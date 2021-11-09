安倍称“台湾有事就是日本有事” 北京约见大使表抗议

（德国之声中文网）据中国外交部网站发布的消息，外交部部长助理华春莹12月1日晚紧急约见了日本驻华大使垂秀夫，就日本前首相安倍晋三发表“涉华错误言论”提出严正交涉。

当日早些时候，安倍晋三在通过视频连线参加台湾智库论坛会议的时候表示，“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事”，他警告北京方面不要误判，并称如果中国进攻台湾，日本和美国绝对不会袖手旁观，而且此举也会给中国自身的经济造成巨大伤害。

华春莹在周三晚会见日本驻华大使垂秀夫时表示，安倍的“极端错误言论，粗暴干涉中国内政，公然挑衅中国主权，悍然为台独势力撑腰”，中方对此坚决反对。她还提到日本在历史上发动侵华战争，“对中国人民犯下滔天罪行，没有任何资格和权利就台湾问题说三道四”。

此前，外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会也已经对安倍的相关言论做出了回应。他指出，日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，“犯下了罄竹难书的罪行”。他还警告“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力”，也不要“重走军国主义老路”。

周四，日本内阁官房长官松野博一（Hirokazu Matsuno）对中方约见日本驻华大使一事表态。他说，日方不同意中方的处理方式，因为安倍晋三已经不再是政府官员，因而日本政府不便对其言论发表评论。

松野博一还指出，垂秀夫大使在会见时表示“中方有必要理解，在日本国内存在这样的观点，日方也不能接受中方在这类问题上的单方面看法”。

安倍晋三去年以健康原因从日本首相一职卸任，但他目前仍是议会最大党派自民党的领导人，党内影响力尚在。

（路透社、德新社）

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