 “安倍”给慰安妇下跪？韩国雕像激怒日本 | 文化经纬 | DW | 29.07.2020

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“安倍”给慰安妇下跪？韩国雕像激怒日本

韩国一座新建的雕塑中，形象疑似安倍晋三的男人向"慰安妇"跪地谢罪。日本政府对此表示愤怒。

Südkorea Pyeongchang Statue knieender Mann (picture-alliance/Yonhap)

这名跪伏男子是日本首相安倍晋三?

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今年八月初，一个包含韩国“慰安妇”雕像的展览在日本被叫停。在二战期间的“慰安妇”问题上，日韩两国一直存在争议。

日前，“慰安妇”受害者金福童（Kim Bok-dong）的葬礼在首尔的日本驻韩国大使馆附近结束。金福童几十年来一直向使馆就日本不承认其战时暴行进行抗议。

日本历史最悠久的英语报纸《日本时报》宣布不再使用“慰安妇”（comfort woman）一词，对二战中被迫在悲惨条件下做工的人也不再使用“强制劳工”一词。此举引起强烈愤慨，被指企图篡改历史。

（德国之声中文网）日本官员周二（7月28日）对韩国新建的一座"慰安妇"雕像表示愤怒。所谓 "慰安妇"是指对二战中被日本强征为军妓的女性。

雕像由两部分组成：一名男子跪伏在地，向一名端坐于前的女士道歉。媒体报道称，这名男子形象疑似日本首相安倍晋三。

"如果报道准确，此事将对日韩关系产生决定性影响。"日本内阁官房长官菅义伟（Yoshihide Suga）就此表示， "我认为这是不可原谅的的违反国际礼仪的行为。"

永远的赎罪

这座雕像安置于韩国山区小城平昌的植物园内。植物园负责人金昌烈（Kim Chang-ryeol）说，雕像出自他的主意，但他没想到会引起如此大的争议。

金昌烈对美联社记者说："这个男人可能是安倍晋三，也可能不是。他代表任何负有责任的人，无论现在还是将来，都可以因为强迫女性成为性奴对受害者真诚道歉。他甚至可能是女孩的父亲。这就是雕像被命名为'永远的赎罪'的原因。"

韩国外交部发言人金仁澈（Kim In-chul）说，当涉及国家元首和政府首脑时，各国应考虑"国际礼让"。但是，当被问及这个准则是否应扩大到金昌烈雕塑等私人领域时，他未有作答。

去年，日韩关系在"慰安妇"问题上发生重大冲突。2015年，韩国朴槿惠政府与日本达成和解协议，日本拨款10亿日元（约合6390万元人民币）成立基金，协助受害者。文在寅出任总统之后，认为该协议不具正当性。

韩国最高法院裁决在韩经营的日本公司对在二战期间强征的韩国劳工给予赔偿，日本以限制对韩国的高科技产品原材料出口作为回应。

 

张平/凝炼 （美联社、路透社）

 

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