土国大选争议不断 执政党恐失大城控制权

土耳其周日举行了全国性的市政选举，而此选举也被视为对总统埃尔多安支持度的考验。 消息显示，反对党有望在首都安卡拉胜出。 另一方面，执政党与反对党则都对外宣称他们在土国最大城市伊斯坦堡获胜。