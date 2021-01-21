 安全部门：美国面临“恐怖威胁” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2021

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时政风云

安全部门：美国面临“恐怖威胁”

“安全威胁增加”：拜登总统就职以来，美国国土安全部认为，对大选结果感到绝望的人有可能从事严重暴力行为。

USA I Washington I Kapitol

在华盛顿国会山附近执勤的国民警卫队军人

（德国之声中文网）美国土安全部1月27日经由"国家反恐信息系统"发布安全公告称，出于对政府行使权力和总统权力交接的不满及意识形态动机，极端分子有可能煽动或从事暴力，因此，全国面临"提高的威胁环境"。该警告有效期暂至4月底。

本月6日，前总统特朗普的极端支持者和极右团体成员冲击了华盛顿国会大厦，试图阻止国会认可民主党人拜登的胜选。

Washington | Sturm auf Kapitol

2021年1月6日：对"民主制心脏"的冲击使全球震惊

DW.COM

美国司法部调查发现，1月6日冲击国会的暴乱分子具有绑架并谋杀议员的企图。联邦检察官在申请逮捕一位知名阴谋论者的文件中指出，嫌疑人的言行已经构成了“明显的线索”。

政权和平移转一向是美国重要的民主传统，但就在参议院要确认选举人团票以接续美国总统交接程序时，特朗普支持者冲入国会大厦，引发国际哗然。

美军高级将领通常都避免卷入政治事务。但是，一星期前的暴力冲击国会事件，让美国军方打破了惯例。参谋长联席会议发布了一份共同声明，对事件予以强烈谴责。

以往的美国总统就职典礼，华盛顿市中心总是聚集了许多看热闹的“吃瓜群众”。时过境迁、斗转星移，2021年拜登的就职典礼笼罩在新冠疫情和暴力示威的双重阴影之下。警方甚至还怀疑，前来协助安保工作的数万名国民警卫队士兵中藏有“内鬼”。

在冲击过程中，共有5人死亡，其中有一名警察被杀害。特朗普受到"煽动骚乱"指控，民主党阵营致力于在国会启动对这位前总统的弹劾程序。

尚无具体情报

国土安全部在公告中表示，目前虽无有关在国内从事具体攻击计划的线索，但在未来数周或数月内有可能发生新的暴力事件。安全机构担心，政界人士和政府建筑会成为攻击对象，极右民兵和阴谋论者会因国会冲击事件而受到鼓舞。公告称，安全威胁也可能继续来自新冠防疫措施的反对者以及族裔之间的紧张关系。

拜登总统上周三的宣誓就职仪式在严格安全措施下举行。当局出动了2.5万名国民警卫队，作为典礼举行地的国会山被大范围封锁。

 

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

 

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