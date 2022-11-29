安全疑慮考量 英國限制政府部門安裝中國攝像機

（德國之聲中文網）英國政府週四（11月24日）以安全風險為由，告訴其各部門停止在敏感建築上安裝與中國有關的監控攝像頭。英國大臣道登（Oliver Dowden）在提交給議會的一份書面聲明中表示，這個絕對是在英國政府評估目前與未來跟政府大樓安裝監控設備有關的可能風險後，所做出的決定。

他表示：「審查得出的結論是，有鑒於這些系統對英國的威脅，以及這些系統日益增強的能力和連接性，他們需要受到額外的控制。」

英國政府的這項指令適用於受中國安全法管轄的公司所製造的攝像機，這些指令中也包含指導英國政府各部門切斷此類設備與核心計算機網絡的連結，並考慮完全移除這些攝像機。

此前，有幾十位英國的議員呼籲，應禁止銷售與使用中國海康威視與大華這兩間公司生產的安全攝像機，因為他們擔心有隱私方面的疑慮，也擔心這些公司的產品與在中國侵犯人權有關。

海康威視在回應路透社的一份聲明中，否認了相關的擔憂，表示該公司會進一步尋求與英國政府接觸，以了解相關決定。海康威視的一位發言人表示：「海康威視不能將最終用戶的數據傳給第三方，我們不管理終端用戶的數據庫，也不在英國銷售雲端儲存空間。」

另一方面，大華公司的駐英辦事處沒有針對路透社的詢問做出回應。除了英國之外，美國早已對海康威視、大華和其他生產攝像機的中國公司，實施貿易和使用的限制。根據隱私保護組織Big Brother Watch今年7月的一份研究顯示，大多數英國公共機構使用海康威視或大華生產的監控攝像機，這當中包含英國內政部與商業部。

道登在聲明中表示，經過英國政府審查後，政府各部門被指示停止在敏感地點部署由受中國《國家情報法》管轄的公司生產的攝像機。他說：「由於這些場所的安全考量始終是最重要的，我們正在採取行動，以防止出現任何安全風險。」

（路透社、法新社）

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