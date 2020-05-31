安倍有意推动G7发表涉港联合声明

（德国之声中文网）日本首相安倍周三（6月10日）在众议院的一次发言中表示，日本将会在推迟举行的7国集团峰会期间推动发布联合声明，批评中国出台香港国安法的决定。他说，日本将援引一国两制为前提，发挥主导，牵头七国成员发表声明。他还表示，G7聚集了共享自由、民主、法治等普世价值的国家，有引领世界舆论的使命。

当日中国外交部发言人华春莹在记者会上表示，"中国全国人大涉港立法完全属于中国内政，任何外国无权干涉，有关国家应该遵守国际法和国际关系基本则"，"中方已经向日方表明严重关切"。

末代港督彭定康 (Chris Patten)更早曾提出G7平台讨论香港事宜的主张。他于5月底在《金融时报》撰文写道，英国应在议程中提议讨论港版国安法，同其他G7成员国公开反对中国国家主席习近平，将他标志为"开放社会的公敌"。

北京做出制定港版国安法的决定后，日本政府表达过忧虑，但婉拒参加美国、英国、加拿大和澳大利亚四国严厉批评中国的联合声明。该声明称北京的做法违反一国两制，同1984年的《中英联合声明》背道而驰。有意见认为，日方的谨慎态度意在为实现习近平访日而避免过度刺激中国，该次访问因新冠疫情被推迟。但另有人担心日本的做法可能导致与欧美各国之间产生裂痕。

美国是本届G7峰会的主办国。该峰会原定在今年3月举行，但受到疫情影响往后推迟，一度计划安排在5月或者6月举办。特朗普总统曾积极号召七国集团首脑举行面对面会议，而不是远程视频会议，并得到英国首相约翰逊的支持。

但在5月底时，德国总理默克尔拒绝了6月底前往美国赴会的邀请。稍后，特朗普在5月30日宣布将峰会推迟到9月举行，并且有意扩大邀请包括俄罗斯、韩国、印度以及澳大利亚等非会员国与会。俄罗斯外交部发言人6月2日对特朗普的计划表示肯定，但同时说，"如果特朗普试图让G7这样的会面成为反华联盟，俄罗斯将持反对立场。"

目前的7国集团包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大。俄罗斯吞并克里米亚半岛前也是该组织成员，即八国峰会（G8）。2016年由日本做东的7国峰会在闭幕声明中提到"对东海和南海的情况表示关切，并强调和平管理及解决争端的重要性" 。中国外交部通过发言人批评G7"炒作南海问题，渲染紧张局势，不利于南海局势的稳定"。