安倍谋连任 修宪为目标

（德国之声中文网）从目前的情况来看，安倍能够在9月20日的大选中轻松的战胜其唯一的挑战者--前日本防卫大臣石破茂（Shigeru Ishiba）。如果安倍能够连任成功，他也会成为日本历史上执政时期最长的首相。

竞选胜利意味着鹰派安倍可以在接下来三年的时间里继续掌管日本这个世界第三大经济体命运。对于他来说，不存在真正的反对派。

安倍表态称："现在是解决宪法改革问题的时候了"。他的目标是在今年晚些时候向议会提交改革法案。

第二次世界大战后问世的日本宪法第九条规定，这个和平主义国家必须"永远放弃战争"，并规定它"永远不能拥有"武装部队。

这就给日本的自卫队带来了麻烦。实际上，这是一支装备精良的军队，存在于日本宪法的灰色地带。

由于地区局势依然十分紧张，盟国敦促日本加强自卫队的作用。但这也招来了曾经的敌手--北京、首尔和平壤的激烈反应。

安倍还自夸他的"安倍经济学"政策所创下的记录。这是一种将超宽松货币政策和财政刺激相结合的政策，旨在重振日本经济。

安倍表示："工作机会与求职者的比例处于历史最高水平……我们能够重新恢复稳健的经济发展"。

随着2019年橄榄球世界杯和东京2020奥运会这两项大型国际体育赛事即将举行，安倍表示他促进旅游业的政策也将提振当地的经济发展。

在外交方面，安倍重申他"决心与朝鲜领导人金正恩面对面"解决平壤特工在冷战时期绑架日本公民的问题。

他的竞争对手石田茂已将人口问题和来自朝鲜核武器的地区安全威胁确定为日本面临的两大挑战。

石田茂本周一表态称："我想做的是振兴经济，这项任务的核心是振兴农村。"

任琛/李鱼（路透社，法新社）