拉 15.10.2019

美国总统特朗普周一 (10月14日）呼吁土耳其立即停止对叙利亚境内库德族所展开的空袭，而此前他已扬言对土耳其官员进行制裁。 美国副总统彭斯将为土耳其与叙利亚库德族展开调停。
10.10.2019 *** Smoke rises from the Syrian town of Tal Abyad, in a picture taken from the Turkish side of the border in Akcakale on October 10, 2019, on the second day of Turkey's military operation against Kurdish forces. - Turkey has vowed to destroy the Syrian Kurdish People's Protection Units (YPG) which controls much of northeastern Syria, and set up a safe zone for the return of Syrian refugees. A total of 70 people were so far reported injured across Turkish areas. Families were evacuating and streets emptying in Akcakale, as local authorities called on people to take shelter. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

美军遇土军炮火 特朗普要制裁土耳其 12.10.2019

由于土军对叙利亚北部发动攻势，美国准备对安卡拉采取制裁措施。与此同时，美军首次处于土军炮火之下，而埃尔多安对此似乎毫不在意。安卡拉在周六宣称，攻下北叙利亚。
ANKARA, TURKEY - APRIL 01: President of Turkey and leader of the Justice and Development Party (AK Party), Recep Tayyip Erdogan (R) and his wife Emine Erdogan (L) greet the crowd from the balcony of AK Party's Headquarters in Ankara, Turkey on April 01, 2019. Ercin Top / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

土国大选争议不断 执政党恐失大城控制权 01.04.2019

土耳其周日举行了全国性的市政选举，而此选举也被视为对总统埃尔多安支持度的考验。 消息显示，反对党有望在首都安卡拉胜出。 另一方面，执政党与反对党则都对外宣称他们在土国最大城市伊斯坦堡获胜。
05.07.2018 *** TOPSHOT - A demonstrator wearing a mask painted with the colours of the flag of East Turkestan and a hand bearing the colours of the Chinese flag attends a protest of supporters of the mostly Muslim Uighur minority and Turkish nationalists to denounce China's treatment of ethnic Uighur Muslims during a deadly riot in July 2009 in Urumqi, in front of the Chinese consulate in Istanbul, on July 5, 2018. - Nearly 200 people died during a series of violent riots that broke out on July 5, 2009 over several days in Urumqi, the capital city of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, in northwestern China, between Uyghurs and Han people. (Photo by OZAN KOSE / AFP) (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

德语媒体：安卡拉终于说话了！ 12.02.2019

在长期沉默之后，土耳其政府终于就新疆“再教育营”问题发出强烈批评。迄今为止，世界上主要穆斯林国家均没有就新疆维吾尔人的命运明确表态。
土耳其政府在安卡拉表示，美国总统特朗普已就遣返神职人员葛兰做出承诺。而土耳其境内，抓捕所谓葛兰支持者的行动仍在继续。

土耳其：特朗普已同意遣返葛兰 16.12.2018

土耳其政府在安卡拉表示，美国总统特朗普已就遣返神职人员葛兰做出承诺。而土耳其境内，抓捕所谓葛兰支持者的行动仍在继续。
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 10: An outside view of the Consulate General of Saudi Arabia as waiting continues on the disappearance of Prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul, Turkey on October 10, 2018. Khashoggi, a journalist and columnist for The Washington Post, has been missing since he entered the Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

土耳其或掌握沙特记者遇害相关影像资料 12.10.2018

《华盛顿邮报》报称，安卡拉掌握了沙特国家安全力量杀害记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的图片资料。但目前如何处理这些资料成了棘手问题。
07.07.2017 19/ Recep Tayyip Erdogan, Praesident der Tuerkei, bei der Begruessung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beginn des G20-Gipfels in den Hamburger Messehallen am 07. Juli 2017. Gehen, Fortbewegen, Auseinander, Abspaltung, Abspalten, Zwischenraum, Diskrepanz, Meinung, Richtung, Richtungen | Verwendung weltweit

德国与土耳其的关系为什么越走越凉？ 26.09.2018

德土关系恶化的转折点是2016年发生的未遂军事政变。安卡拉政府在之后的大清洗以及一系列镇压活动，让两国关系渐行渐远，至今没有出现回暖的迹象。
A woman holds Turkish lira currency in front of a Turkish flag in Ankara, Turkey on November 21, 2017. The U.S. dollar hits an all time high against the Turkish lira on November 21, while the euro also renewed its record high, along with the British pound. (Photo by Altan Gocher/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

土耳其货币危机的来龙去脉 15.08.2018

土耳其货币里拉大幅贬值，可能进一步导致该国的债务以及流动性危机。安卡拉是怎样走到这一步的呢？
26.10.2017 dpatopbilder - Menschenrechtler Peter Steudtner lächelt am 26.10.2017 in Istanbul, Türkei, nach seiner Freilassung aus dem Silivri-Gefängnis. Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen. (zu dpa «Gericht ordnet Freilassung Steudtners aus Untersuchungshaft an» vom 25.10.2017) Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

土耳其释放德国人权活动家 26.10.2017

德国人施托伊特内尔及其他7名人权人士在被土耳其关押数月后获得假释。作为大规模压制异议的行动之一，安卡拉政府将这些人逮捕，并指控他们涉嫌进行恐怖主义活动。
09.10.2017 *** The United States consulate in Istanbul, Monday, Oct. 9, 2017. The Unites States had suspended non-immigrant visa services at its diplomatic facilities in Turkey following the arrest of a consulate employee. Turkish officials say Turkey is asking the United States to reverse its decision to suspend non-immigrant visa services at its diplomatic facilities, saying both countries' citizens suffer from the move. (AP Photo/Neyran Elden) |

土耳其呼吁美国收回签证限制 09.10.2017

本周一，安卡拉方面呼吁美国在限制发放签证的问题上改变态度。8日，美国驻土耳其大使馆发表声明说，美国暂停办理土耳其的所有非移民签证申请。这场外交风波令两国关系迅速恶化。
Police officers escort people, arrested because of suspected links to U.S.-based cleric Fethullah Gulen, in Kayseri, Turkey, Wednesday, April 26, 2017. Police launched simultaneous operations across the country on Wednesday, detaining hundreds of people with suspected links to U.S.-based cleric Fethullah Gulen. The suspects are allegedly Gulen operatives who directed followers within the police force. (Olay Duzgun/DHA-Depo Photos via AP) |

未遂政变一周年 土耳其还在抓人 15.07.2017

土耳其未遂政变发生整整一周年，政府依然强硬对付所谓的幕后策划者。安卡拉当局草木皆兵，四处抓捕，人人自危。
ARCHIV - Ein Tornado spiegelt sich am am 14.04.2016 in einer Pfütze in Incirlik im Rahmen der Mission Counter DAESH in Incirlik, (Türkei). ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung der Quelle «Bundeswehr/Oliver Pieper/dpa» - zu dpa «Deutschland rüstet auf: Bundeswehr soll auf 200 000 Soldaten wachsen» vom 21.02.2017) Foto: Oliver Pieper/Bundeswehr/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德土分歧加剧：一言不合就撤军？ 06.06.2017

德国各政党均要求立即结束德国在土耳其因吉尔利克的驻军。鉴于在安卡拉的会谈失败，德国外长加布里尔也认为，除了撤出，没有其它解决办法。所有德国政党都要求政府迅速行动。
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