安全政策专家：西方应联手应对俄罗斯挑衅

（德国之声中文网）2005年至2017年期间，也就是默克尔出任总理后的12年内，霍伊斯根（ Christoph Heusgen）一直是默克尔总理在安全和外交政策领域的高级顾问。2017年开始，外交官出身的霍伊斯根开始担任德国驻联合国大使。

今年霍伊斯根将接替伊兴格（ Wolfgang Ischinger）担任慕尼黑安全会议主席。

本年度慕尼黑安全会议开幕前一个月，霍伊斯根接受德国之声专访，就俄乌边境危机等一系列国际热点话题阐述了他个人的看法。

德国之声记者Michaela Küfner 首先问及，欧洲是否已经进入了战争前夜？霍伊斯根 说："我经历了2013年至2015年俄罗斯对乌克兰的侵略。而今天的局势令人很容易回想起八年前的情况。有鉴于此，我认为目前确实存在着俄罗斯再度入侵乌克兰的危险。"霍伊斯根表示，我们必须要让普京清楚地意识到，如果他将威胁化作实际行动，我们就会做出强有力的、大规模的回应。我们必须要向俄罗斯发出明确的信号，让他们知道德国政府、欧洲和美国是团结一致的。他表示，过去四年当中，西方阵营内出现了一些问题，华盛顿的态度令人费解，各国对西方盟友关系是否牢固失去了把握，但现在美国的外交政策已经发生了变化。

欧美同盟重修于好

霍伊斯根强调，美欧恢复牢固的盟友关系至关重要。"美国开始重新参与和协调北约事务，我们举行了欧安组织会议，美国朋友的做法令我们非常满意。北约和欧安组织做出了强有力的回应，这一点给人留下了深刻的印象。"

霍伊斯根说："最重要的是，美国是我们外交政策中的重要伙伴。就我所知，拜登政府也的确正在这样做。在当前的乌克兰危机中，美国人向欧洲人伸出了援手，他们在努力协调各方的行动。这是一个非常积极的发展。过去几周以来，事情正在朝着积极的方向发展，而即将召开的慕尼黑国际安全会议就将是这些积极进展的集中反映。"

德国之声记者问道，欧美重新展现出的团结姿态是否已经产生了效果？霍伊斯根说："迄今为止，俄罗斯并没有入侵乌克兰。俄罗斯外长上周的表态想必你也听到了，他说目前并不存在有关发动攻势的讨论。我认为，俄罗斯方面已经意识到，他们的对立面已经建立起牢固的统一战线。"

霍伊斯根曾长年担任默克尔总理的首席安全及外交政策顾问

德国在乌克兰危机中所扮演的角色

曾长年担任默克尔总理安全顾问的霍伊斯根认为，德国在乌克兰危机扮演的角色极其重要。"上一次俄罗斯入侵乌克兰后，德国就曾发挥重要作用。时任德国总理的默克尔同当时的法国总统奥朗德、乌克兰总统普罗申科以及俄罗斯总统普京共同举行了会谈。我们促成了明斯克协定，并终结了侵略行为。"

在谈及现任德国总理肖尔茨时，霍伊斯根表示："德国前总理默克尔曾经说过，所有的可能选项都应拿到桌面上来谈，其中也包括北溪二号项目。这一点至关重要，我们必须清楚地告诉俄罗斯人，倘若他们采取行动再度入侵乌克兰，那就没有什么事情是铁板钉钉一成不变的。"

当被问及俄罗斯的目的是什么时？霍伊斯根表示，他认为普京很担心，白俄罗斯和哈萨克斯坦等前苏联加盟共和国的不满情绪也会蔓延至俄罗斯境内，因此普京极力尝试以"民族主义色彩极其强烈的政治路线"来笼络民意。

作为一名外交官，霍伊斯根一再强调，让普京以"体面的方式"结束由他本人挑起的对抗西方的路线非常重要。霍伊斯根说："普京看到乌克兰正在走向民主化，一个拥有民主机制、举行民主选举、不断发展的国家。他对这样的发展当然会感到恐惧。"也正因为如此，普京会不断尝试破坏欧盟及其邻国的稳定，"因为他不希望看到西方的模式取得成功。"

德国的立场

德国之声也问及了德国在当前乌克兰危机以及其他世界热点议题中的立场和角色。

霍伊斯根说："德国在乌克兰危机中扮演着非常重要的角色。总体而言，德国在世界政治舞台上扮演的角色变得越来越积极主动，这也是人们对德国的期望。正如您提到的那样，我曾经担任德国驻联合国大使，而在这一任内我发现，德国作为世界第四大经济体，各方对德国期望很高，德国扮演的角色也越来越重要。"

霍伊斯根说，对于德国的立场和角色这个问题，答案很简单：德国要捍卫一个基于规则的国际秩序。他表示："在同中国的一些争执中，我们也持同样的立场。如您所知，我们坚持贯彻法治国家原则。对于我们来说，并不存在选边站的问题，而是要捍卫国际法、联合国宪章以及人权基本宣言的规定。这就是我们的立场。"

在同德国之声的访谈中，霍伊斯根也表露出了一些现实主义色彩。他说："我们参加阿富汗和马里维和使命得出的经验是，我们参与了稳定当地局势的努力，我认为这一点非常重要。但建立伙伴关系也很重要，我们需要的是，当地能够建立起一个遵守法治国家原则的政府，能够推进民主机制的建设。但如果当地政府不愿意这样做，我们在当地驻军、并向当地政府提供军事支持就毫无意义。因为这样的使命最终不会取得成功。"

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