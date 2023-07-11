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土耳其共和国的首都，位于小亚细亚安那托利亚高原的中北部，人口约500万，也是全国仅次于伊斯坦布尔的第二大的城市。
安卡拉在1923年成为土耳其共和国的首都。
土耳其一直想得到美制F-16新型战机，在华盛顿表态支持安卡拉推进军备现代化之后，埃尔多安同意瑞典加入北约。
美国总统特朗普周一 (10月14日）呼吁土耳其立即停止对叙利亚境内库德族所展开的空袭，而此前他已扬言对土耳其官员进行制裁。 美国副总统彭斯将为土耳其与叙利亚库德族展开调停。
在长期沉默之后，土耳其政府终于就新疆“再教育营”问题发出强烈批评。迄今为止，世界上主要穆斯林国家均没有就新疆维吾尔人的命运明确表态。
这位德国总理在拜访土耳其之前，必须面对许多批评的声音：现在拜访土耳其是在错误的时间助埃尔多安一臂之力。德国之声驻土耳其特派记者Michael Lehmann认为，默克尔在安卡拉开诚布公的表态还是很有价值的。
这是默克尔自土耳其政变未遂以来首次访问该国。政变后，埃尔多安掀起大规模清洗运动。默克尔此行前，很多德国议员要求这位女总理在此行中摆明立场。她确实也是这样做的。此外她还许诺，德国将每月从土耳其接收500名难民。
使节遇刺往往会引发两国关系恶化，制裁，甚至是战争。但此次俄罗斯驻土耳其大使遇刺后，两国政界的反应均相当克制。
欧盟议会经过长时间的讨论做出了表决，冻结土耳其的入盟谈判。这是欧盟对安卡拉政府此前严厉镇压公务人员、新闻记者和反对派所做出的回应。
据官媒安纳多卢通讯社报道，在土耳其首都安卡拉警方的一次反恐行动中，两名涉嫌恐怖分子爆炸身亡。
据安纳多卢通讯社报道，周五早晨，土耳其东南部地区发生炸弹爆炸事件，造成重大人员伤亡。当局指控库尔德工人党要对恐袭行为负责。
美国副总统拜登周三访问了土耳其。7月15日土耳其发生未遂政变后，土耳其同包括美国在内的西方国家的关系一直趋于紧张。
土美关系进入高度紧张状态。安卡拉对华盛顿发出公开指责之后，奥巴马总统和克里国务卿均严词驳斥。美军轰炸IS的军机因土耳其关闭领空而无法起飞。
欧洲申根国家非常可能从今年6月底开始对土耳其公民入境实施免签政策。欧盟委员会周三将对此做出决定。
德国驻安卡拉大使馆已被关闭。德国外长施泰因迈尔表示，德方得到了有关德国驻土机构可能遭袭的“非常具体的线索”。
不到一个月内土耳其首都安卡拉接连发生两起致命爆炸案。谁是幕后指使？据土耳其政府透露，该国目前已掌握了肇事者的初步线索。
布鲁塞尔又召开危机峰会了，这一次欧盟要和土耳其一道，商议不符合避难条件者的遣返问题。目前，欧盟计划关闭难民入欧的西巴尔干路线。
中国的外贸额出人意料地大幅下滑；欧洲钢铁行业则抗议欧盟拟授予中国市场经济地位；中国在西沙部署防空导弹引发广泛关注；安卡拉发生恐怖爆炸案件；朝鲜危机仍然没有平息迹象；欧盟峰会则通宵达旦地讨论难民问题。
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