 安倍本周访华 日中关系进一步正常化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2018

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时政风云

安倍本周访华 日中关系进一步正常化

日本首相安倍晋三本周访问北京，这是七年来日相首次正式访华。约500名日本商界人士将陪同前往。

Russland Eastern Economic Forum Shinzo Abe und Xi Jinping (Getty Images/AFP/Jiji Press )

安倍晋三今年9月与习近平在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行了会晤

（德国之声中文网）日本政府一名官员周一（10月22日）向美联社匿名表示，安倍为期三天的访问将于周四开始。此行将标志着向双边关系正常化迈进的又一步。2012年，中日两国曾因东海无人居住岛屿的所属权发生争执。中国是日本最大的贸易伙伴。特别在美中贸易争议的背景下，日中关系更为重要。

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安倍晋三连任自民党总裁，中方对此表示祝贺，更期待10月的安倍访华行程。而日本资深记者认为，安倍期盼与中国合作，解决两项「朝鲜问题」。 (30.09.2018)

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这名日本官员还表示，朝鲜也是日中两国首脑会晤的议题。中国是朝鲜最重要的盟国，但也在联合国安理会对平壤的经济制裁决议投了赞成票。这名日本官员表示，日方希望朝鲜解决日本国民疑被劫持一事。他说，中日两国同意有必要向朝鲜施压，包括禁止海上船只输油，以防变相绕过制裁。

2016年，安倍曾前往北京出席亚太经合峰会。本周则是七年来日本首相首次正式访华。2012年，日本将尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）国有化，引发中国国内的抗议浪潮。旅游业以及在华日企均受到波及。中国海警船只也时常在争议岛屿附近水域巡行。今年5月，中国总理李克强访日，标志着双边关系的改善。中国国家主席习近平预期也将在未来某一时间访日。

这名日本官员称，双方也考虑在第三国进行基建等经济项目合作，可能的地点包括泰国。日本对华贸易额每年约3000亿美元，对美国的贸易额为2000亿美元。日本汽车制造商、食品加工商在中国市场占有重要份额。他表示，一方面，日企同欧美企业一样，对中国的贸易与技术做法十分关切，另一方面，东京致力于与北京对话、合作，而不是像特朗普那样提高关税。

特朗普政府今年对钢铝制品的关税也涉及日本。特朗普也威胁对日本汽车及零配件征收关税。

  • Japans Premierminister Shinzo Abe und die Kimono Königin (picture-alliance/dpa/K.Kamoshida)

    安倍晋三的政治生涯

    首度任首相

    2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa)

    安倍晋三的政治生涯

    再登首相宝座

    2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance)

    安倍晋三的政治生涯

    视察福岛

    安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

  • Tokio, Wolkenkratzer (picture-alliance/dpa/K.Mayama)

    安倍晋三的政治生涯

    安倍经济学

    安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

  • Japan, Premierminister, Shinzo Abe (picture-alliance/dpa/F.Robichon)

    安倍晋三的政治生涯

    修宪争议

    安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

  • Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg (Reuters/I. Kato)

    安倍晋三的政治生涯

    对朝强硬

    安倍晋三对朝鲜持强硬立场。今年，朝鲜已发射两枚飞越日本上空的导弹，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

  • Donald Trump, Shinzo Abe (picture-alliance/P.Semansky)

    安倍晋三的政治生涯

    共同爱好

    安倍晋三本周宣布提前大选。有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。

    作者: 苗子


日本的增长依赖于出口，泛太平洋贸易有任何风吹草动，都将影响日本。这名官员称，美国对中国产品的关税也波及日本企业的供应链及其它经济考虑。他说："我们不希望看到美中贸易摩擦损害国际体系。"

周一在中国外交部例行记者会上，有记者问及"是否是美国因素拉近了中日关系？"发言人华春莹表示："并不是所有国家之间开展交往、发展关系都只是因为美国因素。中日互为重要邻国，保持交往和各领域友好合作符合双方共同利益，也是双方的共同愿望。"

 

苗子/凝炼（美联社等）

  

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