 安倍盼俄还四岛 强调美国不驻军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2018

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时政风云

安倍盼俄还四岛 强调美国不驻军

在《美日安保条约》的规范下，一旦日本取得新的领土，就会开启美国是否有权派驻军队的讨论。 安倍晋三对普京的一席话，究竟是否有助于谈判推进?

Singapur: Minister Shinzo Abe und Präsident Wladimir Putin (Reuters/A. Druzhinin)

安倍晋三表示他决心要在2021年卸任之前解决领土争议，普京相对冷淡许多

(德国之声中文网) 日本首相安倍晋三急切想要解决与俄罗斯之间的领土争议，朝日新闻报导，他向俄罗斯总统普京表示，四岛归还给日本之后，美国不会在上面驻军。

任何领土主权移交到日本辖下，都会开启《美日安保条约》是否适用的讨论，也进一步需要决定华府是否有权在领土上建立军事基地。

安倍晋三14日在新加坡与俄罗斯总统普京举行会谈。 会议上，双方同意以1956年的《苏日共同宣言》作为基础，加快和平条约谈判进程。

1956年，俄罗斯与日本签订共同宣言，表示若双方签订和平协议停止战争状态，即会将齿舞岛、色丹岛归还日本。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，而被俄罗斯称为南千岛群岛。 这些岛屿在二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联瓦解后由俄罗斯控制至今。 对俄罗斯而言，这些岛屿具有战略价值，是他们通往西太平洋的海上信道。

日本过去一直坚持，在和平协议签署以前，北方四岛必须全数归还给日本。 但近年，日本开始重新思考自己的立场，他们有了新的「二加其他」的想法: 两个岛屿的主权，另外加上免签证进入另外两岛、以及共同投资经济计划，也不失为有利。

Karte Kuril Islands

左边比较大的两个是择捉岛、国后岛，右边比较小的两个是色丹岛与齿舞岛

安倍晋三表示他决心要在2021年卸任之前解决领土争议。 他预计会在11月30日布宜诺斯艾利斯G20峰会期间再次与普京碰头。 明年年初，他还将拜访俄罗斯。

时过境迁，日俄之间早已不是二战时期的敌对关系，签署和平条约仅属象征意义。 然而，日本若与俄罗斯关系靠近，是必有利于日本对抗中国的崛起。

与安倍晋三对比起来，普京显得消极许多。 俄罗斯塔斯通讯社报道，「相关谈判还有许多事情需要研究、分析，因为当时的宣言里面说得并不明确。 」

罗法/达扬(综合报导)

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