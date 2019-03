安全顾虑? 签"无间谍协议" 或者……来华为参观！

(德国之声中文网)德国《经济周刊》(WirtschaftsWoche)近日援引消息人士报道称,鉴于目前的华为争议,德国总理默克尔寻求与中国签署一份"无间谍"协议。

英国《金融时报》周五(3月1日)报道称,德国联邦信息技术安全署(BSI)署长舍恩博姆(Arne Schönbohm)表态支持与中国达成相关协议,表示在得到中方额外的保证后,可能允许华为参与德国5G网络建设。舍恩博姆对《金融时报》说,"无间谍条款绝对可以在确保最高可能的5G安全标准方面发挥作用"。

不过,中德"无间谍"协议的消息并没有坐实。路透社周五报道,德国政府发言人塞伯特(Steffen Seibert)表示,近期没有就网络安全议题与北京进行过对话。

这位德国政府发言人称,德中定期就如何防范恶意网络行为进行对话,也同意在制定和实施网络法时会保护企业机密数据、确保安全的跨境数据传输。不过,"最近数周以来,(双方)没有进行过针对该领域新协议的谈判",塞伯特说。

一段时间以来,西方多国开始重新评估华为在该国电信网络中扮演的角色。出于安全考量,澳大利亚、新西兰和日本等已经采取行动对华为产品采取不同程度的限制。

目前,德国政界正在就电信系统是否使用华为设备、是否允许这家中国企业参与德国5G网络建设,展开激烈讨论。

按照计划,德国将在3月中下旬拍卖5G频谱。在其他国家围绕华为的安全问题发出警告后,柏林表示,网络安全主管部门将对华为是否构成安全威胁展开调查。而来自执政联盟基民盟(CDU)、社民党(SPD)的多名政客明确表示,反对华为参与。

向外媒记者发邀请函

华为想必也是为打消西方国家的安全顾虑操碎了心。周四(2月28日),这家中国企业在《华尔街日报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等美媒广告版刊登了一则不同寻常的整版消息,题目就是"不要听到什么都信。过来看看吧"(Don't believe everything you hear. Come and see us)。

这则消息是一封来自华为公共及政府事务部总裁陈黎芳(Catherine Chen)的公开信,在信中邀请这些外国媒体下周去深圳华为总部参观。法新社在周五也收到了类似的邀请。

在过去一段时间里,美国政府反复对华为的安全问题提出警告,称中国政府可能利用该公司从事间谍活动以及进行网络破坏。华盛顿还试图说服盟友,也将华为拒之门外。

大概正是鉴于美国政府的这种态度,陈黎芳在这封公开信中写道:"我写信是希望我们能够更好地相互理解";"近年来,美国政府对我们产生了一些误解。我们希望你们能看到事实";"不要听什么就信什么,过来看看吧,我们期待与你们见面"。

《纽约时报》记者安娜·斯旺森(Ana Swanson)表示,也收到了华为的参观邀请。不过她在推特上写道,"邀请函是通过中国大使馆发给我和我的同事的"。