 安倍称“台湾有事就是日本有事” 北京约见大使表抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2021

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时政风云

安倍称“台湾有事就是日本有事” 北京约见大使表抗议

日本前首相安倍晋三日前在通过视讯参加台湾智库会议时表示，如果北京攻台，日美同盟绝不会袖手旁观，请中方领导人不要误判。中国外交部紧急约见了日本驻华大使表示抗议，日本内阁回应称不同意中方的“单方面观点”。

Japan Shinzo Abe - Wahl neuer Regierungschef Yoshihide Suga

安倍晋三2020年卸任首相一职

（德国之声中文网）据中国外交部网站发布的消息，外交部部长助理华春莹12月1日晚紧急约见了日本驻华大使垂秀夫，就日本前首相安倍晋三发表“涉华错误言论”提出严正交涉。

当日早些时候，安倍晋三在通过视频连线参加台湾智库论坛会议的时候表示，“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事”，他警告北京方面不要误判，并称如果中国进攻台湾，日本和美国绝对不会袖手旁观，而且此举也会给中国自身的经济造成巨大伤害。

Japan G20 Gipfel Osaka

安倍提醒“中国领导人切勿误判”

DW.COM

日本前首相安倍晋三在参加“美日台国会议员战略论坛”时表示，考虑到中国大陆在香港加强管制，“不能让在香港发生的情况发生在台湾”。中国外交部发言人赵立坚回应称“自说自话”。

路透社29日独家报导，自2017年起台湾展开潜艇国造计划，总共有7个国家的厂商与专业人员协助台湾打造先进柴电潜艇。为了避免中国向这些厂商施压，台湾的相关计划人员也制定了低调的策略来应对。

日媒报导，日本首相岸田文雄下周将与欧洲理事会主席米歇尔会晤，而中国与台海情势将是会晤的焦点话题。此外，台湾外长22日也重申，他敬佩立陶宛对抗中国威权扩张时展现的道德勇气。

习今番的辛亥革命纪念讲话重提“和平统一”，是要放弃“武统”思路？政论家邓聿文认为，事实可能恰恰相反。

华春莹在周三晚会见日本驻华大使垂秀夫时表示，安倍的“极端错误言论，粗暴干涉中国内政，公然挑衅中国主权，悍然为台独势力撑腰”，中方对此坚决反对。她还提到日本在历史上发动侵华战争，“对中国人民犯下滔天罪行，没有任何资格和权利就台湾问题说三道四”。

此前，外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会也已经对安倍的相关言论做出了回应。他指出，日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，“犯下了罄竹难书的罪行”。他还警告“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力”，也不要“重走军国主义老路”。

周四，日本内阁官房长官松野博一（Hirokazu Matsuno）对中方约见日本驻华大使一事表态。他说，日方不同意中方的处理方式，因为安倍晋三已经不再是政府官员，因而日本政府不便对其言论发表评论。

松野博一还指出，垂秀夫大使在会见时表示“中方有必要理解，在日本国内存在这样的观点，日方也不能接受中方在这类问题上的单方面看法”。

安倍晋三去年以健康原因从日本首相一职卸任，但他目前仍是议会最大党派自民党的领导人，党内影响力尚在。

（路透社、德新社）

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