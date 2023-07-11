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安卡拉

土耳其共和国的首都，位于小亚细亚安那托利亚高原的中北部，人口约500万，也是全国仅次于伊斯坦布尔的第二大的城市。

安卡拉在1923年成为土耳其共和国的首都。

土耳其获得美国战机后同意瑞典加入北约

土耳其获得美国战机后同意瑞典加入北约 11.07.2023

土耳其一直想得到美制F-16新型战机，在华盛顿表态支持安卡拉推进军备现代化之后，埃尔多安同意瑞典加入北约。
美吁土耳其停止空袭 特朗普誓言制裁安卡拉

美吁土耳其停止空袭 特朗普誓言制裁安卡拉 15.10.2019

美国总统特朗普周一 (10月14日）呼吁土耳其立即停止对叙利亚境内库德族所展开的空袭，而此前他已扬言对土耳其官员进行制裁。 美国副总统彭斯将为土耳其与叙利亚库德族展开调停。
德语媒体：安卡拉终于说话了！

德语媒体：安卡拉终于说话了！ 12.02.2019

在长期沉默之后，土耳其政府终于就新疆“再教育营”问题发出强烈批评。迄今为止，世界上主要穆斯林国家均没有就新疆维吾尔人的命运明确表态。
评论：默克尔到访对土耳其的异议人士很重要

评论：默克尔到访对土耳其的异议人士很重要 02.02.2017

这位德国总理在拜访土耳其之前，必须面对许多批评的声音：现在拜访土耳其是在错误的时间助埃尔多安一臂之力。德国之声驻土耳其特派记者Michael Lehmann认为，默克尔在安卡拉开诚布公的表态还是很有价值的。
默克尔访土耳其 挺民主自由 允接收难民

默克尔访土耳其 挺民主自由 允接收难民 02.02.2017

这是默克尔自土耳其政变未遂以来首次访问该国。政变后，埃尔多安掀起大规模清洗运动。默克尔此行前，很多德国议员要求这位女总理在此行中摆明立场。她确实也是这样做的。此外她还许诺，德国将每月从土耳其接收500名难民。
大使遇刺不会影响俄土关系

大使遇刺不会影响俄土关系 19.12.2016

使节遇刺往往会引发两国关系恶化，制裁，甚至是战争。但此次俄罗斯驻土耳其大使遇刺后，两国政界的反应均相当克制。
土耳其入盟暂时无望

土耳其入盟暂时无望 24.11.2016

欧盟议会经过长时间的讨论做出了表决，冻结土耳其的入盟谈判。这是欧盟对安卡拉政府此前严厉镇压公务人员、新闻记者和反对派所做出的回应。
安卡拉附近发生爆炸事件    两名恐怖分子身亡

安卡拉附近发生爆炸事件    两名恐怖分子身亡 08.10.2016

据官媒安纳多卢通讯社报道，在土耳其首都安卡拉警方的一次反恐行动中，两名涉嫌恐怖分子爆炸身亡。
土耳其库尔德重镇发生血腥炸弹袭击事件

土耳其库尔德重镇发生血腥炸弹袭击事件 26.08.2016

据安纳多卢通讯社报道，周五早晨，土耳其东南部地区发生炸弹爆炸事件，造成重大人员伤亡。当局指控库尔德工人党要对恐袭行为负责。
白宫：土耳其未提供葛兰参与政变证据

白宫：土耳其未提供葛兰参与政变证据 24.08.2016

美国副总统拜登周三访问了土耳其。7月15日土耳其发生未遂政变后，土耳其同包括美国在内的西方国家的关系一直趋于紧张。
土耳其指责美国是未遂政变的推手

土耳其指责美国是未遂政变的推手 17.07.2016

土美关系进入高度紧张状态。安卡拉对华盛顿发出公开指责之后，奥巴马总统和克里国务卿均严词驳斥。美军轰炸IS的军机因土耳其关闭领空而无法起飞。
欧盟对土耳其免签将从6月底开始

欧盟对土耳其免签将从6月底开始 02.05.2016

欧洲申根国家非常可能从今年6月底开始对土耳其公民入境实施免签政策。欧盟委员会周三将对此做出决定。
担心恐袭 德国暂时关闭在土耳其使馆

担心恐袭 德国暂时关闭在土耳其使馆 17.03.2016

德国驻安卡拉大使馆已被关闭。德国外长施泰因迈尔表示，德方得到了有关德国驻土机构可能遭袭的“非常具体的线索”。
土耳其搜寻安卡拉炸弹袭击幕后指使

土耳其搜寻安卡拉炸弹袭击"幕后指使" 14.03.2016

不到一个月内土耳其首都安卡拉接连发生两起致命爆炸案。谁是幕后指使？据土耳其政府透露，该国目前已掌握了肇事者的初步线索。
关闭巴尔干路线 安卡拉接回部分难民？

关闭巴尔干路线 安卡拉接回部分难民？ 07.03.2016

布鲁塞尔又召开危机峰会了，这一次欧盟要和土耳其一道，商议不符合避难条件者的遣返问题。目前，欧盟计划关闭难民入欧的西巴尔干路线。
七张图回顾一周大事

七张图回顾一周大事 20.02.2016

中国的外贸额出人意料地大幅下滑；欧洲钢铁行业则抗议欧盟拟授予中国市场经济地位；中国在西沙部署防空导弹引发广泛关注；安卡拉发生恐怖爆炸案件；朝鲜危机仍然没有平息迹象；欧盟峰会则通宵达旦地讨论难民问题。
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