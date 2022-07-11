安倍遇刺後日本參議院選舉：分析怎看修憲派大勝？

（德國之聲中文網）日本參議院選舉最終結果於週一（7月11日）上午揭曉，執政黨自民黨斬獲大勝，在125個改選席位中拿下63席，單獨過半。自民黨等四個修憲派政黨共拿下93席，若加上非改選席位，修憲派在參議院的席次維持三分之二以上，達到提請修憲門檻。此次選舉前兩天，日本前首相安倍晉三在輔選演說期間遇刺身亡，引發全球震撼。

根據《NHK》報導，日本參議院第26屆選舉，自民黨取得63席，比起上次的55席一口氣多了8席。自民黨的同盟政黨公明黨拿下27席，較上屆少了1席；最大在野黨的立憲民主黨則取得39席，比上次少了6席。

路透社指出，自民黨的強勁表現可能有助於日本首相岸田文雄鞏固執政。執政以來，岸田遭遇三面挑戰，包含如何讓日本自新冠疫情復甦，抑制通貨膨脹與物價上漲，以及在與中國關係緊張之際加強防禦。

安倍效應催票？

根據《日本共同社》，日本參議院此次選舉投票率從2019年的48.8%上升至52.05%，增加約3個百分點。

路透社指出，安倍7月8日遇刺之後，日本參議院選舉有了新的意義——所有日本政治領導人都強調言論自由和捍衛民主免受暴力的重要性。日本政治分析家、前自民黨職員田村重信表示，安倍遇刺可能增強了執政黨在「競爭激烈的地區」的支持，催生同情票。

週日（10日）選舉當晚，岸田文雄在自民黨總部的計票中心感謝選民支持選舉，在談及安倍去世時他默哀並強調：「我們不被悲傷打倒，最終完成了選舉。對於我國的民主而言，這是非常有意義的舉措」。

在接受媒體採訪時岸田重申，自民黨的團結比什麼都重要。他說，應對新冠疫情以及俄烏戰爭導致的物價上漲，將是他的首要任務。他並表示，將穩步推動加強日本國家安全與修憲。

根據《中央社》，日本參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出；每3年改選半數50席比例代表議員，及74席區域議員。此次選舉改選74個區域席次、補選1席非改選區域席次，並改選50席比例代表席次。總計改選125個席次。

修憲加快腳步？

自民黨在參議院選舉中大獲全勝，使得修憲派穩住了推動修改憲法所需的三分之二多數席位門檻。由於修憲是安倍晉三執政以來，一直致力推動但未能實現的目標，外界關注此次選舉會否令修憲派加快腳步，實現安倍遺志。

1945年日本在第二次世界大戰無條件戰敗後，美國主導起草了日本現行《憲法》，其中第9條規定日本放棄戰爭作為解決國家爭端的合法手段，不維持武力，也不擁有交戰權，僅以自衛隊名義自我防衛，並執行非戰鬥準則的海外任務。因此，該《憲法》也被稱為「和平憲法」或「非戰憲法」。

日本前首相安倍晉三一直致力推動修改《憲法》第9條，讓自衛隊成為一支正規軍隊，並提高國防預算。根據日本法律規範，修改憲法需要議會兩院三分之二贊成通過，才能交付全民公投。是否修憲在日本朝野及國內一直存在分歧。

安倍晋三的政治生涯 演說时遭槍擊 2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。

安倍晋三的政治生涯 搶救後宣告不治 根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



《日本共同社》報導指出，自民黨這次選舉的政見包含憲法改革提案，但這項主張一直也被韓國和中國視為敏感問題，因為兩國都曾遭受日本戰時的軍國主義影響。週日選舉後，岸田文雄誓言要推動修憲計畫，稱「將進一步深化議會對憲法的辯論，以便編制具體的修憲提案。」

對此，日本《NHK》政治線記者山崎評論道，日本參議院的積極修憲勢力明顯增加，「預計憲法辯論將更加活躍，但是否會很快引發修憲提案尚不確定」。山崎指出，這是由於修憲派的四黨對於具體內容和主張仍存在分歧。

路透社則援引英國智庫國際戰略研究所的沃德（Robert Ward）的分析報導稱，岸田文雄在修憲方面可能會謹慎行事，但（此次選舉自民黨）明顯的勝利似乎將為更多國防開支鋪平道路，這也是自民黨選舉的一個關鍵承諾。沃德稱，岸田「現在為此開了綠燈」。

中國輿論關注日本是否「右轉」

中國《環球時報》週日採訪《日本共同社》客座評論員岡田充報導稱，「安倍晉三的意外離世讓這場參議院選舉成為一場『吊唁之戰』」，岸田政權的最優先課題在於贏得參議院選舉，強化執政基盤，為長期政權鋪路。岡田充表示，目前來看，自民黨雖已取得壓倒性勝利，但其「真正挑戰實際上來自於黨內最大派閥『安倍派』的未來走向」。

與此同時，中國《法治日報》也在日本參議院選後發布文章稱，要「警惕」日本修憲「出現新動向」。文章引述分析並認為，日本修憲動向「非常危險」，「可能把日本推向深淵、重蹈戰爭的覆轍」。

此前，環球時報旗下的公眾號「補壹刀」在安倍遇刺之後、參議院選舉之前發文稱，安倍遇刺的效應包含安倍積極推動的理念，可能會被放大。該文稱，安倍作為「右翼典型代表」，近年推動日本修憲、擴軍備戰、介入台海甚至跟美國加強連動遏制中國等，「安倍遇刺倒下後，一些人反而可能會在同情情緒下接受安倍的一些主張。在此背景下，不排除安倍遇刺被日本右翼利用的可能。」

美國全國公共廣播電台（NPR） 則報導，日本目前的外交和安全立場不太可能動搖，因為安倍已經做出了根本性的改變。岸田文雄普遍被認為，將在國防與外交政策上，延續安倍路線。

布林肯赴日弔唁

根據日媒報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在結束泰國訪問行程後，臨時改變原訂返回美國的行程，轉往日本東京弔唁安倍，並將會見岸田文雄。此前，美國總統拜登（Joe Biden）週六（9日）曾與岸田文雄跨洋通話，致哀安倍之死。

對此，岸田文雄表示：「對美國的溫暖，包括布林肯國務卿訪日和拜登總統的電話慰問，深表感謝。」

稍早之前，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在週六（9日）晚間與日本防衛大臣、安倍晉三胞弟岸信夫通話，對安倍身亡表達哀悼。岸信夫對奧斯汀的哀悼表達感謝，並強調將繼承安倍遺志，繼續強化日美同盟。

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