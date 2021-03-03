安全专家：中国黑客大举入侵美国逾3万组织

据一位计算机安全专家透露，最近几天，至少3万个美国组织遭到一个“有异常侵略性”的中国网络间谍部门的黑客攻击。白宫表示，担心会有“大量受害者”。
（德国之声中文网） 知名计算机安全博主布雷恩·克雷布斯(Brian Krebs)在其网络安全新闻网站上发文称，中国黑客利用最近发现的微软Exchange软件的缺陷，通过能让攻击者远程控制的工具窃取电子邮件并让电脑服务器中毒。
白宫发言人莎琪(Jen Psaki)在新闻发布会上被问及这一情况时形容这是：“活跃的威胁“，她强调：“每个使用这些服务器的人现在都需要采取修补行动。我们担心会有大量的受害者，“
克雷布斯引述匿名知情人士指出，在微软3月2日发布漏洞补丁后，对尚未更新安全修复程序的服务器的攻击“大幅加剧”。他在博文中介绍：“过去几天，全美至少有3万个组织——包括大量小企业、城镇、城市和地方政府在内——遭到一个有异常侵略性的中国网络间谍部门的黑客攻击，该部门专注于窃取受害组织的电子邮件。”
克雷布斯还表示，知情人士称，黑客利用密码保护软件工具入侵电脑系统，“夺取"了对全球成千上万个计算机系统的控制权。
本周早些时候，微软表示，一个由中国政府支持的黑客组织正利用先前未知的Exchange电邮服务安全漏洞，窃取商业用户数据。该公司表示，这个他们称为“Hafnium”的黑客组织是一个“技术高超、手段老练”的黑客团体。 “Hafnium”的入侵目标是美国的公司，包括传染病研究人员、律师事务所、大学、国防承包商、智库和非政府组织。
在周二的一篇博客文章中，微软负责客户信任和安全事务的企业副总裁汤姆·伯特（Tom Burt）表示，该公司已经迅速发布了修复安全漏洞的更新，并敦促客户应用这些更新，“但即便如此，我们也知道，许多具有政府背景的黑客和犯罪集团会迅速行动，对尚未打补丁的系统加以利用。”微软的研究人员认为，从黑客的手法来看，此次事件背后是一个由政府支持的中国黑客组织，研究人员对这一点很有把握。
微软还介绍，该黑客团体位于中国，但通过在美国租用的虚拟专用服务器进行运作，并表示微软已就Hafnium的情况向美国政府通报了情况。
中国外交部周三就此回应称，希望有关企业采取专业和负责任的态度，在定性网络事件的时候基于充分证据，而不是无端猜测指责。外交部发言人汪文斌在例行记者会上强调，一贯坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击和网络窃密行为。将网络攻击直接与政府相关联，更是高度敏感的政治问题。
安静/任琛（法新社，路透社）
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微软2日表示，一个与中国政府有关的网络间谍组织正在利用其邮件服务器中的漏洞，从远端入侵微软客户的电邮信箱。微软称，这是黑客的惯用手法，受影响的客户遍及各大产业。