 安倍连两周谈台湾民主 称特定情况可用自卫权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2021

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时政风云

安倍连两周谈台湾民主 称特定情况可用自卫权

日本前首相安倍晋三多次发表支持台湾的言论，称台湾民主受威胁将是日本的严峻挑战。他要求美日台深化各领域合作，并警告中国不应寻求军事行动，安倍的言论受到日本媒体极大关注。

Japan | Shinzo Abe

日本前首相安倍晋三近期多次公开讨论台湾议题，他呼吁美日台应加强合作，并指对台湾民主的威胁，对日本也会是严峻的挑战。

（德国之声中文网）日本前首相安倍晋三周二（12月14日）在一场於台北举办的安全论坛上，透过视频表示，日本、美国、台湾三方需加强技术与知识的交流。他呼吁台湾应「崛起」，「将民主传播到全世界」，并强调：「当台湾及其民主受到威胁时，对所有人来说都是严峻的挑战，而对日本更是如此。」这是安倍两周内，第二度对台湾智库进行演说。

在由美日台三地智库共同合办的「2021台美日三边印太安全对话」论坛上，安倍再次重申了「台湾有事，就是日本有事」的观点，他说「软弱会招致挑衅」，并强调自己在任内加强了日本的国防、并扩大对美日同盟的投资，「美日军队比过去任何时候都要来得密切」。

同场与会来宾，也包含台湾总统蔡英文，以及美国国务院民主、人权暨劳工局代理首席副助卿巴斯比（Scott Busby）。

安倍说：「像中国这样巨大的经济体，一但冒险寻求军事行动，将会是「自杀」的行为。我们必须要求他们不要追求领土扩张，并克制自己对邻近区域的挑衅及霸凌，因为这也会伤害到他们自己的利益。」

为提升对台湾的支持，安倍认为美日台三方需「全面升级在海底、海面、空中、网络及太空领域的能力」，并「思考一个新的方法来更有效地共享我们的知识与技术」。

在国际上，安倍指出「台湾毫无疑问有资格加入TPP（跨太平洋夥伴协定）（编按：CPTPP（跨太平洋夥伴全面进步协定）的前身，然此处安倍所用的是TPP）」，并呼吁除了美日以外，其他理念相近国家也应努力让台湾参与包含世界卫生组织在内的国际组织。

Taiwan Japan Coronavirus Impfstoff

台日关系近年来不断升温。台湾今年5月爆发严重本土疫情时，日本总计赠送台湾约420万剂的疫苗。

安倍：台湾有事 日本有事

安倍近来多次在公开场合表达对台湾的支持。12月1日，在另一场台湾民间智库「国策研究院」举办的会议上，他透过视频表示，日本无法容许台湾遭武力侵犯，「台湾有事」等同日本有事，也可以说是等同「日美同盟」有事，请中国国家主席习近平绝对不能误判。

DW.COM

日本前首相安倍晋三日前在通过视讯参加台湾智库会议时表示，如果北京攻台，日美同盟绝不会袖手旁观，请中方领导人不要误判。中国外交部紧急约见了日本驻华大使表示抗议，日本内阁回应称不同意中方的“单方面观点”。

日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？

日本新政府继续推行前首相安倍晋三的军事强化和独立路线。该国国防开支更是创下新高，而这都和中国不无关系。

对於安倍此番发言，中国外交部发言人汪文斌指其「公然在台湾问题上胡言乱语、指手画脚，妄议中国内政」。当天晚上，中国外交部部长助理华春莹紧急召见日本驻中国大使垂秀夫进行抗议。

安倍对中国的强硬立场也在日本国内引起了热议。13日接受BS日本电视台访谈时，安倍表示台湾的紧急状态可能是威胁日本的「危及存立事态」，迫使日本行使自卫权。

日本读卖新闻报道，安倍说，在特定情况下，基於安全相关法律，日本自卫队将能提供後勤支持，例如为美军进行燃料补给，协助其保卫台湾。安倍又说：「如果（在台湾紧急情况下）美国船只受到袭击，可能会导致日本自卫队在『危及存立事态』下进行防卫。」

对此，NHK报道，日本内阁官房长官松野博一14日表示，什麽样的情况对应「重大影响情况」或「危及存立事态」，取决於具体丶实际的情况，「需要客观理性的判断」。他补充道：「在日益严峻的安全环境中，无论在任何情况下，政府都将继续尽最大努力保护人民、领土、领海和领空的和平生活。」

（读卖新闻、NHK）

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