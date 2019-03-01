 安全顾虑? 签″无间谍协议″ 或者……来华为参观！ | 经济纵横 | DW | 02.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

安全顾虑? 签"无间谍协议" 或者……来华为参观！

华为、电信安全、5G建设——依旧是近日国际媒体的关键词。有媒体称，德国考虑与中国签署"无间谍"协议，解决华为争议。而为了打消西方世界的安全顾虑，华为更是祭出奇招。

Polen Warschau Huawei Logo (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

华为在美媒登广告，邀请外媒参观其深圳总部

（德国之声中文网）德国《经济周刊》（WirtschaftsWoche）近日援引消息人士报道称，鉴于目前的华为争议，德国总理默克尔寻求与中国签署一份"无间谍"协议。

英国《金融时报》周五（3月1日）报道称，德国联邦信息技术安全署(BSI)署长舍恩博姆(Arne Schönbohm)表态支持与中国达成相关协议，表示在得到中方额外的保证后，可能允许华为参与德国5G网络建设。舍恩博姆对《金融时报》说，"无间谍条款绝对可以在确保最高可能的5G安全标准方面发挥作用"。

不过，中德"无间谍"协议的消息并没有坐实。路透社周五报道，德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）表示，近期没有就网络安全议题与北京进行过对话。

这位德国政府发言人称，德中定期就如何防范恶意网络行为进行对话，也同意在制定和实施网络法时会保护企业机密数据、确保安全的跨境数据传输。不过，"最近数周以来，（双方）没有进行过针对该领域新协议的谈判"，塞伯特说。

China Huawei 5G Netz (picture-alliance/dpa/Z. Min)

德国政界针对是否允许华为参与德国5G网络建设，展开激烈讨论

一段时间以来，西方多国开始重新评估华为在该国电信网络中扮演的角色。出于安全考量，澳大利亚、新西兰和日本等已经采取行动对华为产品采取不同程度的限制。

目前，德国政界正在就电信系统是否使用华为设备、是否允许这家中国企业参与德国5G网络建设，展开激烈讨论。

按照计划，德国将在3月中下旬拍卖5G频谱。在其他国家围绕华为的安全问题发出警告后，柏林表示，网络安全主管部门将对华为是否构成安全威胁展开调查。而来自执政联盟基民盟（CDU）、社民党（SPD）的多名政客明确表示，反对华为参与。

向外媒记者发邀请函

华为想必也是为打消西方国家的安全顾虑操碎了心。周四（2月28日），这家中国企业在《华尔街日报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等美媒广告版刊登了一则不同寻常的整版消息，题目就是"不要听到什么都信。过来看看吧"（Don't believe everything you hear. Come and see us）。

这则消息是一封来自华为公共及政府事务部总裁陈黎芳（Catherine Chen）的公开信，在信中邀请这些外国媒体下周去深圳华为总部参观。法新社在周五也收到了类似的邀请。

在过去一段时间里，美国政府反复对华为的安全问题提出警告，称中国政府可能利用该公司从事间谍活动以及进行网络破坏。华盛顿还试图说服盟友，也将华为拒之门外。

大概正是鉴于美国政府的这种态度，陈黎芳在这封公开信中写道："我写信是希望我们能够更好地相互理解"；"近年来，美国政府对我们产生了一些误解。我们希望你们能看到事实"；"不要听什么就信什么，过来看看吧，我们期待与你们见面"。

《纽约时报》记者安娜·斯旺森（Ana Swanson）表示，也收到了华为的参观邀请。不过她在推特上写道，"邀请函是通过中国大使馆发给我和我的同事的"。

 

相关内容

Symbolbild Huawei

专家：美国夸大华为风险 “后门”莫须有 01.03.2019

有关5G网络建设和华为设备的安全性的讨论弥漫全球。网络安全技术专家指出，美国官方有意夸大来自这家中国企业的威胁，将其与中国情报部门和间谍行动相挂钩。

MWC Mate X pro

介于巨大承诺和未解问题之间的5G 26.02.2019

西班牙巴塞罗那世界移动通信大会是全球最具影响力的移动通信盛会。随着5G通讯技术商用日益临近，今年的巴塞罗那世界移动通信大会尤其令人瞩目。

Guo Ping, rotierender Vorsitzender von Huawei

华为承诺：“不幹坏事”、没有“后门” 26.02.2019

华为轮值总裁郭平在巴塞罗那世界移动通信大会上表示，华为从未安装过后门，也决不允许别人这么干。一些欧洲电信企业呼吁美国提供具体证据，以便进行“事实为依据的风险评估”。

广告
Chinese firm Royole won the race to release the first foldable smartphone, which is shown in the picture

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

可折叠屏幕和支持5G的终端设备是今年巴塞罗那移动通信大会上的最大亮点。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 