安全上网，别干这五件蠢事！

（德国之声中文网）只要小心一点，避免一些愚蠢的陷阱，每个人都可以做到安全上网。

5. 扔下电话直冲厕所

飞行途中，你急着要上厕所，厕所却亮着红灯。于是你坐下来划手机分散注意力。绿灯终于亮了，你把手机往座位上一扔，直冲厕所而去。

但是你忘了锁屏。

千万别！

任何肮脏的手指都可以伸进你的电话里，窃取你的私人信息：住址，联系人，应用程序里的隐私，照片，甚至更多。

除非你用你的指纹或面孔设置两步验证，他人很容易就能获取你的在线银行、信用卡和数字钱包的资料。

记住：生物识别和指纹信息有其缺陷--复制一个人的生物信息用来打开他的屏幕锁，这是可以做到的--因此，不要完全指望它们。

在飞机上多喝点饮料没有关系，但是不要因此脑子进水了 ：上厕所之前记得确保你的手机安全。

也许你在一个咖啡馆，跟一个陌生人说：能不能麻烦您帮我看着一下电脑？连电子邮箱都没有关上，就匆匆如厕。

别这样。

4. 使用公共WiFi 不用VPN保护

"处处连接"--互联网无处不在，这个想法的确诱人。不过，公共场合的所有连接，你都得小心。无论是你的移动数据计划，无线网还是蓝牙，每一个都是通向你的设备和数据库的暗门。

所以，要保护自己。

使用虚拟专业网络，也就是VPN.

VPN可以在你和你的连接对象之间建立一条通道，那条通道可以保护你的数据被拦截、盗窃和篡改。

但是，请注意：不是所有的VPN都同样安全。有些VPN会记录你的上网习惯，有些不会。有些还属于多国情报共享系统"十四眼联盟"。

你可以考虑来自巴拿马、瑞士或者塞舌尔的VPN. 这些国家可能存在其他不安然因素，但是不会强制性地把你的隐私数据交给美国国家安全局或者英国政府通讯总部。

查一查这个隐私保护网站privacytools.io，它或许能够帮助你做决定。

3. 信任聊天室里的陌生人

一台小小的设备就能给我们带来神奇的社交体验，但是别太信任它。你可能会想：不就和一个陌生人聊天吗，那能错到哪去？

不，网络是一个烂泥塘。

比如，聊天室有时感觉不错，有时会让你崩溃。一个女学生上传一张半裸照，陌生人可能顺藤摸瓜，找出她的身份信息，给她带来麻烦，甚至导致自杀，造成悲剧。

还有那些多人参与的游戏，据称适合儿童的游戏--却鼓励暴力和性交易。这里就不用举例了。

要点：你应该了解你的玩友。尤其是你向他们求助的时候，你应该知道他们的个人信息和地址。问问你信任的人。如果有任何疑问，就中断联系。不要把任何敏感的个人信息交给陌生人，不管他们在网上看上去如何真诚。

如果你碰到一个孩子，你或者他们的学校有责任保护他们，教会他们自我保护，千万别要跨越边界，不要被陌生人的一点点好处诱惑。

再则：真的不要上传自己或者别人的裸照上网。我无意反对言论自由或者身体自主，但还是不要……

2. 用可搜索的文本中分享密码

我们需要密码来保护自己的账户，但是密码天然地有很多漏洞可以攻击。无论是数字，字母，上划线，下划线，面部识别还是指纹识别，从技术上说都不是万无一失。

最糟糕的还不是技术，而是人本身。

你忘了密码。你想起来，你写在一个小本子上，小本子躺在你家里的抽屉里。于是，你让家人用电子邮件发给你。

千万别这样做。

如果你真的等不及，那么你可以通过电话，或者点对点的社交媒体（例如Signal 或者 Wickr）。不要再电话中说那是用来干什么的密码。

再不行的话，用不易被阅读的格式，比如图片格式，通过网络传送。取得密码之后，立即删除留在网上的信息。

1.晒信用卡

听起来像是一个笑话，有人在网上贴出自己的信用卡，银行卡。千万别这样做。这也需要提醒？他们傻吗？

真有这样的事。有人拿到一张新卡，或者想要炫耀一下，就那样晒出来了！

有人聪明一点，用手指遮住部分号码。这样安全吗？人家要猜到或者查到最后一两位号码，好像没有那么困难哦。