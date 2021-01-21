安全部门：美国面临“恐怖威胁”

（德国之声中文网）美国土安全部1月27日经由"国家反恐信息系统"发布安全公告称，出于对政府行使权力和总统权力交接的不满及意识形态动机，极端分子有可能煽动或从事暴力，因此，全国面临"提高的威胁环境"。该警告有效期暂至4月底。

本月6日，前总统特朗普的极端支持者和极右团体成员冲击了华盛顿国会大厦，试图阻止国会认可民主党人拜登的胜选。

在冲击过程中，共有5人死亡，其中有一名警察被杀害。特朗普受到"煽动骚乱"指控，民主党阵营致力于在国会启动对这位前总统的弹劾程序。

尚无具体情报

国土安全部在公告中表示，目前虽无有关在国内从事具体攻击计划的线索，但在未来数周或数月内有可能发生新的暴力事件。安全机构担心，政界人士和政府建筑会成为攻击对象，极右民兵和阴谋论者会因国会冲击事件而受到鼓舞。公告称，安全威胁也可能继续来自新冠防疫措施的反对者以及族裔之间的紧张关系。

拜登总统上周三的宣誓就职仪式在严格安全措施下举行。当局出动了2.5万名国民警卫队，作为典礼举行地的国会山被大范围封锁。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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