默克尔访土耳其 挺民主自由 允接收难民

这是默克尔自土耳其政变未遂以来首次访问该国。政变后，埃尔多安掀起大规模清洗运动。默克尔此行前，很多德国议员要求这位女总理在此行中摆明立场。她确实也是这样做的。此外她还许诺，德国将每月从土耳其接收500名难民。