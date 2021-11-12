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土耳其共和国的首都，位于小亚细亚安那托利亚高原的中北部，人口约500万，也是全国仅次于伊斯坦布尔的第二大的城市。
安卡拉在1923年成为土耳其共和国的首都。
土耳其钢琴家、作曲家法佐·赛依（Fazıl Say）1970年出生在土耳其安卡拉。除演奏钢琴外，他还还擅长作曲。请听他创作并亲自演奏的钢琴曲黑色地球。
目前，成千上万人正试图从白俄罗斯越过波兰边界进入欧盟。其中很多人此前从土耳其飞抵明斯克。安卡拉政府在此扮演了何种角色？
欧盟领导人本周访问土耳其，双方最高层会晤的座位安排不同寻常引起争议。是安卡拉有意给脸色看？布鲁塞尔随即做出回应。
安卡拉允许难民前往欧盟。希腊莱斯沃斯岛（Lesbos）住民群起抵制新难民。德国之声记者Florian Schmitz从当地人满为患的难民营莫里亚（Moria）发来报道。
土耳其当局表示，有20名德国"伊斯兰国"（IS）成员被关押在土耳其。安卡拉希望德国和其他欧洲国家接收这些囚犯，这些国家对此一直持保留态度。
在北叙利亚的军事行动使安卡拉在外交上进一步孤立。政府的代表们辨称，这一孤立弥足珍贵。记者Bülent Mumay认为，这并不奇怪，因为，只有土耳其当局才从中获益。
美国总统特朗普周一 (10月14日）呼吁土耳其立即停止对叙利亚境内库德族所展开的空袭，而此前他已扬言对土耳其官员进行制裁。 美国副总统彭斯将为土耳其与叙利亚库德族展开调停。
由于土军对叙利亚北部发动攻势，美国准备对安卡拉采取制裁措施。与此同时，美军首次处于土军炮火之下，而埃尔多安对此似乎毫不在意。安卡拉在周六宣称，攻下北叙利亚。
土耳其周日举行了全国性的市政选举，而此选举也被视为对总统埃尔多安支持度的考验。 消息显示，反对党有望在首都安卡拉胜出。 另一方面，执政党与反对党则都对外宣称他们在土国最大城市伊斯坦堡获胜。
在长期沉默之后，土耳其政府终于就新疆“再教育营”问题发出强烈批评。迄今为止，世界上主要穆斯林国家均没有就新疆维吾尔人的命运明确表态。
土耳其政府在安卡拉表示，美国总统特朗普已就遣返神职人员葛兰做出承诺。而土耳其境内，抓捕所谓葛兰支持者的行动仍在继续。
《华盛顿邮报》报称，安卡拉掌握了沙特国家安全力量杀害记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的图片资料。但目前如何处理这些资料成了棘手问题。
德土关系恶化的转折点是2016年发生的未遂军事政变。安卡拉政府在之后的大清洗以及一系列镇压活动，让两国关系渐行渐远，至今没有出现回暖的迹象。
土耳其货币里拉大幅贬值，可能进一步导致该国的债务以及流动性危机。安卡拉是怎样走到这一步的呢？
德国人施托伊特内尔及其他7名人权人士在被土耳其关押数月后获得假释。作为大规模压制异议的行动之一，安卡拉政府将这些人逮捕，并指控他们涉嫌进行恐怖主义活动。
本周一，安卡拉方面呼吁美国在限制发放签证的问题上改变态度。8日，美国驻土耳其大使馆发表声明说，美国暂停办理土耳其的所有非移民签证申请。这场外交风波令两国关系迅速恶化。
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