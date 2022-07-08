安倍遗体送达东京 嫌犯称刺杀动机无关政治

（德国之声中文网）周六，在日本前首相安倍晋三遇刺身亡的次日，一辆灵车将他的遗体送到了东京家中。周五，安倍在奈良发表演讲时遭遇枪击，在送医抢救后不治身亡，终年67岁。

法新社报道指出，这位日本最知名的政治家遇害的消息震撼了全国，尤其刺杀事件是在该国暴力犯罪率偏低、枪支管理法严格的情况下发生的。

灵车到达时，安倍所在的执政党自民党高层在其住所迎接并且默哀。据悉，日本首相岸田文雄也于周六下午到安倍晋三夫妇的东京住所进行了吊唁。

刺杀事件调查进展

犯罪嫌疑人被警方抓获

涉嫌开枪刺杀安倍的男子已经被警方拘押，此人已经承认了刺杀行为。对于犯罪动机，他自称是因为“对某个特定团体怀恨在心，并且认定安倍与该团体有关联”。警方正在对这名41岁的男子进行背景调查，发现此人此前曾经在日本海军服役，他在刺杀时使用的像是一把自己组装而成的手枪。

日本首相岸田文雄周六发推文表示，“绝不能允许暴力对选举期间的言论进行压制，这是民主的基础”。日本将在7月10日举行参议院选举，岸田文雄表示，自己有责任“让这场选举在自由、公正和安全的氛围中完成”。

各国领导人表示哀悼

在安倍遇刺身亡之后，美国总统拜登表示自己感到“震惊、愤怒和深切的悲痛”，他下令美国政府大楼降半旗以表哀悼。德国总理肖尔茨也在推特发文表示对安倍晋三遇刺感到“震惊和悲痛”，他表示将在这样的艰难时刻和日本站在一起。

中国国家主席习近平也向岸田文雄发去唁电，并且表示代表中国政府和中国人民，并以个人名义对安倍晋三的不幸辞世表示深切哀悼。他还指出，安倍在任期间曾“为推动中日关系改善进行了努力，作出了有益贡献”。

近年来中日关系持续紧张，在周五传出安倍遇刺的消息时，中国有部分网民对此表示嘲讽或者叫好。外交部发言人赵立坚表示，这一突发事件不应同中日关系关联起来。

韩国总统尹锡悦表示，枪击事件是“不可原谅的犯罪行为”，他“向失去日本宪政史上任期最长的首相和备受尊敬的政治家的安倍遗属和日本人民表示哀悼。”

据印度媒体报道，印度总理莫迪周五宣布，为安倍晋三的去世设立为期一天的“全国哀悼日”，以表达对他的敬意。他还在一条推文中称，安倍是他“最好的朋友之一”。

台湾方面也对安倍晋三的遇刺离世表示哀悼，蔡英文周六宣布，周一各级机关和学校降半旗一天，以“感念日本安倍晋三前首相毕生对台湾的卓著贡献”。



（法新社等）

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