 安倍遭槍擊身亡：日本國內政壇將如何變化？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2022

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时政风云

安倍遭槍擊身亡：日本國內政壇將如何變化？

日本前首相安倍晉三8日於奈良市車站前演說時遭到41歲的前海上自衛隊隊員山上徹也持手製小散彈槍兩次槍擊，被緊急送醫後仍不幸身亡，享壽67歲。安倍的身亡也對日本政治界產生巨大打擊。

Japans Ex-Regierungschef Shinzō Abe nach Attentat gestorben

（德國之聲中文網）安倍晉三生前隸屬執政的自民黨內最大派閥「清和會」，在去年岸田文雄就任首相後，前清和會的領袖細田博之被任命為眾議院長，為了避嫌辭去派閥領袖，由年紀僅次於細田的安倍遞補，成為清和會的領袖（俗稱安倍派）。

清和會是自民黨內相對保守的派系，普遍被歸類為偏右派，政策上也支持修改日本憲法第9條，賦予現在的自衛隊更明確的地位。安倍晉三過去就任首相時，對於修改憲法也相對積極，然而修憲需要三分之二國會同意門檻，當時自民黨與其他支持修憲的勢力未能達到該門檻，也因此在安倍任內始終無法推動。

安倍晉三過世，也意外讓清和會下一任提早接班。然而，清和會人數雖然在國會佔有最多人數（安倍過世後總數94名），但目前尚未有足以跟安倍晉三一樣，擁有豐厚國政資歷與首相經驗者，因此未來如何重新選定派系領袖，甚至預防可能的派系分裂，將是重中之重。

經濟與外交仍維持？

經濟政策上，安倍在先前的任期大力推動「安倍經濟學」，特別是在2013年後大力推動貨幣寬鬆政策，讓日幣貶值刺激買氣。當時的政策推動了日本一波經濟復甦，在日本申辦東京奧運後，源源不絕地觀光客更是前來日本消費，讓當時日本成為觀光大國。

然而無獨有偶，岸田文雄在任內，也持續採行貨幣寬鬆政策，雖然日幣貶值一度引發爭議，但岸田政權也寄望在未來年底前慢慢開放國門，讓日本經濟注入更多活水。加上現在全世界高物價與高油價持續，日幣貶值下開放觀光並刺激買氣效果相對較快，也是受到當年安倍經濟學的影響。

G7-Gipfel in Kanada

安倍在2018年魁北克7国峰会期间

外交策略上，安倍晉三過去在任內採取相對開放的態度，當年美國總統川普退出跨太平洋夥伴關係協議（TPP）後，安倍晉三也以「後TPP」的領袖繼續倡導「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），與中國主導的一一路及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）分庭抗禮。

安倍過去在任內，也試圖修補與俄羅斯的關係，在兩國的北方領土爭議上，安倍也釋出最大善意跟普丁互動，一度兩國有定期在北方領土上舉辦交流活動。俄烏戰爭爆發後，安倍也對俄羅斯的入侵有多批評，並開始倡導日本國家防衛須強化。安倍過世後，岸田文雄預料將持續安倍過去提倡的「自由開放的印度太平洋」與國家防衛戰略。

選舉態勢如何牽動？

日本將在7月10日舉辦參議院選舉，但安倍在參議院選前2天遭到槍擊，預料也將激發更多保守派票源。根據日本《朝日新聞》先前預估，本屆選舉的投票率約為50%左右，對比上一屆的第二次大戰後第二低投票率（48.80%）相比雖然略高，但跟歷屆相比還是偏低，安倍的過世，有可能讓民眾走向更保守的選擇。

此外，首相岸田文雄雖然過去普遍被認為相對鴿派，但是他跟安倍晉三屬於同期當選議員（1993年），年齡僅差三歲，又曾經一起在自民黨青年局工作，雖然政治上理念或有不同，但私下是無話不談的好友。

面對親密戰友過世，岸田文雄雖表示選舉將照常舉行，但未來選後其領導的岸田派（宏池會）是否會與清和會有近一步聯繫，也是值得觀察之處。

「失去了這位深愛國家，常常比時代還要早一步有想法，留下許多顯赫的政績的偉大政治家，只有不斷不斷感到惋惜悲痛。」岸田文雄在得知安倍死訊後，含著淚說出他的悲傷。安倍晉三波瀾萬丈的一生，與父親安倍晉太郎一樣在67劃下句點，但他所留下的理想，仍將牽動日本的政局變化。

  • Shinzo Abe offenbar bei Attentat schwer verletzt

    安倍晋三的政治生涯

    演說时遭槍擊

    2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。

  • Japan | Attentat auf Shinzo Abe

    安倍晋三的政治生涯

    搶救後宣告不治

    根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。

  • Japans Premierminister Shinzo Abe und die Kimono Königin (picture-alliance/dpa/K.Kamoshida)

    安倍晋三的政治生涯

    首度任首相

    2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa)

    安倍晋三的政治生涯

    再登首相宝座

    2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance)

    安倍晋三的政治生涯

    视察福岛

    安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

  • Tokio, Wolkenkratzer (picture-alliance/dpa/K.Mayama)

    安倍晋三的政治生涯

    安倍经济学

    安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa/F.Robichon)

    安倍晋三的政治生涯

    修宪争议

    安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

  • Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg (Reuters/I. Kato)

    安倍晋三的政治生涯

    对朝强硬

    安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

  • Donald Trump, Shinzo Abe (picture-alliance/P.Semansky)

    安倍晋三的政治生涯

    共同爱好

    安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

  • Japan Ministerpräsident Shinzo Abe (Imago Images/Kyodo)

    安倍晋三的政治生涯

    因病下台

    2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。


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