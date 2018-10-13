安倍本周访华 日中关系进一步正常化

日本首相安倍晋三本周访问北京，这是七年来日相首次正式访华。约500名日本商界人士将陪同前往。
（德国之声中文网）日本政府一名官员周一（10月22日）向美联社匿名表示，安倍为期三天的访问将于周四开始。此行将标志着向双边关系正常化迈进的又一步。2012年，中日两国曾因东海无人居住岛屿的所属权发生争执。中国是日本最大的贸易伙伴。特别在美中贸易争议的背景下，日中关系更为重要。
这名日本官员还表示，朝鲜也是日中两国首脑会晤的议题。中国是朝鲜最重要的盟国，但也在联合国安理会对平壤的经济制裁决议投了赞成票。这名日本官员表示，日方希望朝鲜解决日本国民疑被劫持一事。他说，中日两国同意有必要向朝鲜施压，包括禁止海上船只输油，以防变相绕过制裁。
2016年，安倍曾前往北京出席亚太经合峰会。本周则是七年来日本首相首次正式访华。2012年，日本将尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）国有化，引发中国国内的抗议浪潮。旅游业以及在华日企均受到波及。中国海警船只也时常在争议岛屿附近水域巡行。今年5月，中国总理李克强访日，标志着双边关系的改善。中国国家主席习近平预期也将在未来某一时间访日。
这名日本官员称，双方也考虑在第三国进行基建等经济项目合作，可能的地点包括泰国。日本对华贸易额每年约3000亿美元，对美国的贸易额为2000亿美元。日本汽车制造商、食品加工商在中国市场占有重要份额。他表示，一方面，日企同欧美企业一样，对中国的贸易与技术做法十分关切，另一方面，东京致力于与北京对话、合作，而不是像特朗普那样提高关税。
特朗普政府今年对钢铝制品的关税也涉及日本。特朗普也威胁对日本汽车及零配件征收关税。
日本的增长依赖于出口，泛太平洋贸易有任何风吹草动，都将影响日本。这名官员称，美国对中国产品的关税也波及日本企业的供应链及其它经济考虑。他说："我们不希望看到美中贸易摩擦损害国际体系。"
周一在中国外交部例行记者会上，有记者问及"是否是美国因素拉近了中日关系？"发言人华春莹表示："并不是所有国家之间开展交往、发展关系都只是因为美国因素。中日互为重要邻国，保持交往和各领域友好合作符合双方共同利益，也是双方的共同愿望。"
苗子/凝炼（美联社等）